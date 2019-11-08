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Новости Одессы и Одесской области

Без райцентров и облгосадминистраций: как будем жить после реформы местного самоуправления?

Без райцентров и облгосадминистраций: как будем жить после реформы местного самоуправления?

23 октября состоялась презентация изменений в Конституцию по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. Изменения должны, как отмечают авторы реформы, «сделать власть ближе к людям на местах». Главное – собираются ликвидировать районы и местные администрации.
Что будет вместо них, останется ли на прежнем месте целая плеяда чиновников и к кому и по каким вопросам теперь нужно будет обращаться?

«Децентрализация по европейским образцам»

– Мы проводим децентрализацию по европейским образцам, но опираемся на исторические традиции местного самоуправления в Украине, – подчеркнул член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко.

Авторы концепции предлагают трехуровневую систему административно-территориального устройства: община – округ – регион.

Главное изменение – не будет привычных нам районов. Их ликвидируют и создадут округа. Они будут значительно крупнее районов, а значит, их будет меньше. Порядка 100 округов против нынешних 490 районов. Причем функции округов будут отличаться от тех, что есть в районах. Авторы концепции склоняются к тому, что местного самоуправления на этом уровне не будет. Соответственно, не будет и местных советов.

Исходя из концепции, главное, базовое звено местного самоуправления – это община. Именно общинами собираются «покрыть» всю территорию страны. И именно на этот – наиболее приближенный к людям – уровень предлагается передать максимум полномочий. Голову и совет общины предлагают избирать на 4 года, а не на 5 лет, как сейчас. Совет общины формирует исполнительный комитет, которым руководит председатель общины. То есть теперь исполкомы местных советов будут занимать место государственных администраций. При этом, как заверил Корниенко, территориальная община не может быть поделена между двумя округами, а будет целиком входить в какой-либо из них.

А вот самой крупной территориальной единицей должен стать регион. Это все современные 24 области и Крым. Их границы менять не будут. В регионах остаются советы, которые, в отличие от современных облсоветов, смогут формировать свои исполнительные органы. Избирать совет планируют тоже на 4 года, а не на 5 лет. Основная задача совета – развитие региона: принятие бюджета, воплощение государственных программ, управление общим имуществом общин региона и тому подобное.

Вместо губернаторов – префекты

Местные администрации будут ликвидированы. Вместо этого предлагается ввести институт префекта. Именно префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.

Префекты будут госслужащими. Их будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут работать в регионе или округе 3 года. Далее – обязательная ротация. Два срока подряд префектом одной территории быть нельзя.

Префекты должны обеспечивать взаимодействие территориальных органов с центральной исполнительной властью и следить за соблюдением ими Конституции и законов Украины. Также префекты будут координировать выполнение государственных программ на подотчетной территории, обеспечивать взаимодействие центра с местными властями в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути – в этом дублируются полномочия губернаторов.

Будет добровольно-принудительно

В Украине уже созданы 992 объединенные территориальные общины, еще 6419 громад общин остаются необъединёнными. Одна из самых отстающих в этом направлении — Одесская область. Здесь в ОТГ объединились всего 36% территорий.

— Процесс добровольного объединения общин должен происходить на основе способности общин. Но часто областные советы не руководствуются этим принципом, а преследуют собственные политические интересы по распределению на уровне региона сфер влияния. Поэтому правительство подало в парламент законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединение общин», который убирает из процесса создания ОТГ этап утверждения перспективных планов облсоветами, – сообщила министр развития общин и территорий Украины Алёна Бабак.

По оценкам экспертов, это значит, что время уговоров и раздумий окончено, а приходит пора решительных мер. Можно даже сказать — добровольно-принудительных. Правительство планирует перейти к объединению громад по перспективным планам.

– Постепенно мы будем отходить от добровольного объединения громад и переходить к объединению согласно перспективным планам. Потому что есть определенное разочарование, когда громады не всегда формировались по принципу способности. И, к сожалению, сегодня 70% из них имеют дотационные бюджеты, – отметила Алена Бабак.

По ее словам, «по плану» также будет формироваться новая система функций органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, действующих на уровне громад, районов и областей. Сформированные перспективные планы уже направлены в регионы. А в целом процесс объединения должен завершиться в 2019-2020 годах.

Одесскую область «расформируют»

В подтверждение этих планов звучат и слова Президента Владимира Зеленского о том, что местные выборы должны пройти по новому административно-территориальному устройству. Следовательно — необходимо как можно быстрее «раскроить» страну на объединенные общины, «раскидать» их по округам, и уже на их основе закрепить регионы.

Однако не всем по душе предполагаемые изменения админустройства. Депутаты Одесского облсовета направили обращение к премьер-министру Украины и министру развития громад и территорий о недопущении принудительной децентрализации на территории Одесского региона. Также они просят предотвратить внедрение новой модели административного разделения.

По планам Правительства Одесскую область должны разделить на 54 громады и сделать вместо нынешних 26 районов 4 «укрупненных» района с админцентром в Одессе, Измаиле, Белгороде-Днестровском и Подольске. Согласно этому предложению, в составе Одесского района будут объединены 19 территориальных громад, Подольского района – 15, Белгород-Днестровского – 11, а Измаильского – 9. По расчетам специалистов, самым большим районом станет именно Одесский, который объединит 64% населения области и 30,8% ее территории.

Но, по мнению депутатов, это может привести к негативным последствиям для социально-экономического развития региона, так как в плане, якобы, не были учтены национальные особенности населения и наличие развитой дорожной сети, которая обеспечивала бы связь между громадами.

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Для того чтобы внедрить все эти идеи, необходимо принять целый комплекс законов, положений и прочих нормативных актов. Но главное – необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Поэтому для начала проект этих изменений планируется направить в Конституционный Суд Украины. Закончить реформу хотят уже в следующем году.

Фото: internet-radio.in.ua

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Татьяна Сярова
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    • Финансовая самодостаточность – местные территории сами владеют, управляют землей, имуществом, природными ресурсами, местными налогами и сборами, частью общегосударственных налогов.
    Также в Конституции оставят норму, по которой государство компенсирует расходы органов местного самоуправления, вызванные решениями органов государственной власти.
    (подзаг) Система «община – округ – регион»
    Авторы концепции предлагают трехуровневую систему административно-территориального устройства: община – округ – регион.
    Главное изменение – не будет привычных нам районов. Их ликвидируют и создадут округа. Они будут значительно крупнее районов, а значит, их будет меньше. Порядка 100 округов против нынешних 490 районов. Причем функции округов будут отличаться от тех, что есть в районах. Авторы концепции склоняются к тому, что местного самоуправления на этом уровне не будет. Соответственно, не будет и местных советов.
    – Есть филологические дискуссии, как назвать этот уровень – округ, уезд, оставить название район. Мы будем обсуждать все предложения. Но важно, как это будет работать. И в субрегиональном уровне наиболее эффективной мы видим чисто административную функцию, – рассказал Александр Корниенко.
    Исходя из концепции, главное, базовое звено местного самоуправления – это община. Именно общинами собираются «покрыть» всю территорию страны. И именно на этот – наиболее приближенный к людям – уровень предлагается передать максимум полномочий. Голову и совет общины предлагают избирать на 4 года, а не на 5 лет, как сейчас. Совет общины формирует исполнительный комитет, которым руководит председатель общины. То есть теперь исполкомы местных советов будут занимать место государственных администраций. При этом, как заверил Корниенко, территориальная община не может быть поделена между двумя округами, а будет целиком входить в какой-либо из них.
    А вот самой крупной территориальной единицей должен стать регион. Это все современные 24 области и Крым. Их границы менять не будут. В регионах остаются советы, которые, в отличие от современных облсоветов, смогут формировать свои исполнительные органы. Избирать совет планируют тоже на 4 года, а не на 5 лет. Основная задача совета – развитие региона: принятие бюджета, воплощение государственных программ, управление общим имуществом общин региона и тому подобное.
    (подзаг) Вместо губернаторов – префекты
    Местные администрации будут ликвидированы. Вместо этого предлагается ввести институт префекта. Именно префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.
    Префекты будут госслужащими. Их будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут работать в регионе или округе 3 года. Далее – обязательная ротация. Два срока подряд префектом одной территории быть нельзя.
    Префекты должны обеспечивать взаимодействие территориальных органов с центральной исполнительной властью и следить за соблюдением ими Конституции и законов Украины. Также префекты будут координировать выполнение государственных программ на подотчетной территории, обеспечивать взаимодействие центра с местными властями в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути – в этом дублируются полномочия губернаторов.
    *****
    Для того чтобы внедрить все эти идеи, необходимо принять целый комплекс законов, положений и прочих нормативных актов. Но главное – необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Поэтому для начала проект этих изменений планируется направить в Конституционный Суд Украины. Закончить реформу хотят уже в следующем году. Что будет вместо них, останется ли на прежнем месте целая плеяда чиновников и к кому и по каким вопросам теперь нужно будет обращаться?

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