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Новости Одессы и Одесской области

Без райцентров и обладминистраций: как будем жить после реформы местного самоуправления?

Без райцентров и обладминистраций: как будем жить после реформы местного самоуправления?

В конце октября состоялась презентация изменений в Конституцию по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. Изменения должны, как отмечают авторы реформы, «сделать власть ближе к людям на местах». Главное – собираются ликвидировать районы и местные администрации. «Децентрализация по европейским образцам»
– Мы проводим децентрализацию по европейским образцам, но опираемся на исторические традиции местного самоуправления в Украине, – подчеркнул член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко.
Парламентарии представили три кита, на которых будут базироваться изменения:
• Субсидиарность – проблема решается там, где она возникла, а услуги предоставляются на наиболее приближенном к людям уровне.
• Вездесущность – больше не будет территорий, на которые не распространяется юрисдикция органов местного самоуправления.
• Финансовая самодостаточность – местные территории сами владеют, управляют землей, имуществом, природными ресурсами, местными налогами и сборами, частью общегосударственных налогов.
Также в Конституции оставят норму, по которой государство компенсирует расходы органов местного самоуправления, вызванные решениями органов государственной власти.
(подзаг) Система «община – округ – регион»
Авторы концепции предлагают трехуровневую систему административно-территориального устройства: община – округ – регион.
Главное изменение – не будет привычных нам районов. Их ликвидируют и создадут округа. Они будут значительно крупнее районов, а значит, их будет меньше. Порядка 100 округов против нынешних 490 районов. Причем функции округов будут отличаться от тех, что есть в районах. Авторы концепции склоняются к тому, что местного самоуправления на этом уровне не будет. Соответственно, не будет и местных советов.
– Есть филологические дискуссии, как назвать этот уровень – округ, уезд, оставить название район. Мы будем обсуждать все предложения. Но важно, как это будет работать. И в субрегиональном уровне наиболее эффективной мы видим чисто административную функцию, – рассказал Александр Корниенко.
Исходя из концепции, главное, базовое звено местного самоуправления – это община. Именно общинами собираются «покрыть» всю территорию страны. И именно на этот – наиболее приближенный к людям – уровень предлагается передать максимум полномочий. Голову и совет общины предлагают избирать на 4 года, а не на 5 лет, как сейчас. Совет общины формирует исполнительный комитет, которым руководит председатель общины. То есть теперь исполкомы местных советов будут занимать место государственных администраций. При этом, как заверил Корниенко, территориальная община не может быть поделена между двумя округами, а будет целиком входить в какой-либо из них.
А вот самой крупной территориальной единицей должен стать регион. Это все современные 24 области и Крым. Их границы менять не будут. В регионах остаются советы, которые, в отличие от современных облсоветов, смогут формировать свои исполнительные органы. Избирать совет планируют тоже на 4 года, а не на 5 лет. Основная задача совета – развитие региона: принятие бюджета, воплощение государственных программ, управление общим имуществом общин региона и тому подобное.
(подзаг) Вместо губернаторов – префекты
Местные администрации будут ликвидированы. Вместо этого предлагается ввести институт префекта. Именно префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.
Префекты будут госслужащими. Их будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут работать в регионе или округе 3 года. Далее – обязательная ротация. Два срока подряд префектом одной территории быть нельзя.
Префекты должны обеспечивать взаимодействие территориальных органов с центральной исполнительной властью и следить за соблюдением ими Конституции и законов Украины. Также префекты будут координировать выполнение государственных программ на подотчетной территории, обеспечивать взаимодействие центра с местными властями в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути – в этом дублируются полномочия губернаторов.
*****
Для того чтобы внедрить все эти идеи, необходимо принять целый комплекс законов, положений и прочих нормативных актов. Но главное – необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Поэтому для начала проект этих изменений планируется направить в Конституционный Суд Украины. Закончить реформу хотят уже в следующем году. Что будет вместо них, останется ли на прежнем месте целая плеяда чиновников и к кому и по каким вопросам теперь нужно будет обращаться?

«Децентрализация по европейским образцам»

– Мы проводим децентрализацию по европейским образцам, но опираемся на исторические традиции местного самоуправления в Украине, – подчеркнул член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко.

Парламентарии представили три кита, на которых будут базироваться изменения:

·       Субсидиарность – проблема решается там, где она возникла, а услуги предоставляются на наиболее приближенном к людям уровне.

·       Вездесущность – больше не будет территорий, на которые не распространяется юрисдикция органов местного самоуправления.

·       Финансовая самодостаточность – местные территории сами владеют, управляют землей, имуществом, природными ресурсами, местными налогами и сборами, частью общегосударственных налогов.

Также в Конституции оставят норму, по которой государство компенсирует расходы органов местного самоуправления, вызванные решениями органов государственной власти.

Система «община – округ – регион»

Авторы концепции предлагают трехуровневую систему административно-территориального устройства: община – округ – регион.

Главное изменение – не будет привычных нам районов. Их ликвидируют и создадут округа. Они будут значительно крупнее районов, а значит, их будет меньше. Порядка 100 округов против нынешних 490 районов. Причем функции округов будут отличаться от тех, что есть в районах. Авторы концепции склоняются к тому, что местного самоуправления на этом уровне не будет. Соответственно, не будет и местных советов.

– Есть филологические дискуссии, как назвать этот уровень – округ, уезд, оставить название район. Мы будем обсуждать все предложения. Но важно, как это будет работать. И в субрегиональном уровне наиболее эффективной мы видим чисто административную функцию, – рассказал Александр Корниенко.

Исходя из концепции, главное, базовое звено местного самоуправления – это община. Именно общинами собираются «покрыть» всю территорию страны. И именно на этот – наиболее приближенный к людям – уровень предлагается передать максимум полномочий. Голову и совет общины предлагают избирать на 4 года, а не на 5 лет, как сейчас. Совет общины формирует исполнительный комитет, которым руководит председатель общины. То есть теперь исполкомы местных советов будут занимать место государственных администраций. При этом, как заверил Корниенко, территориальная община не может быть поделена между двумя округами, а будет целиком входить в какой-либо из них.

А вот самой крупной территориальной единицей должен стать регион. Это все современные 24 области и Крым. Их границы менять не будут. В регионах остаются советы, которые, в отличие от современных облсоветов, смогут формировать свои исполнительные органы. Избирать совет планируют тоже на 4 года, а не на 5 лет. Основная задача совета – развитие региона: принятие бюджета, воплощение государственных программ, управление общим имуществом общин региона и тому подобное.

Вместо губернаторов – префекты

Местные администрации будут ликвидированы. Вместо этого предлагается ввести институт префекта. Именно префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.

Префекты будут госслужащими. Их будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префекты будут работать в регионе или округе 3 года. Далее – обязательная ротация. Два срока подряд префектом одной территории быть нельзя.

Префекты должны обеспечивать взаимодействие территориальных органов с центральной исполнительной властью и следить за соблюдением ими Конституции и законов Украины. Также префекты будут координировать выполнение государственных программ на подотчетной территории, обеспечивать взаимодействие центра с местными властями в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути – в этом дублируются полномочия губернаторов.

*****

Для того чтобы внедрить все эти идеи, необходимо принять целый комплекс законов, положений и прочих нормативных актов. Но главное – необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Поэтому для начала проект этих изменений планируется направить в Конституционный Суд Украины. Закончить реформу хотят уже в следующем году.

Фото: red.msk.ru

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Татьяна Сярова
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