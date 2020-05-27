Без масок, но с дистанцией: как во время карантина работают одесские церкви?

В Украине начался следующий этап ослабления карантина. В его рамках разрешили деятельность многих учреждений, в частности религиозных. Но работать они должны с некоторыми ограничениями. В частности, в церквях может присутствовать не более десяти человек. Все остальные должны находится на улице и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Такие меры были введены еще тогда, когда действовали самые строгие карантинные ограничения. Ведь на «коронавирусный» апрель-2020 выпало много важных религиозных православных праздников, в частности Вербная неделя и Пасха. Часть церквей проводила онлайн-трансляции, но многие верующие решили не отказываться от традиционных мероприятий даже из-за эпидемии.

Весь апрель церкви находились под пристальным вниманием общественности, не раз слыша критику за нарушение противокарантинных мер. К концу мая 2020 года религиозный ажиотаж немного схлынул, а эпидемиологическая обстановка в Одессе стабилизировалась. Теперь график работы церквей вернулся к обычному режиму. В среднем, они пускают прихожан с 8 утра до 7 вечера. Но особого наплыва людей не наблюдается. Ни в будние дни, ни в выходные.

На дверях одной из церквей висит большое печатное объявление, предупреждающее о суровости карантинных мир. Прихожан просят соблюдать противоэпидемические меры, чтобы у церкви, в которую они ходят не возникло проблем по поводу того, что её посетители игнорируют закон. С печатным указом соседствует объявление, написанное вручную. Там уже говорится, что на службу «желательно» приходить в масках.

Судя по всему слово, написанное от руки, имеет большую силу, чем печатное. Маска из всех присутствующих на лице только у священника. Прихожане же её игнорируют. Даже женщины, которые привыкли покрывать голову перед походом в храм, оставляют открытым лицо. Единственная мера, которая соблюдается – не более десяти человек одновременно в помещении. И то, возможно, это связано с тем, что столько людей вместе просто не собирается.

За час наблюдений большой толпы замечено не было. Люди обычно приходят по одиночке, а реже – по двое. Большинство заходит поставить свечку и сразу уходит. Часть ждет очереди исповедоваться, но таких не сильно много. В среднем в помещении церкви находится не более пяти человек. Даже дистанцию в два метра удается удерживать без проблем.

– На праздники обычно людей много, но сейчас как обычно – говорит одна из прихожанок Анастасия. – Ничего с отменой карантина не поменялось, церковь как раньше работала, так и продолжила. Нас просят ходить в масках, но многие их не носят. Я не отрицаю опасность вируса, но думаю, что всё, что о нем говорят, сильно преувеличено. Никто из моих знакомых не заболел.

Карантинные ограничения, судя по недолгому разговору, в церкви не соблюдались. А если их и придерживались, то больше из-за опасения возможных штрафов, а не страха перед вирусом. В любом случае, церкви, по сравнению с маршрутками, сейчас не выглядят как потенциальные источники инфекции.

Посмотрим, как изменится ситуация 7 июня, когда православные будут отмечать Троицу. Мы будем продолжать следить за ситуацией в церквях и сообщать обо всем, что там происходит.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.