С тем, что Одесса – город чудесный, согласны многие. Но уже практически десять лет здесь существует и отдельно стоящий «Чудо-город» – жилищный комплекс на полторы тысячи квартир. Вот только жить там – в отличие от одноименного мультяшного острова – совсем не «легко и просто». Недаром же из-за, мягко говоря, коммунальных проблем его жители недавно перекрывали оживленную улицу Среднефонтанскую. В сложной ситуации «Чудо-города» – актуальной, как выяснилось, и для других жилых комплексов Одессы – пыталась разобраться «Одесская жизнь».

Загадочные должники

Перекрыли проезжую часть жильцы «Чудо-города» неспроста. Их дома отключили от электроснабжения. А от электричества зависит вся жизнедеятельность 24-этажных высоток. Не включаются электроплиты. Прекращает работу крышная котельная, обеспечивающая тепло в доме. Прерывается подкачка воды. Бесполезной становится противопожарная система. Останавливаются лифты – одной из жительниц дома в этот день пришлось с маленьким ребенком и мамой-инвалидом спускаться с 22-го этажа по лестнице.

Причиной же отключения электричества стал долг «Чудо-города» перед энерго­снабжающей компанией – 400 тысяч гривен. Только вот разобраться, кто конкретно должен, оказалось совсем непросто.

Эксплуатация без подстанции

«Чудо-город» – комплекс из трех многоэтажек и офисного центра «Кристалл» – застройщик ЖБИ-3 сдал в 2011 году. И на основании акта ввода домов в эксплуатацию граждане, купившие здесь квартиры, получили право оформить их в собственность. Только вот документов приемки домов застройщик жильцам так и не передал. Как и кто принимал этот комплекс, сегодня для его жителей покрыто тайной.

Но вскоре оказалось, что ЖБИ-3 не выполнил главное условие – постройку электроподстанции, которая бы обслуживала дома. На балансе ЖБИ до сих пор числится временная маломощная трансформаторная, от которой запитан комплекс. Но ее мощностей для «Чудо-города» маловато. Но при приемке, судя по всему, она и сыграла роль полноценной подстанции.

Общий счетчик – на «Стальканате»

– Была бы у нас «личная» трансформаторная подстанция – был бы и отдельный счетчик по жилому комплексу. Мы бы смогли заключить прямые договоры – тогда с облэнерго, а сейчас – с ООЭК, – объясняет бухгалтер обсуживающего кооператива «Среднефонтанская, 19а» Татьяна Кочеткова.

А на сегодняшний день подключение к электроснабжению всех домов «Чудо-города» осуществляется через ПО «Стальканат-Силур». Здесь же размещен и общий счетчик высоток «Чудо-города».

Когда-то объединение дало разрешение застройщику на подачу электроэнергии для строительства комплекса. И по сегодняшний день для ООЭК домов «Чудо-города», как субъектов электроснабжения, не существует, а есть лишь стройплощадка ЖБИ-3. Правда, в 2016 году началась ликвидация компании-застройщика.

Подстанцию постройте сами

Претензии по поводу задолженностей начались в январе прошлого года, когда произошло разделение облэнерго и ООЭК.

– Мы начали писать письма о том, что снимаем показания домового счетчика и до 10-го числа каждый месяц оплачиваем электроэнергию. Значит, не платит какой-то другой дом комплекса, – рассказал председатель кооператива Анатолий Датченко. — Но объединиться и предоставлять данные о потреблении электроэнергии согласны только два жилых дома. Третий и офисный центр – отказываются.

Кооператив неоднократно просил ООЭК направить инспектора, который сверял бы ежемесячные показатели всех домовых счетчиков – чтобы понимать, кто именно должник. Или хотя бы написать, какие объекты к общему счетчику на «Стальканате» подключены, каков уровень оплаты. Но все напрасно – ООЭК ссылается на то, что у кооператива нет прямого договора.

Муниципалитет же на жалобы и просьбы жителей «Чудо-города» отвечает: необходимо выполнить технические условия. То есть – построить подстанцию. При том что в свое время дал возможность людям сюда заселиться и без трансформаторной.

Общая проблема новостроев

Но все же в октябре таки состоялась встреча жильцов «Чудо-города» с директором департамента жилищного хозяйства Дмитрием Жеманом. Он сообщил, что, согласно документам, подстанция на территории жилого комплекса должна находиться на месте «Кристалла». Выходит, застройщик на месте трансформаторной решил возвести офисный центр. И никто не заметил?

Построить подстанцию самостоятельно – для кооператива нереально.

– Мы говорим городу: если вы приняли дом в эксплуатацию, давайте построим подстанцию по договору долевого участия. А чтобы решить эту проблему, должны собраться вместе городские службы, службы ООЭК и обсудить все возможные выходы из создавшейся ситуации, – считает Татьяна Кочеткова. – Но когда это будет, нам пока никто не сообщает.

– Мы со своей проблемой не являемся исключением. С такими же трудностями, например, столкнулись жильцы ЖК «Армейский». Приходили недавно – рассказывали, спрашивали, что мы для разрешения этой сложной ситуации предпринимаем, — делится председатель кооператива. – А появляются эти проблемы еще во время строительства. Сдают и, соответственно, принимают дома с неполадками, а потом исчезают.

Так как же покупателям квартир в новостроях не оказаться без электричества? В первую очередь, требовать акт приемки и внимательно проверять, выполнены ли все требования эксплуатации дома.

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