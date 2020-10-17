Недвижимость: как не стать жертвой мошенников

Покупка квартиры или дома – настоящее событие, ведь каждый из нас мечтает о собственном уютном гнездышке, куда хочется возвращаться после трудного рабочего дня, собираться всей семьей за праздничным столом или просто смотреть любимый сериал, лежа на диване.

К сожалению, все эти мечты могут разбиться в один миг из-за мошеннических схем, недобросовестности продавцов, желания нажиться на чужом горе. И вместо квартиры вы получите массу проблем, судебных тяжб, финансовых потерь. Причем касаться это может не только новостроек, но и вторичного жилья. Обезопасить себя поможет проверка недвижимости. Вашу квартиру проверят буквально по всем фронтам, чтобы исключить любой подвох и неприятность.

Подводные камни вторичного жилья

Итак, на что нужно обращать внимание при покупке жилья. Конечно же, на документы.

Что касается вторичного рынка, то здесь можем иметь дело с неприватизированной квартирой, залоговой недвижимостью, непринятым наследством, зарегистрированными людьми, которые могут находиться в другом государстве и выписать их будет не так и просто. Пристальное внимание следует обратить и на наличие у хозяев жилья, или прописанных в нем граждан, несовершеннолетних детей. Запомните сделка купли-продажи будет недействительной без разрешения опекунского совета.

Есть определенные нюансы и при приобретении части домовладения. В любом случае вам нужно будет сходить в гости в это домовладение и пообщаться с соседями, расспросить у них не менялись ли документы, быть может есть решение судов, о которых продавец просто решил умолчать.

Вторым важным этапом будет изготовление нового технического паспорта на вашу часть, который должен сделать продавец.

Риски инвестирования в новострой

Не стоит полагаться на удачу и при покупке новостроек. Многие считают, что такое жилье, как чистый лист бумаги без зарегистрированных лиц, владельцев квартиры и сопутствующих проблем. Но это далеко не так. Именно инвестирование в новострой в наше время является самым рискованным. Конечно, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но зачем подвергать себя опасности.

Прежде чем вкладывать свои кровно заработанные в строительство, нужно собрать максимум информации о застройщике, об объектах, которые уже введены в эксплуатацию. У каждой компании есть история и, если предыдущие объекты были проблемными или стройка замораживалась по решению суда, то и ваш вряд ли будет исключением. Вернуть вложенные деньги крайне сложно и, как показывает практика, практически невозможно.

Комплексная юридическая проверка недвижимости проверит наличие судебных споров, полного пакета разрешительных документов на строительство, законные основания инвестирования, проанализирует риски банкротства компании, которая занимается застройкой, поможет правильно составить договор.

Покупка жилья не терпит спешки, чем больше вы знаете об объекте недвижимости, тем больше у вас шансов на благополучную сделку.