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БесСознательное: одесситов приглашают прислушаться к своему телу

БесСознательное: одесситов приглашают прислушаться к своему телу

Эта выставка, которая открылась в субботу, 16 апреля, в галерее «Диалоги», должна была открыться в конце февраля. Ее автор – Елена Силайчева, фотограф и хореограф. Ее давно интересовало, как танец влияет на проявления сознательного и бессознательного в человеке. И с помощью камеры и фиксации моментов она и попыталась разобраться, прежде всего, в своих ощущениях.

фотовыставка «БесСознательное»

Из за российского вторжения выставку пришлось перенести. И сейчас эти фотоработы читаются совсем по-другому. Почти два месяца понадобилось и автору, чтобы собраться с новыми силами, переосмыслить и дополнить созданное в мирное время. В результате, помимо выставки, родился танцевальный перформанс, который исполнили модели и подруги Елены, узнать которых можно на фотографиях.

«Сейчас каждый человек должен учиться жить по-новому, адаптироваться в соответствии с обстоятельствами, в которых все оказались, и именно сейчас наше сознание неясно. Мы живем как бы автоматически, не осознавая, в надежде вернуть прежнюю жизнь. Каждый чувствует боль по-своему, но у всех бессознательное выходит на первый план, верно проявляясь в реакциях нашего тела»,

– говорит Елена.

Безусловно, каждый найдет в этих работах что-то свое. Кто-то удивится возможностям человеческого тела, кто-то обратит внимание на композицию, кто-то под новым углом в очередной раз восхитится красотой нашего Оперного театра, в экстерьерах которого были сделаны фотографии. А кто-то прислушается к своему телу, реакциям на стресс и кризис, и попытается найти эту тонкую грань между «до» и «после» и начнет движение в сторону возвращение в состояние «до».

Выставка будет работать до 7 мая

Галерея «Диалоги», Соборная площадь, 2

Вт-Сб 12:00-16:00

Вход Свободный.

Фото автора

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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