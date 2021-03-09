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Беспощадный одесский протест, или Как спасение особняка Андреевского обернется его разрушением (альтернативное мнение)

Беспощадный одесский протест, или Как спасение особняка Андреевского обернется его разрушением (альтернативное мнение)

Сохранение особняка Андреевского на Лидерсовском бульваре зависит сугубо от компании «Бульвар 1906». Это мнение противоположно мнению активистов, которые защищают дачу Маразли от разрушения и территорию от застройки. Мы собрали эту информацию из разных источников и обобщили её.

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Организаторы протеста против застройки территории позади дачи Маразли умалчивают один, но очень важный факт. Вернее сказать, не говорят горькую правду в лица тех людей, которых они неоднократно собирали под благим на первый взгляд предлогом: «Не дать застройщику снести особняк Андреевского и другие памятники архитектуры». Жесткая реальность заключается в том, что на данный момент, как и все предыдущие десятилетия, никто не готов вложить свои кровно заработанные миллионы гривен в восстановление особняка Андреевского за просто так.

особняк Андреевского

Даже сами одесситы и их представители в лице депутатов облсовета тоже не хотели этого. В то же время компания «Бульвар 1906», которая недавно приобрела у третьих лиц особняк, хочет его восстановить за счет постройки новых зданий по соседству. Такой себе взаимовыгодный гешефт: «Мы зарабатываем на стройке по соседству, а город получает взамен отреставрированные особняки Андреевского и Фабрицкого». Казалось бы, хорошая сделка! Однако этот вариант общественников не устраивает, при том что у них вообще нет никакой альтернативы – денег у них неоткуда взять на выкуп зданий и их реставрацию. Главный аргумент лидеров протеста тоже выглядит правдоподобным: застройщик может в любое время изменить свое решение и снести старинные здания, поэтому они предлагают не дать «Бульвар 1906» что-либо строить на этом участке. В итоге получается палка о двух концах: вроде бы и верить застройщику нельзя, но и спасти дома больше никто не может. Так что же делать?

Прежде всего, подумать и оглянуться вокруг. В Одессе есть десятки памятников архитектуры, которые по 10, 15 и 20 лет находятся в одних частных руках. Почти все они в плачевном состоянии. Единицы из них были отреставрированы. Логично, что в некоторых случаях собственники умышленно ничего не делают со зданиями, чтобы они рухнули. Таких примеров в Одессе множество. Это и дом Гоголя, и здание женской гимназии на пересечении ул. Мечникова и Старопортофранковской (при распаде СССР в нем была фабрика мороженого), кстати, недавно рухнувшее.

Что мешает «Бульвар 1906» точно также поступить с особняком Андреевского или с рядом стоящим домом Фабрицкого, который тоже принадлежит им с 2019 года? Ответ очевиден: НИЧЕГО. Не спасет даже статус памятника архитектуры, который есть у Фабрицкого (у Андреевского его нет). Поэтому если бы застройщик хотел уничтожить особняк Андреевского, то он бы просто подождал, забросив его.

Протест против планов «Бульвар 1906» не принесет никаких результатов, а наоборот только усугубит все. Пока идут разборки, здание продолжает разрушаться. Как бы это горько ни звучало, но в Украине, а, в особенности в Одессе, нет действующей системы по сохранению исторического наследия, а также – самое важное – культуры, то есть желания у всего населения сохранять старину. Достаточно только посмотреть, каким образом рядовые одесситы, начиная с 1991 года беспрестанно насиловали уникальные здания, в том числе памятники архитектуры. Это и ужасные вывески и уродливые балконы-коробки, и незаконные пристройки к фасаду, и т.д.

особняк Андреевского
особняк Андреевского
особняк Андреевского
особняк Андреевского

В довершении всего необходимо отметить, что ранее особняк Андреевского, как и другие рядом здания, были в собственности Одесского облсовета. Намерения продать старинные дома никто не скрывал, а СМИ об этом тогда, в 2018 году, неоднократно писали. Напрашивается вопрос, на который, к большому сожалению, у нашей общественности не найдется ответа: почему они молчали и не протестовали, когда депутаты облсовета принимали решение об их продаже? Ведь тогда было бы проще: надо было бы добиться всего лишь выделения денег из бюджета на восстановление, тогда как сейчас должен упасть с неба меценат, готовый за десятки миллионов гривен выкупить здания и столько же вложить в их реставрацию. Однако никто этого не требовал.

Вот такое мнение. Имеет ли оно право на жизнь?..

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