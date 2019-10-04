Бесплатные роды и поход к стоматологу: что обещают на втором этапе медреформы

Национальная служба здоровья (НСЗУ) отчиталась в Одессе о том, как прошел первый этап медицинской реформы, и рассказала о планах на ближайшее будущее. Второй этап глобальных изменений, отложенный на несколько месяцев из-за недофинансирования и полной смены правительства, все же начнется. Так чего ожидать в ближайшем будущем?

Декларацию все же придется подписать

Реформа первичного звена медицины считается практически завершенной. В 2020 году будет запущен второй этап, который затронет специализированную, стационарную и экстренную медпомощь.

Главным изменением станет принцип финансирования, при котором заказчиком медуслуг будет считаться пациент. Оплачиваться эти услуги будут через единого плательщика — НСЗУ, но из бюджетных средств, то есть из наших с вами налогов. Государственное финансирование с 2020 года все медучреждения смогут получить только на основании прямого договора с НСЗУ. Принцип «Деньги идут за пациентом» остается в силе, поэтому заключить такой договор смогут не только коммунальные больницы, но и частные клиники или врачи, оформленные как ФОПы.

При этом необходимым условием для получения медуслуг за счет бюджета останется подписание декларации с семейным врачом. Только у него пациент сможет получить направления к узким специалистам, на анализы и обследования, которые будут гарантировано бесплатными.

Новая должность, знакомое лицо

Для координации работы аптечных и медицинских учреждений, заключивших договоры с НСЗУ, в нашем регионе открыт целый новый департамент — Южный межрегиональный. Офис департамента будет базироваться в Одессе, но сферой управления станут сразу три области — Одесская, Николаевская и Херсонская. Возглавила этот департамент уже знакомая одесситам Елена Теряева, руководившая ранее Одесским областным центром экстренной медпомощи и медицины катастроф, а с октября 2018 года — департаментом здравоохранения Одесской ОГА.

Глава нового департамента отчиталась, что Одесская область находится на пятом месте среди других регионов Украины по размеру выплат по договору с НСЗУ – более 600 млн грн.

– В Одесской области 1,51 млн пациентов выбрали своего врача в 91 медучреждениях. Более полумиллиона из этих пациентов подали декларации в сельских и поселковых учреждениях, – рассказала Елена Теряева.

При этом почти 35 тысяч пациентов в Одесской области все же предпочли «частников»: декларации подписаны с 22 врачами-ФОП и 13-ю частными учреждениями. Это привело за собой от НСЗУ более 5,8 млн грн.

Врачам обещают сделать «денежно»

Главное, что настойчиво советуют запомнить: теперь вы не только пациент, но клиент, заказывающий медуслуги. НСЗУ — это просто посредник от государства между вами и медучреждением, призванный проследить за качеством и объемом медпомощи и ее гарантированной оплатой. Договор, заключенный между больницей и службой здоровья, составлен в интересах третьего лица — пациента.

– Со следующего года мы уже не содержим медучреждения, а только оплачиваем их услуги, – подчеркнул глава НСЗУ Олег Петренко.

Будут ли при этом довольны и материально обеспечены рядовые врачи? Олег Петренко уверяет, что да.

– Эти изменения вознаградят лучших врачей! А востребованные специалисты смогут, наконец, диктовать свои условия администрациям медучреждений. Ведь пациент пойдет за хорошим врачом, которому доверяет, а деньги — за пациентом.

А вот для медучреждений, требующих платы с пациентов за услуги, которые уже оплачивает НСЗУ, предусмотрены строгие санкции: при выявлении подобных фактов, с такими учреждениями договор будет расторгнут, и рассчитывать на государственное финансирование они больше не смогут.

Правда, Олег Петренко подчеркнул, что заниматься расследованиями и репрессиями НСЗУ не станет — не тот профиль. Но горячая линия службы для фиксации подобных жалоб будет работать.

Что будет бесплатным для пациентов?

В каждом медучреждении будет доступный пациентам список всех конкретных медицинских услуг, финансируемых из бюджета. Но окончательный перечень их появится, когда Верховная рада утвердит Программу медицинских гарантий НСЗУ.

Бесплатными планируют сделать амбулаторные услуги, терапевтические и хирургические, лечение в стационаре, экстренную медпомощь, реабилитацию после травм и операций. Таким образом НСЗУ будет полностью оплачивать:

– роды;

– гемодиализ;

– лечение инсультов и инфарктов;

– эндоскопические услуги для раннего выявления рака и маммографию.

Также продолжится закупка инсулина и прочих препаратов по программе «Доступные лекарства».

Обещают, что в некоторых случаях не понадобится даже направление от семейного врача. Так, без направления можно будет получить бесплатные услуги у акушера-гинеколога, педиатра, психиатра или стоматолога.

Для пациентов, которые захотят лучших условий (например, отдельные палаты или дополнительные консультации врачей), всегда будет возможность оплатить это отдельно, за свой счет. Но базовый бесплатный пакет останется одинаковым для всех.

Фото: mignews.ua