Бесплатные мероприятия недели в Одессе: новые книги, выставки и каратэ

Нынешняя неделя порадует одесситов разнообразием — лекциями, презентациями и интересными встречами.
12 декабря
В библиотеке Грушевского пройдет презентация методических пособий Владимира Полторака «Одесчина: 12 пешеходных путешествий».
Адрес: ул. Троицкая 49/51.
Начало — в 17.00.
В театральном пространстве ТЕО в рамках международного фестиваля документального кино о правах человека состоится показ документального фильма «Путь к горам».
Адрес: Военный спуск, 18.
Начало — в 19.00.
13 декабря
Одесский художественный музей приглашает на лекцию «Неконфликтная коммуникация как искусство». Автор концепции — американский психолог Маршалл Розенберг.
Бесплатный билет — http://bit.ly/34le7pz.
Адрес: ул. Софиевская, 13.
Начало — в 14.00.
В Музее западного и восточного искусства откроется авторский проект Виктории Сергеевой и Сергея Чеха «Игра в искусство».
Адрес: ул. Пушкинская, 9.
Начало — в 15.00.
В рамках международного фестиваля документального кино о правах человека состоится показ документального фильма «Осторожно, провал!».
Адрес: Аркадийская аллея, 1.
Начало — в 19.00.
14 декабря
В библиотеке Грушевского пройдет творческое занятие «Как избавиться от писательского блока».
Адрес: ул. Троицкая, 49/51.
Начало — в 14.00.
ТЦ «Ривьера» и магазин New Balance приглашают на автограф-сессию с каратисткой Анжеликой Терлюгиной.
Адрес: Южная дорога, 101а.
Начало — в 17.00.
16 декабря
В 4City одесситы смогут увидеть документальный фильм «Девушки в игре».
Адрес: ул. Канатная, 27/1.
Начало — в 19.00.
В книжном магазине «Буква» писательница Ирина Грабовская представит свой новый роман «Последняя обитель бунтарства. Леобург».
Адрес: ул. Дерибасовская, 14.
Начало — в 16.00.
17 декабря
В «Книголенде» пройдет презентация книги Ирины Лобусовой «Катакомбы Военного спуска».
Адрес: Люстдорфская дорога, 54.
Начало — в 18.00.
18 декабря
Orange Hotel приглашает на встречу с путешественницей Оксаной Бобровой «Северный Вьетнам».
Адрес: ул. Греческая, 1-а.
Начало — в 19.00.
Фото: Facebook
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