Бесплатные мероприятия недели в Одессе: новые книги, выставки и каратэ

12 декабря

В библиотеке Грушевского пройдет презентация методических пособий Владимира Полторака «Одесчина: 12 пешеходных путешествий».

Адрес: ул. Троицкая 49/51.

Начало — в 17.00.

В театральном пространстве ТЕО в рамках международного фестиваля документального кино о правах человека состоится показ документального фильма «Путь к горам».

Адрес: Военный спуск, 18.

Начало — в 19.00.

13 декабря

Одесский художественный музей приглашает на лекцию «Неконфликтная коммуникация как искусство». Автор концепции — американский психолог Маршалл Розенберг.

Бесплатный билет — http://bit.ly/34le7pz.

Адрес: ул. Софиевская, 13.

Начало — в 14.00.

В Музее западного и восточного искусства откроется авторский проект Виктории Сергеевой и Сергея Чеха «Игра в искусство».

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Начало — в 15.00.

В рамках международного фестиваля документального кино о правах человека состоится показ документального фильма «Осторожно, провал!».

Адрес: Аркадийская аллея, 1.

Начало — в 19.00.

14 декабря

В библиотеке Грушевского пройдет творческое занятие «Как избавиться от писательского блока».

Адрес: ул. Троицкая, 49/51.

Начало — в 14.00.

ТЦ «Ривьера» и магазин New Balance приглашают на автограф-сессию с каратисткой Анжеликой Терлюгиной.

Адрес: Южная дорога, 101а.

Начало — в 17.00.

16 декабря

В 4City одесситы смогут увидеть документальный фильм «Девушки в игре».

Адрес: ул. Канатная, 27/1.

Начало — в 19.00.

В книжном магазине «Буква» писательница Ирина Грабовская представит свой новый роман «Последняя обитель бунтарства. Леобург».

Адрес: ул. Дерибасовская, 14.

Начало — в 16.00.

17 декабря

В «Книголенде» пройдет презентация книги Ирины Лобусовой «Катакомбы Военного спуска».

Адрес: Люстдорфская дорога, 54.

Начало — в 18.00.

18 декабря

Orange Hotel приглашает на встречу с путешественницей Оксаной Бобровой «Северный Вьетнам».

Адрес: ул. Греческая, 1-а.

Начало — в 19.00.

Фото: Facebook

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