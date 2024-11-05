Бесплатные концерты, показы кино и открытый музей: афиша Одессы 5-7 ноября

Нас ждет очень музыкальная неделя. Музыкальная академия открыла серию камерных концертов в Малом зале консерватории. Состоится открытие конкурса хоровых дирижеров. Также одесситов ждут два показа документального кино и презентации книг. Ну и в среду, в течение дня вас ждут в Национальном художественном музее. Здесь, по случаю дня рождения, подготовили много интересных событий. Так что планируйте свои дни заранее, а мы вам в этом поможем.

Что: Концерт фортепианных ансамблей

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 5 ноября, 17:00

https://odma.edu.ua/konczert-fortepiannyh-ansambliv/



Что: Показ документального фильма «Укорененные»

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 5 ноября, 18:00

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: http://surl.li/zszxbs

https://www.facebook.com/share/1AjHiLiMLY/



Что: Презентация книги “Так тебе и надо”

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 5 ноября, 19:00

https://www.facebook.com/share/18ZZ6yZ6fi/



Что: День открытых дверей

Где: Софиевская, пятая, Одесский Национальный музей

Когда: 6 ноября, 11:00

https://www.facebook.com/share/19BJjJ65qu/



Что: Разговорный клуб «Глагол»

Где: Филатова, 1-а, Читальный зал Национальной библиотеки

Когда: 6 ноября, 11:00

https://odnb.odessa .ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_a

Что: Просмотр фильма «Женские истории Донбасса»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 6 ноября, 15:30

https://www.facebook.com/share/1Ew3oQj2HZ/



Что: American English Club

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 6 ноября, 17:00

Регистрация: https://bit.ly/3Cot1kE

https://www.facebook.com/share/17sUcPYHVc/



Что: Концерт камерных ансамблей

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 6 ноября, 16:30

https://odma.edu.ua/vechir-kamernoyi-muzyky/



Что: Встреча к 90-летию со дня рождения Зленко

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 7 ноября, 14:00

https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIx MAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog



Что: Открытие конкурса хоровых дирижеров

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 7 ноября, 14:00

https://odma.edu.ua/czeremoniya-vidkryttya-iii-vseukrayinskogo-konkursu-horovyh-dyrygentiv-imeni-dmytra-zagreczkogo/



Что: Украинский фотодневник. Презентация проекта

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 7 ноября, 16:90

https://www.facebook.com/share/189t2gcD5H/



Что: Пять юбилеев Леонида Утесова

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 7 ноября, 18:00

https://www.facebook.com/share/15d3nyXnTE/

