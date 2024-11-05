Бесплатные концерты, показы кино и открытый музей: афиша Одессы 5-7 ноября

На этой рабочей неделе, 5-7 ноября, состоится немало бесплатных культурных событий, которые стоит посетить одесситов. Отметим день рождения Национального художественного музея, показ документальных фильмов, концерты в музыкальной академии.
Нас ждет очень музыкальная неделя. Музыкальная академия открыла серию камерных концертов в Малом зале консерватории. Состоится открытие конкурса хоровых дирижеров. Также одесситов ждут два показа документального кино и презентации книг. Ну и в среду, в течение дня вас ждут в Национальном художественном музее. Здесь, по случаю дня рождения, подготовили много интересных событий. Так что планируйте свои дни заранее, а мы вам в этом поможем.
Что: Концерт фортепианных ансамблей
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 5 ноября, 17:00
https://odma.edu.ua/konczert-fortepiannyh-ansambliv/
Что: Показ документального фильма «Укорененные»
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 5 ноября, 18:00
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Что: Презентация книги “Так тебе и надо”
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 ноября, 19:00
https://www.facebook.com/share/18ZZ6yZ6fi/
Что: День открытых дверей
Где: Софиевская, пятая, Одесский Национальный музей
Когда: 6 ноября, 11:00
https://www.facebook.com/share/19BJjJ65qu/
Что: Разговорный клуб «Глагол»
Где: Филатова, 1-а, Читальный зал Национальной библиотеки
Когда: 6 ноября, 11:00
https://odnb.odessa .ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_a
Что: Просмотр фильма «Женские истории Донбасса»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 ноября, 15:30
https://www.facebook.com/share/1Ew3oQj2HZ/
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 6 ноября, 17:00
Регистрация: https://bit.ly/3Cot1kE
https://www.facebook.com/share/17sUcPYHVc/
Что: Концерт камерных ансамблей
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 6 ноября, 16:30
https://odma.edu.ua/vechir-kamernoyi-muzyky/
Что: Встреча к 90-летию со дня рождения Зленко
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 7 ноября, 14:00
https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIx MAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog
Что: Открытие конкурса хоровых дирижеров
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 7 ноября, 14:00
https://odma.edu.ua/czeremoniya-vidkryttya-iii-vseukrayinskogo-konkursu-horovyh-dyrygentiv-imeni-dmytra-zagreczkogo/
Что: Украинский фотодневник. Презентация проекта
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 ноября, 16:90
https://www.facebook.com/share/189t2gcD5H/
Что: Пять юбилеев Леонида Утесова
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 7 ноября, 18:00
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