Безплатні концерти, покази кіно та відкритий музей: афіша Одеси 5-7 листопада

На нас чекає дуже музичний тиждень. Музична академія розпочала серію камерних концертів у Малій залі консерваторії. Відбудеться відкриття конкурсу хорових диригентів. Також на одеситів чекає два покази документального кіно і презентації книг. Ну і в середу, протягом дня на вас чекають в Національному художньому музеї. Тут, з нагоди дня народження підготували багато цікаво подій. Тож плануйте свої дні заздалегідь, а ми вам в цьому допоможемо.

Що: Концерт фортепіанних ансамблів

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 5 листопада, 17:00

https://odma.edu.ua/konczert-fortepiannyh-ansambliv/



Що: Показ документального фільму “Вкорінені”

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 5 листопада, 18:00

РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://surl.li/zszxbs

https://www.facebook.com/share/1AjHiLiMLY/



Що: Презентація книги “Так тобі й надо”

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 5 листопада, 19:00

https://www.facebook.com/share/18ZZ6yZ6fi/



Що: День відкритих дверей

Де: Софіївська, 5-а, Одеський Національний музей

Коли: 6 листопада, 11:00

https://www.facebook.com/share/19BJjJ65qu/



Що: Розмовний клуб “Дієслово”

Де: Філатова, 1-а, Читальна зала Національної бібліотеки

Коли: 6 листопада, 11:00

https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog

Що: Перегляд фільму “Жіночі історії Донеччини”

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 6 листопада, 15:30

https://www.facebook.com/share/1Ew3oQj2HZ/



Що: American English Club

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 6 листопада, 17:00

Реєстрація https://bit.ly/3Cot1kE

https://www.facebook.com/share/17sUcPYHVc/



Що: Концерт камерних ансамблів

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 6 листопада, 16:30

https://odma.edu.ua/vechir-kamernoyi-muzyky/



Що: Зустріч до 90-річчя з дня народження Зленка

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 7 листопада, 14:00

https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog



Що: Відкриття конкурсу хорових диригентів

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 7 листопада, 14:00

https://odma.edu.ua/czeremoniya-vidkryttya-iii-vseukrayinskogo-konkursu-horovyh-dyrygentiv-imeni-dmytra-zagreczkogo/



Що: Український фотощоденник. Презентація проєкту

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 7 листопада, 16:90

https://www.facebook.com/share/189t2gcD5H/



Що: Пʼять ювілеїв Леоніда Утьосова

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 7 листопада, 18:00

https://www.facebook.com/share/15d3nyXnTE/

