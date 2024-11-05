Безплатні концерти, покази кіно та відкритий музей: афіша Одеси 5-7 листопада

5-7 листопада, на робочому тижні, відбудеться чимало безплатних культурних подій, на які варто завітати одеситам. Відзначимо день народження Національного художнього музею, покази документальних фільмів, концерти в музичній академії. Всі ці події є безплатними.
На нас чекає дуже музичний тиждень. Музична академія розпочала серію камерних концертів у Малій залі консерваторії. Відбудеться відкриття конкурсу хорових диригентів. Також на одеситів чекає два покази документального кіно і презентації книг. Ну і в середу, протягом дня на вас чекають в Національному художньому музеї. Тут, з нагоди дня народження підготували багато цікаво подій. Тож плануйте свої дні заздалегідь, а ми вам в цьому допоможемо.
Що: Концерт фортепіанних ансамблів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 5 листопада, 17:00
https://odma.edu.ua/konczert-fortepiannyh-ansambliv/
Що: Показ документального фільму “Вкорінені”
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 5 листопада, 18:00
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://surl.li/zszxbs
https://www.facebook.com/share/1AjHiLiMLY/
Що: Презентація книги “Так тобі й надо”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 листопада, 19:00
https://www.facebook.com/share/18ZZ6yZ6fi/
Що: День відкритих дверей
Де: Софіївська, 5-а, Одеський Національний музей
Коли: 6 листопада, 11:00
https://www.facebook.com/share/19BJjJ65qu/
Що: Розмовний клуб “Дієслово”
Де: Філатова, 1-а, Читальна зала Національної бібліотеки
Коли: 6 листопада, 11:00
https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog
Що: Перегляд фільму “Жіночі історії Донеччини”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 листопада, 15:30
https://www.facebook.com/share/1Ew3oQj2HZ/
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 6 листопада, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/3Cot1kE
https://www.facebook.com/share/17sUcPYHVc/
Що: Концерт камерних ансамблів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 6 листопада, 16:30
https://odma.edu.ua/vechir-kamernoyi-muzyky/
Що: Зустріч до 90-річчя з дня народження Зленка
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 7 листопада, 14:00
https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog
Що: Відкриття конкурсу хорових диригентів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 7 листопада, 14:00
https://odma.edu.ua/czeremoniya-vidkryttya-iii-vseukrayinskogo-konkursu-horovyh-dyrygentiv-imeni-dmytra-zagreczkogo/
Що: Український фотощоденник. Презентація проєкту
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 листопада, 16:90
https://www.facebook.com/share/189t2gcD5H/
Що: Пʼять ювілеїв Леоніда Утьосова
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 7 листопада, 18:00
https://www.facebook.com/share/15d3nyXnTE/