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Безплатні концерти, покази кіно та відкритий музей: афіша Одеси 5-7 листопада

Безплатні концерти, покази кіно та відкритий музей: афіша Одеси 5-7 листопада

5-7 листопада, на робочому тижні, відбудеться чимало безплатних культурних подій, на які варто завітати одеситам. Відзначимо день народження Національного художнього музею, покази документальних фільмів, концерти в музичній академії. Всі ці події є безплатними.

На нас чекає дуже музичний тиждень. Музична академія розпочала серію камерних концертів у Малій залі консерваторії. Відбудеться відкриття конкурсу хорових диригентів. Також на одеситів чекає два покази документального кіно і презентації книг. Ну і в середу, протягом дня на вас чекають в Національному художньому музеї. Тут, з нагоди дня народження підготували багато цікаво подій. Тож плануйте свої дні заздалегідь, а ми вам в цьому допоможемо.

Що: Концерт фортепіанних ансамблів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 5 листопада, 17:00
https://odma.edu.ua/konczert-fortepiannyh-ansambliv/
Афіша фортепіанного концерту

Що: Показ документального фільму “Вкорінені”
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 5 листопада, 18:00
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://surl.li/zszxbs
https://www.facebook.com/share/1AjHiLiMLY/
Афіша фільму Вкорінені

Що: Презентація книги “Так тобі й надо”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 листопада, 19:00
https://www.facebook.com/share/18ZZ6yZ6fi/
Презентація Так тобі й треба

Що: День відкритих дверей 
Де: Софіївська, 5-а, Одеський Національний музей
Коли: 6 листопада, 11:00
https://www.facebook.com/share/19BJjJ65qu/
день відкритих дверей у Худмузеї

Що: Розмовний клуб “Дієслово”
Де: Філатова, 1-а, Читальна зала Національної бібліотеки
Коли: 6 листопада, 11:00
https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog

Що: Перегляд фільму “Жіночі історії Донеччини”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 листопада, 15:30
https://www.facebook.com/share/1Ew3oQj2HZ/
показ Жіночі історії

Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 6 листопада, 17:00
Реєстрація  https://bit.ly/3Cot1kE 
https://www.facebook.com/share/17sUcPYHVc/
англійський розмовний клуб

Що: Концерт камерних ансамблів 
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 6 листопада, 16:30
https://odma.edu.ua/vechir-kamernoyi-muzyky/
Афіша камерної музики

Що: Зустріч до 90-річчя з дня народження Зленка 
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 7 листопада, 14:00
https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4789&fbclid=IwY2xjawGWE71leHRuA2FlbQIxMAABHaak3DYOXGX-LSS2Fq3U3Xckeutq8onZEUv9ol3pMNezD9rldf1eC4sR2g_aem__x6Ur-pBTln10es68z1Kog
до дня народження Зленка

Що: Відкриття конкурсу хорових диригентів 
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 7 листопада, 14:00
https://odma.edu.ua/czeremoniya-vidkryttya-iii-vseukrayinskogo-konkursu-horovyh-dyrygentiv-imeni-dmytra-zagreczkogo/
конкурс диригентів

Що: Український фотощоденник. Презентація проєкту 
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 листопада, 16:90
https://www.facebook.com/share/189t2gcD5H/
фотощоденник

Що: Пʼять ювілеїв Леоніда Утьосова 
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 7 листопада, 18:00
https://www.facebook.com/share/15d3nyXnTE/
п'ять ювелеїв Утьосова

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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