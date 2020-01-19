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Новости Одессы и Одесской области

Бесплатная правовая помощь: куда обращаться за консультацией

Бесплатная правовая помощь: куда обращаться за консультацией

Уже не первый год в Украине действуют центры бесплатной правовой помощи. Однако, как показывает практика, далеко не все знают, какие виды услуг предоставляют центры и кто имеет право на бесплатную помощь.

Два вида правовой помощи

Правовая помощь, в зависимости от вида оказываемых услуг, делится на первичную и вторичную.

К первичной относятся:

  • предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;
  • составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера).

Вторичная правовая помощь включает в себя:

  • составление документов процессуального характера и защиту;
  • осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами.

Кто может получить консультацию?

Право на бесплатную первичную правовую помощь имеют все граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории нашей страны.

В отличие от первичной, на бесплатную вторичную правовую помощь имеют право только отдельные категории лиц. Законом Украины «О бесплатной правовой помощи» №460-VI от 2 июня 2011 года (в редакции от 01.01.2020 г.) установлен следующий перечень:

  • лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума для соответствующей категории населения, а также лица с инвалидностью, которые получают пенсию или пособие в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, – на все виды правовых услуг, согласно ст. 13;
  • дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, – на все виды правовых услуг;
  • внутренне перемещенные лица – на все виды правовых услуг;
  • лица, к которым применено административное задержание или административный арест, – на представление их интересов и составление документов процессуального характера;
  • лица, которые в соответствии с уголовным законодательством считаются задержанными, – на защиту и составление документов процессуального характера;
  • беженцы – на все виды правовых услуг, с момента подачи лицом заявления о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите в Украине;
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лица, имеющие особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвы нацистских преследований – на все виды правовых услуг;
  • лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке, – на представление их интересов и составление документов процессуального характера, в течение рассмотрения дела в суде;
  • реабилитированные лица – на представление их интересов и составление документов процессуального характера по вопросам, связанным с реабилитацией;
  • лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола, – на все виды правовых услуг;
  • обличители – в связи с раскрытием ими информации о коррупционном правонарушении – на все виды правовых услуг, предусмотренные частью второй статьи 13 настоящего закона.

Обратите внимание, что обратиться за бесплатной вторичной помощью можно не более шести раз в год.

Прожиточный минимум для всех категорий

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет:

  •  для детей до 6 лет – 1779 грн.;
  •  для детей от 6 до 18 лет – 2218 грн.;
  •  для трудоспособных лиц – 2102 грн.;
  •  для лиц, утративших трудоспособность, – 1638 грн.

Куда обращаться?

Получить информацию о центрах бесплатной правовой помощи в регионах и узнать контактные телефоны можно:

  • на сайте legalaid.gov.ua;
  • у операторов горячей линии: 0-800-213-103 (звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатные).

Фото: quoracdn.net

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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