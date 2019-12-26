Бензиновый генератор: как выбрать?

Бензиновый генератор — надежный источник электроэнергии на основе двигателя внутреннего сгорания. Устройство может служить как резервным, так и основным источником питания. Все зависит от его мощности и конструкции.

Большой популярностью такие приборы пользуются в загородных домах и на дачах, на предприятиях, где возникают перебои с электроснабжением. Востребованность оборудования связана с его доступной стоимостью, небольшими габаритами и высокой мощностью.

Конструкция генератора

Прежде чем купить генератор, нужно выбрать подходящую конструкцию. Корпус может быть:

рамным;

инверторным.

Рамный корпус оснащен вместительным бензобаком, поэтому такая конструкция может использоваться в качестве основного источника электроэнергии. Это удобная и достаточно габаритная техника, которая может обеспечить и квартиру, и предприятие. Инверторные модели отличаются мобильностью, легкостью и средней мощностью. Обычно их используют на стройке, в путешествиях и в других случаях, когда необходимо временно заменить источник электричества. Инверторные блоки выпускают в форме чемодана, благодаря чему их легко транспортировать.

Мощность и возможности генератора

Бензиновые генераторы могут значительно отличаться по мощности. Модели до 5 кВт можно использовать для работы нескольких электроприборов, поэтому они подходят для небольших помещений. Наиболее востребованный вариант — от 5 до 15 кВт. Такое оборудование используется в загородных домах, рабочих помещениях, в сельском хозяйстве. Его мощности достаточно, чтобы обеспечить дом или небольшое предприятие электроэнергией. Домашняя бытовая техника и электроника могут бесперебойно работать от такого прибора.

Если первые два варианта отличаются небольшими габаритами и доступной стоимостью, то генератор более 15 кВт — это большая и дорогая конструкция. Его используют строительные и производственные компании, которые стремятся обеспечить непрерывный производственный процесс. Частные дома не нуждаются в настолько мощном и крупногабаритном оборудовании. Генераторы могут быть оснащены ручным и электрическим стартером. Электрозапуск позволяет сразу же запустить устройство, а преимущество ручного механизма — в его низкой стоимости.

Выбирайте подходящее по мощности оборудование — и перебои в поставках электроэнергии вас не потревожат.

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