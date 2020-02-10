Барышня уже легли с томиком Толстоевского в руках: как в Одесском театре музкомедии прошла премьера мюзикла «За двумя зайцами»

…Под соловьиную трель открывается занавес — и герои корифея украинского театра Михаила Старицкого «За двумя зайцами» (пьеса В. Ильина, В. Лукашова, либретто — Д. Шевцова) уже кружатся перед нами на развеселой карусели жизни. А искушенный зритель в ожидании: еще бы, ему и сюжет хорошо знаком, и герои давно полюбились. И чем же вы нас удивите?!..

Таки удивили

А таки удивили! Режиссер–постановщик спектакля (заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский) и вся команда, изрядно трудившаяся над премьерой, сумели преподнести настоящий подарок одесскому зрителю, подав известный сюжет на новый лад, сохранив при этом первоисточник с его, в общем, таким известным посылом о том, что никогда нельзя гнаться за двумя зайцами. Останешься ни с чем.

Кружится карусель (художник-постановщик — заслуженный художник Украины Станислав Зайцев), как сама жизнь, преподнося сюрприз за сюрпризом, и осовремененный язык классической пьесы уже звучит как музыка, и герои каким-то волшебным образом отождествляются с той домашней животинкой, которая так гротескно живет себе на сцене, подчеркивая их сущность. Один «выезд» главного героя на петухе чего стоит!

А сущность-то какова! Все хотят ведь одного и того же — благополучия, пусть даже каждый понимает его по-своему. Жить очень хочется, и, желательно, жить хорошо, с брызгами «чимпанского». И вот уже Голохвостый (лауреат Международного театрального фестиваля Денис Фалюта) начинает свою грубоватую игру, которую, конечно же, считает тонкой, с двумя «зайчихами», одна из которых «поганая, но богатая Проня» (заслуженная артистка Украины Ирина Ковальская). Впрочем, а кто здесь не «играет в свою игру»? Другое дело — как играет. По большому счету, что ставится на карту.

Когда хочется еще и еще

Ах, как все знакомо! Но в то же время как же все по-новому и искрометно! И знаменитое «барышня уже легли и просять» сама Проня сопровождает особой позой — лежа, с томом Толстоевского (!) в руках. Ну да, соединила барышня фамилии классиков, ты ж понимаешь. Зато «Анна Каренина» у нее всегда под рукой — под утюгом в сундуке. Барышня ж у нас образованная — после пансиона. Она и офигенную шляпку маман подберет, и невообразимую феску для родителя приобретет (художник по костюмам Елена Лесникова), и даже имеет некоторое понятие о фитнесе, не говоря уже о «легком» владении гирями. Опять же, акробатов любит, да и сама на шпагат садиться…

Таких находок в спектакле — множество. Потому и сопровождается чуть ли не каждая мизансцена мюзикла зрительским хохотом и аплодисментами. А сам спектакль с его ярким созвездием артистов смотрится не просто на одном дыхании. Это тот случай, когда хочется еще и еще, когда гротеск абсолютно органичен, когда начинаешь обожать всех героев без исключения. Ведь все они, стремясь к «хорошему и улучшенному», всего лишь, по большому счету, боятся сойти с карусели. И в этом все они — мы с вами.

Для меня все волшебно совпало в этом мюзикле — игра артистов, где каждый жест — словно еще один штрих к характеру героя, музыка (дирижер-постановщик, аранжировщик Юрий Литовко), та самая красочная карусель, что кружится и кружится перед нами, словно заставляя всмотреться во все происходящее, как в зеркало.

И как же приятно, что зритель сразу принял новый спектакль нашей Музкомедии — щедро осыпая его аплодисментами, восторженными криками и такими эмоциональными откликами в соцсетях. Наверное, нам всем очень не хватает настоящего повода для смеха (хохота!) и радости.

Спасибо!

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