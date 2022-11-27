Автору «Вредных советов» Григорию Остеру – 75 лет

Сегодня, 27 ноября 2022 года, свой 75-летний юбилей отмечает уроженец Одессы – известный писатель Григорий Остер. Впрочем, Григорий Остер – не только писатель, но и сценарист, драматург и телеведущий. Он создал уникальный жанр в детской литературе – «вредные советы», кроме того, написал сценарии ко многим мультфильмам. Самые известные из них – про непоседливых обезьянок, а также «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Родители будущего автора «Вредных советов» познакомились, когда отец Остера служил матросом на катере-тральщике, а мать училась в Одесском университете.

Детство будущий писатель провел в Ялте, причем уже тогда увлекался поэзией и писал стихи.

Как рассказывал сам Остер, он был не очень послушным ребенком. Например, еще в первом классе они с другом как-то сорвали урок во всей школе, повесив над входом в здание дохлую кошку. После этого хулиганам влетело сначала на педсовете, а затем дома.

После школы Остер служил на Северном флоте, а вернувшись, поступил в Литературный институт в Москве. Учился он на заочном отделении, а по ночам работал сторожем в ялтинском музее «Поляна сказок». Писать для детей Остер стал, чтобы подработать, однако это занятие ему понравилось.

Первые свои произведения он писал под псевдонимом «Остёр». Однако в застойные времена получать достойные деньги можно было только прославляя в своих произведениях партию, а Григорию этого совершенно не хотелось. И он переквалифицировался в детского писателя.

Первая книга писателя, которая принесла ему известность, называлась «Как хорошо дарить подарки», именно в ней появились Удав, Слоненок, Попугай и Мартышка. Позже Григорий Остер написал сценарии к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», а самым известным его детским произведением стала книга «Вредные советы». Не менее известны и шутливые учебники по математике и физике, которые сам писатель называет «ненаглядными пособиями». В отличие от школьных, они никогда не отобьют у ребенка желание осваивать точные науки.

Произведения Григория Остера пользуются популярностью, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, а сам писатель продолжает сочинять книги для детей и взрослых.

Вредные советы от Григория Остера

***

Чтобы выгнать из квартиры

Разных мух и комаров,

Надо сдернуть занавеску

И крутить над головой.

Полетят со стен картины,

С подоконника – цветы.

Кувыркнется телевизор,

Люстра врежется в паркет.

И, от грохота спасаясь,

Разлетятся комары,

А испуганные мухи

Стаей кинутся на юг.

***

Если вы собрались другу

Рассказать свою беду,

Брать за пуговицу друга

Бесполезно – убежит,

И на память вам оставит

Эту пуговицу друг.

Лучше дать ему подножку,

На пол бросить, сверху сесть

И тогда уже подробно

Рассказать свою беду.

***

Никогда не мойте руки,

Шею, уши и лицо.

Это глупое занятье

Не приводит ни к чему.

Вновь испачкаются руки,

Шея, уши и лицо,

Так зачем же тратить силы,

Время попусту терять.

Стричься тоже бесполезно,

Никакого смысла нет.

К старости сама собою

Облысеет голова.

***

Раскрашивать можно

Не только картинки,

Раскрась на досуге

Себя и кота.

Пусть мама и папа,

Вернувшись с работы,

Двенадцать отличий

Меж вами найдут.

***

Перед тем как у своих родителей

Что-нибудь хорошее выпрашивать,

У себя спросите: «Заслужил ли я?

Был ли я послушным, милым мальчиком?»

Если да – просите вдвое большего.

Если нет – просите вдвое жалобней.

***

Если ты не знаешь арифметику,

Могут обмануть тебя родители.

Скажут: «Съешь, сынок, четыре ложечки», –

А подсунут восемь с половиною.

Вот причина, по которой многие

Крепкие, упитанные мальчики

С детства ненавидят арифметику.

***

Попасть в отличников ряды

Не так-то просто, но

На свете есть один рецепт,

Проверенный давно:

Возьми на кухне помидор

И выгляни в окно.

Возможно, там увидишь ты

Отличников ряды.

Учиться умники идут,

Смотри не промахнись!

***

Если бабушка устала

И присела отдохнуть,

Громыхни над нею звонко

Парой крышек от кастрюль.

Задремавшую старушку

Надо вовремя взбодрить –

Сразу в бабушке проснется

Много новых свежих сил.

***

Не давайте близким на ночь

Школьный свой дневник читать,

Будут их потом кошмары

Часто мучить по ночам.

Станет мама заикаться,

Папа дергаться начнёт.

Доктора такое чтенье

Запрещают перед сном.

***

Если мама в магазине

Вам купила только мячик

И не хочет остальное,

Все, что видит, покупать,

Станьте прямо, пятки вместе,

Руки в стороны расставьте,

Открывайте рот пошире

И кричите букву «А»!

И когда, роняя сумки,

С воплем: «Граждане! Тревога!»

Покупатели помчатся

С продавцами во главе,

К вам директор магазина

Подползет и скажет маме:

«Заберите все бесплатно,

Пусть он только замолчит».

Ирина Сорокина

Фото: Вокруг света и Википедия