Автору «Вредных советов» Григорию Остеру – 75 лет

Сегодня, 27 ноября 2022 года, свой 75-летний юбилей отмечает уроженец Одессы – известный писатель Григорий Остер.
Впрочем, Григорий Остер – не только писатель, но и сценарист, драматург и телеведущий. Он создал уникальный жанр в детской литературе – «вредные советы», кроме того, написал сценарии ко многим мультфильмам. Самые известные из них – про непоседливых обезьянок, а также «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».
Родители будущего автора «Вредных советов» познакомились, когда отец Остера служил матросом на катере-тральщике, а мать училась в Одесском университете.
Детство будущий писатель провел в Ялте, причем уже тогда увлекался поэзией и писал стихи.
Как рассказывал сам Остер, он был не очень послушным ребенком. Например, еще в первом классе они с другом как-то сорвали урок во всей школе, повесив над входом в здание дохлую кошку. После этого хулиганам влетело сначала на педсовете, а затем дома.
После школы Остер служил на Северном флоте, а вернувшись, поступил в Литературный институт в Москве. Учился он на заочном отделении, а по ночам работал сторожем в ялтинском музее «Поляна сказок». Писать для детей Остер стал, чтобы подработать, однако это занятие ему понравилось.
Первые свои произведения он писал под псевдонимом «Остёр». Однако в застойные времена получать достойные деньги можно было только прославляя в своих произведениях партию, а Григорию этого совершенно не хотелось. И он переквалифицировался в детского писателя.
Первая книга писателя, которая принесла ему известность, называлась «Как хорошо дарить подарки», именно в ней появились Удав, Слоненок, Попугай и Мартышка. Позже Григорий Остер написал сценарии к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котенок по имени Гав», а самым известным его детским произведением стала книга «Вредные советы». Не менее известны и шутливые учебники по математике и физике, которые сам писатель называет «ненаглядными пособиями». В отличие от школьных, они никогда не отобьют у ребенка желание осваивать точные науки.
Произведения Григория Остера пользуются популярностью, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, а сам писатель продолжает сочинять книги для детей и взрослых.
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Вредные советы от Григория Остера
***
Чтобы выгнать из квартиры
Разных мух и комаров,
Надо сдернуть занавеску
И крутить над головой.
Полетят со стен картины,
С подоконника – цветы.
Кувыркнется телевизор,
Люстра врежется в паркет.
И, от грохота спасаясь,
Разлетятся комары,
А испуганные мухи
Стаей кинутся на юг.
***
Если вы собрались другу
Рассказать свою беду,
Брать за пуговицу друга
Бесполезно – убежит,
И на память вам оставит
Эту пуговицу друг.
Лучше дать ему подножку,
На пол бросить, сверху сесть
И тогда уже подробно
Рассказать свою беду.
***
Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки,
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы,
Время попусту терять.
Стричься тоже бесполезно,
Никакого смысла нет.
К старости сама собою
Облысеет голова.
***
Раскрашивать можно
Не только картинки,
Раскрась на досуге
Себя и кота.
Пусть мама и папа,
Вернувшись с работы,
Двенадцать отличий
Меж вами найдут.
***
Перед тем как у своих родителей
Что-нибудь хорошее выпрашивать,
У себя спросите: «Заслужил ли я?
Был ли я послушным, милым мальчиком?»
Если да – просите вдвое большего.
Если нет – просите вдвое жалобней.
***
Если ты не знаешь арифметику,
Могут обмануть тебя родители.
Скажут: «Съешь, сынок, четыре ложечки», –
А подсунут восемь с половиною.
Вот причина, по которой многие
Крепкие, упитанные мальчики
С детства ненавидят арифметику.
***
Попасть в отличников ряды
Не так-то просто, но
На свете есть один рецепт,
Проверенный давно:
Возьми на кухне помидор
И выгляни в окно.
Возможно, там увидишь ты
Отличников ряды.
Учиться умники идут,
Смотри не промахнись!
***
Если бабушка устала
И присела отдохнуть,
Громыхни над нею звонко
Парой крышек от кастрюль.
Задремавшую старушку
Надо вовремя взбодрить –
Сразу в бабушке проснется
Много новых свежих сил.
***
Не давайте близким на ночь
Школьный свой дневник читать,
Будут их потом кошмары
Часто мучить по ночам.
Станет мама заикаться,
Папа дергаться начнёт.
Доктора такое чтенье
Запрещают перед сном.
***
Если мама в магазине
Вам купила только мячик
И не хочет остальное,
Все, что видит, покупать,
Станьте прямо, пятки вместе,
Руки в стороны расставьте,
Открывайте рот пошире
И кричите букву «А»!
И когда, роняя сумки,
С воплем: «Граждане! Тревога!»
Покупатели помчатся
С продавцами во главе,
К вам директор магазина
Подползет и скажет маме:
«Заберите все бесплатно,
Пусть он только замолчит».
Ирина Сорокина
Фото: Вокруг света и Википедия