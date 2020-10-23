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Архитектурные тайны Одессы: в доме Маврокордато соседствовали венеролог и керосиновая лавка (фото)

Архитектурные тайны Одессы: в доме Маврокордато соседствовали венеролог и керосиновая лавка (фото)

В Одессе, на улице Екатерининской, 25, угол Греческой, расположен известный не только в городе, но и за его пределами дом Маврокордато. Как утверждают одесситы, его балкон, который опоясывает весь фасад здания, – самый длинный в Европе. Так ли это на самом деле, неизвестно, но этот факт – единственный, который многие из нас знают об этом красивейшем здании.

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Этот дом был построен в 1905 году по заказу купца Федора Маврокордато, одного из потомков княжеского рода, принадлежавшего к фанариотам – греческой элите, обитавшей в Османской империи. Представители семейства занимали исключительно важные государственные посты – например, посланника в Вене или господаря Молдавии. Когда Маврокордато попали в Одессу, императрица Екатерина II признала их княжеский титул и даровала им свое покровительство.

Сам Федор Маврокордато никогда не забывал о своем знатном происхождении и о том, что «положение обязывает». Проекты, в которые он вкладывал деньги, не только приносили прибыль, но и производили впечатление. Самый известный из его домов, расположенный на Екатерининской, был построен одесским архитектором Юрием Дмитренко. Он был известен своим эстетизмом и высокими требованиями к внешнему виду проектируемых зданий.

Дом с самым длинным балконом стал первым в Одессе, построенным в стиле эклектики, то есть с использованием разнородных элементов и стилей. Каждый этаж имеет индивидуальные черты – лепнину, барельефы и узоры. В доме было 40 квартир, которые освещались электричеством. Что же касается легендарного балкона, то он опоясывает весь фасад здания. По нему можно было пройти с Екатерининской улицы на Греческую, что было удобно для тех, кто снимал квартиры в этом доме.

Первыми здесь поселились и открыли свои кабинеты врачи – венеролог, стоматолог и офтальмолог. Кроме них, в здании работали 14 магазинов – мебельный, книжный, рядом с которыми странно выглядела керосиновая лавка, где бойко торговали «горючим товаром».

Так выглядит дом Маврокордато в наши дни

Источники: otdyhaem.com.ua, Википедия

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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