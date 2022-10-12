Антон Геращенко про ракетные обстрелы: «Мы вас не боимся»

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, высказался о российских массовых обстрелах мирных городов Украины ракетами и дронами-камикадзе. Он уверен, украинцы не бояться рашистов и сломить нас не получится.

10 октября рф вероломно обрушила на мирные города Украины сотню ракет и беспилотников. Атака продолжалась несколько часов. Многие считают, что таким образом бункерный лидер ответил за подрыв Крымского моста — в чем и обвинил Украину, хотя никаких доказательств этому нет. Но никакие атаки не смогут сломить украинское сопротивление московскому агрессору, пишет на своей странице в Фейсбуке Антон Геращенко.

«Путин в очередной раз подтвердил, что рф — это государство-террорист!

Понимая абсолютную неспособность фашистской армии противостоять украинским защитникам на поле боя, сгорая от злобы из-за поражения военной инфраструктуры — Крымского моста, бункерная крыса решил истратить остатки своих ракет по гражданской инфраструктуре.

Своими подлыми действиями обезумевший дед надеется запугать украинцев и их международных союзников, но получит обратный эффект!

Каждый теракт, совершенный путинскими прихвостнями против мирного населения Украины, лишь усиливает наши намерения изгнать рашистское зло с украинской земли и запереть в мордоре для безопасности всего мира!

В этот сложный момент еще раз призываю наших парт­неров и союзников — будьте решительны! Помните, что цена промедления — человеческие жизни!

Есть одно очень простое сообщение для всех вас. Для тебя, владимир (путин — прим.ред.), для твоих коллег по вранью, для кремля, для вашего главнокомандующего, который скоро будет бояться в туалет без охраны выйти.

Читай по слогам: Мы. Вас. Не. Боимся!

Ты, владимир, не так уж давно говорил, что вы «только бровью поведете», и Украина сдастся. Что там с твоей бровью, вова? Жива ли она еще, не сломалась ли о твой дубовый лоб из-за частых попыток ею пугать соседей?

Твоя коллега по вливанию дерьма в уши ваших граждан по фамилии симоньян говорила: «та что там Украина, за два дня захватим, что ее захватывать?».

И что, как ощущения? Все ли вам нравится в вашей «сво», которая, о да, конечно же, идет по плану.

Мы. Вас. Не. Боимся.

И нет, это не самоуспокоение. Это факт. Он доказан уже на фронте, он доказан в тылу. Гражданские готовы отдавать последнее, пока военные гонят всю вашу шваль назад в рамки, установленные в 1991 году.

И ты же понимаешь, там, где-то в своем гнилом нутре, что выгонит. Что вы «дадите заднюю». Потому что все, чему вы научились за эти 30 лет, — это «брать на испуг» другие страны. Со многими проканало. С нами — нет.

Потому что Мы. Вас. Не. Боимся.

И крымский мост — это начало. Наши Силы Обороны будут планомерно уничтожать и ваших военных, и все следы вашего присутствия на нашей земле. А все украинцы, как не так давно сказал наш Президент, готовы терпеть любые лишения, лишь бы наше настоящее, и, что самое главное, наше будущее было будущим без вас.

И поверь, владимир. Мы этого добьемся. По одной простой причине.

Потому что мы победим.

А вы проиграете».