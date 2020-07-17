Ангела Меркель о том, как стать самой влиятельной женщиной мира

Сегодня, 17 июня, Ангеле Меркель исполняется 66 лет. Возглавив в 2005 году правительство ФРГ, она стала самым влиятельным политиком Европы. Добиться больших успехов Меркель удалось не благодаря яркой внешности. Скромный имидж, стальной характер, сдержанность и холодный разум стали «визитной карточкой» женщины и залогом ее успеха в мире большой политики.

Живет с «советскими» привычками

Иногда я покупаю ту или иную вещь, как только ее увижу, даже если она мне не нужна. Эта тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что я росла в ГДР. А в тогдашних условиях дефицита люди покупали все, что можно было достать. А еще дома я с удовольствием ем типично «советские» блюда: солянку, шашлык или лечо. Признаюсь, я долгое время после объединения Германии продолжала называть «супермаркет» «универсамом».

Увлекается футболом

Когда я стала канцлером, часто возникал вопрос: «Теперь у нас женщина-канцлер, и, наверно, она неплохая, но понимает ли она что-нибудь в футболе?». Я постоянно должна была объяснять, что я увлекалась футбольными матчами до политики, еще со времен ГДР. Я заядлый футбольный болельщик. Обсуждения матчей помогают мне налаживать контакты с политиками-мужчинами.

Всегда на связи

У меня всегда включен телефон – меня можно достать и ночью. Даже в отпуске у меня всегда с собой офис и работник, который сортирует для меня звонки, так что я решаю, на что нужно реагировать сразу, а что может подождать пару часов. Большинство вещей может подождать, но как-то я должна была звонить из хижины в горах, куда я только-только добралась из последних сил.

Бунтарка по природе

В молодости я была девушкой, которая постоянно ела арахис, ходила в рваных джинсах и слушала рок. Даже на своем выпускном вечере я отличилась – выпила слишком много вишневого виски и практически ничего не запомнила. Очнулась, когда упала в озеро. Но вот школу я закончила на «отлично». Я очень любила уроки русского языка, в подростковом возрасте стала призером олимпиады и приехала в СССР.

Наша справка

• Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге. Детство и юность провела в ГДР.

• У канцлера польские корни. Ее девичья фамилия – Каснер.

• Хотя Ангела выросла в религиозной семье – ее отец был пастором, – она не отличалась строгими нравами. В спорах с родителями девушка часто выходила из себя и не слушалась отца-священника.

• На письменном столе Ангелы Меркель стоит портрет Екатерины Великой, которую канцлер считает примером сильной женщины.

• В одном из интервью Меркель заявила, что завидует мужчинам – у них более низкий голос и они лучше колют дрова.

• Ангела Меркель часто кажется невозмутимой и хладнокровной, но иногда и она теряет самообладание. Ее девиз: «Сила в покое».

• По признанию Меркель: «Счастье – это в солнечный день заплыть на лодке далеко в море, а роскошь – это просто выспаться».

• Меркель редко носит юбки и платья, предпочитая им брючные костюмы и блейзеры. У нее нет колец, браслетов и сережек, она не пользуется духами, считая все это непрактичным.

Когда Ангела Меркель уйдет в отставку?

• Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии в 2021 году. По ее словам, она больше не будет претендовать на какой-либо политический пост.

Фото: Medium