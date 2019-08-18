Андре Тан: «Ничего не располагало к тому, чтобы я стал дизайнером»

Потребность в самореализации — это то, что заставляет жить и не дает опустить руки даже в самой сложной ситуации. О том, как заявить всему миру о себе и покорить самые недосягаемые вершины карьеры, “Одесской жизни” рассказал один из самых успешных украинских дизайнеров.

О работе в Украине и за границей

– У вас есть опыт открытия шоу-румов за границей, и как вы пришли к тому, что хотите развивать бизнес в своей стране?

– Когда я учился в Мартинс-колледже, нам часто говорили, что сначала нужно продвигать свой бизнес в родной стране. Я долго сопротивлялся, но однажды мне встретился очень известный бизнесмен, который сказал: «Андре, ты должен стать Майклом Корсом. В нашей стране ты должен одеть всю Украину». Я решил попробовать. Пришел в торговый центр в поиске помещения, и на моё удивление, оно нашлось гораздо раньше, чем я предполагал. Мне сообщили, что у меня есть полтора месяца на создание коллекции, а у меня ничего не было готово. Я использовал хиты продаж, переведя их в более бюджетные ткани.

О конкуренции и помощи

– Помимо вашей дизайнерской деятельности вы еще и являетесь основателем академии стиля и дизайна. Как родилась идея создания Академии?

– Есть закон Вселенной, который гласит, что чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь взамен. У меня был опыт и желание им поделиться. Многие не понимали, почему я делюсь знаниями, ведь это создает конкуренцию. Но я не боюсь конкуренции, моя цель — вывести фэшн-индустрию в Украине на более высокий уровень. Меня огорчает, что многие украинские дизайнеры не знают, как происходит градация лекал, а это — основы дизайна. Я знаю, что многие студенты, которые учились в Академии, сейчас успешны. Это говорит о том, что, все, что я делаю – не зря.

О пути к успеху

– Какие преграды на пути к желанной цели приходилось преодолевать?

– Ничего не располагало к тому, чтобы я стал дизайнером: провалил экзамены, не сразу поступил в университет, постоянно проигрывал конкурсы дизайнеров. Но я всегда иду к поставленной цели. И точно знаю, что могу спать спокойно, только если сделал все возможное для решения проблемы.

В момент, когда я отказался от идеи стать известным, и начал просто делать свое любимое дело без ожиданий и предрассудков, дела существенно улучшились, стали поступать выгодные предложения и «посыпались» награды. Если вы делаете свою работу с любовью, деньги и слава не обойдут вас стороной.

О времени на работу и семью

– Как Вам удается все успевать?

– Иногда я собираю сотрудников и кричу на них из-за того, что они до сих пор не выполнили работу. Они говорят мне: «Андре, прошло всего три дня», но мне кажется, что две недели. То, что я переживаю за день, люди переживают за 3 дня. Настолько насыщенный у меня график. Каждый день я составляю список из 30 дел, которые должен выполнить и очень расстраиваюсь, если успеваю только половину. В обычные дни не могу позволить себе взять выходной, поэтому всегда заранее планирую отпуск, во время которого стараюсь полностью абстрагироваться от работы и уделить как можно больше внимания близким. Каждый день рождения и Новый год не обходиться без подведения итогов и формулировки новых задач и целей.

О способах релаксации

– А что вы делаете для поддержания хорошего эмоционального и психологического состояния?

– Я ежедневно веду дневник, в который записываю эзотерические техники. Также я регулярно занимаюсь йогой. Мое знакомство с йогой началось в 17 лет. В один момент я осознал, что мой духовный потенциал не раскрыт, и хоть это было сложно в моральном плане, я не бросил занятия. Я пробовал различные виды. Сейчас я занимаюсь физической йогой. Практики помогают мне быть в гармонии, несмотря на мой бешеный ритм жизни.

Об обратной стороне успеха

– Ваша жизнь сейчас – это мечта для многих, а приходилось ли вам сталкиваться с обратной стороной славы и успеха?

– Да, у успеха есть обратная сторона. Меня много раз предавали, и я никак не мог принять того, что друг, который идет с тобой плечом к плечу может предать. Но сейчас говорю себе, что все в жизни временно и ни к чему нельзя привязываться, научиться отпускать своих любимых людей, как бы сложно это ни было. Если ты понимаешь, что ты на чем-то зациклился, знай — завтра у тебя этого не будет.

Виктория Коротяева

Фото: nashkiev.ua