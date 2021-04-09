В Одессе умер известный писатель и ученый

Об этом сообщает Всемирный клуб одесситов.

Дорошенко умер 8 апреля, за неделю до 78-летия.

“Несколько дней назад наш город с восторгом приветствовал новую, теперь уже последнюю, книгу Александра Викторововича – «Отпусти мой народ», а еще через неделю мы планировали поздравить автора с его 78-летием”, – сказано в сообщении Всемирного клуба одесситов.

Александр Дорошенко – известный одесский писатель, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической термодинамики ОГАХ, академик МАХ, лауреат премии “Твои имена, Одесса”.

О месте и времени прощания с Александром Дорошенко Всемирный клуб одесситов сообщит дополнительно.