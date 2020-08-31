Актер Валерий Николаев рассказал о проблемах с законом и черной полосе в жизни

После успеха в сериале о Буржуе у Валерия Николаева появилось много работы. Сегодня его можно увидеть не только в русских и украинских фильмах. Он снимается в Голливуде. Актер соглашается на роли в заграничном кино, считая это хорошей возможностью научиться чему-то новому.

Кроме кино, я занимаюсь режиссурой и постановкой танцев. Но люди чаще всего помнят меня по роли Буржуя. И, знаете, это меня радует. Прекрасно, что у меня когда-то была такая работа. Была команда, которая делала действительно многосерийный художественный телевизионный фильм. В сериале «День рождения Буржуя» мы здорово рисковали, мучились сомнениями, пытаясь угодить публике. Я был бы не против сняться и в третьей части картины, если бы она была.

Кем я только не мечтал быть в детстве – разведчиком, космонавтом, капитаном дальнего плавания, гонщиком, олимпийским чемпионом. Артистом стать не думал вообще, мне казалось, что артистов в фильмах убивают по-настоящему. Мне кажется, я был счастливым ребенком. Я рос в большом дворе, где авторитет зарабатывался футболом или хоккеем. Участвовали все вместе в конфликтах с другими дворами, играли в индейцев, купались в канале, ловили в нем рыбу. Сейчас, к сожалению, все изменилось.

В жизни бывает разное. Несколько лет назад у меня были аресты, ссоры с полицией, проблемы с законом. В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей. Преодолеть тяжелый период мне помогли жена и дочь. Было очень много длительных поездок. Но все, что со мной произошло, стало для меня уроком и я переосмыслил все то, что сделал неправильно. (Несколько лет назад артист попал в неприятную историю будучи за рулем в состоянии опьянения. – Прим. ред.).

В американском кино меня восхищает командный дух. Там идеально работают все, не только актеры. Продюсеры, техники, операторы, костюмеры, режиссер. Вот есть Стивен Спилберг, который для всех – режиссер блокбастеров. Для меня он, прежде всего, внимательный человек, который работает с шести утра. К примеру, как-то у Тома Хэнкса я попросил интервью, и он, только что отснявшись в сцене, побежал отвечать на мои вопросы. А мог спокойно обедать, сидя в своем трейлере. Я вообще считаю, что это удивительное везение работать на одной площадке с великими людьми. Я учился у них «по-горячему».

Съемки в сериале стали роковыми:

• Супругу главного героя сыграла в фильме настоящая жена Валерия Николаева – Ирина Апексимова. Но съемки стали для этой пары судьбоносными и роковыми – фильм принес актерам невероятную популярность, но разлучил их как пару.

• Несмотря на то что главная роль была отдана Николаеву, любимым артистом сериала стал Владимир Горянский, сыгравший психиатра Костю. После «Буржуя» он получил массу интересных предложений от режиссеров.

• Сериал не должен был закончиться на втором сезоне. Сценарист Юрий Рогоза был уверен, что напишет еще 150 серий. Но после выхода второго сезона рассорился с продюсерами, и о продолжении пришлось забыть.

Источники: goodhouse.ru, segodnya.ua, inter.ua, tsn.ua