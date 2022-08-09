Агенты кремля проникли в Украину перед вторжением: мировые СМИ о войне в Украине

Мировая пресса продолжает писать о войне в Украине. В этот раз основными темами стали скандал с Amnesty International, проникновение в страну агентов путина перед вторжением и рискованные действия россии на Запорожской АЭС .

Швеция. «Aftonbladet» – «Агенты Путина проникли в страну перед вторжением»

Как Кремль строил тайную сеть в Украине

Новый обзор: Хуже, чем боялись

Подкупленные чиновники

Когда русская бронетехника вкатилась в район Чернобыля, она встретила ограниченное сопротивление. Государственное агентство расследований выясняет, совершили ли преступления подразделения Нацгвардии в Чернобыле, сложив оружие.

Говорят, Кремль создал сеть секретных агентов в Украине задолго до того, как они начали вторжение в страну.

Согласно новому обзору, инфильтрация была больше, чем считалось ранее.

В холодный февральский полдень первая российская бронетехника достигла Чернобыльской АЭС на севере Украины.

Там они встретили украинскую нацгвардию, которая имела задачу защищать АЭС.

Через два часа 169 украинских военных сложили оружие – без боя. Теперь русские войска могли нацелиться на столицу Киев. Информационное агентство Reuters теперь может обнаружить, что российский успех в Чернобыле не был случайным. Обзор показывает, что плавный захват атомной электростанции был частью комплексного российского плана. Говорят, что Кремль проник в украинское государство, создав сеть секретных агентов задолго до начала вторжения.

Агентство Reuters пообщалось с около дюжиной официальных лиц как в России, так и в Украине. Они также участвовали в документах и ​​расследованиях украинского правосудия. Расследование информационного агентства показывает, что российское проникновение в украинское государство было более масштабным, чем известно ранее.

Алексей Данилов – глава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он подтверждает, что к моменту начала российского вторжения в секторе обороны и безопасности Украины были российские агенты.

– Кроме внешнего врага, у нас, к сожалению, есть и внутренний враг. Враг не менее опасен, говорит он в интервью.

Государственное агентство расследований выясняет, совершили ли преступления подразделения Нацгвардии в Чернобыле, сложив оружие. Нацгвардия защищает свои действия, указывая на риски открытия огня на АЭС. К операции Кремля были привлечены несколько чиновников украинского государства. Валентин Ветер, бывший начальник охраны ЧАЭС, сейчас под стражей. Его подозревают в государственной измене. Ветер заявляет о своей невиновности и говорит, что сказал коменданту ЧАЭС «пощадить своих людей» во избежание кровопролития.

Источник, хорошо знающий работу Кремля, утверждает, что российские агенты уже были задействованы в Чернобыле в прошлом году. Говорят, что агентам было поручено подкупить местных чиновников и подготовить территорию к российскому захвату.

Reuters не удалось проверить подробности заявления. Но украинское государственное следственное агентство говорит, что расследует бывшего высокопоставленного чиновника украинской власти. Его подозревают в передаче секретной информации о Чернобыле иностранному государству.

По данным источников Reuters, у Москвы были планы активизации «спящих агентов» в украинском государственном аппарате. Западные спецслужбы ранее заявляли, что бывший украинский политик Олег Царев должен был возглавить марионеточный режим Путина в Киеве. Во втором Путине также якобы была зашифрована прямая линия для связи с Кремлем. Царев говорит, не комментируя свои отношения с Россией, что рассказ Reuters об операции Москвы имеет «слишком мало общего с реальностью».

Чернобыльская операция стала частичной победой России, но взять Киев Путину не удалось. Говорят, что несколько российских агентов не выполнили свои миссии.

– Кремль сделал ставку на мало кто знавших клоунов. Но они всегда говорят, что хочет услышать руководство, иначе им не платят, говорит лидер пророссийского сепаратистского правительства на востоке Украины.

В Кремле ожидали скорейшего захвата Украины. И хотя операция оказалась не столь успешной, как о ней говорили, агентурной сети удалось расшатать украинскую спецслужбу. Проницательные источники говорят, что информация о российских агентах вызвала недоверие в украинском силовом ведомстве.

В конце июля президент Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили представители службы безопасности, что они не могли добраться до Баканово в течение нескольких дней после начала вторжения России, что якобы способствовало «ощущению хаоса» в Киеве.

Зеленский также заявил, что расследуется 651 дело о подозрении в государственной измене. — Более 60 сотрудников СБУ и Генпрокуратуры работают против украинских интересов на оккупированных Россией территориях, — добавил Зеленский.

Великобритания. The Sunday Telegraph – «Почему Amnesty International потеряла сюжет»

Для всех, кто следил за Amnesty International в последние годы, ее нападки на Украину за то, что она решилась защищаться от России и тем самым «подвергнуть опасности мирных жителей», были вполне характерны. Организация, когда-то являвшаяся маяком надежды для политзаключенных, стала де-факто ответвлением «Остановим войну». Теперь она действует с той же повесткой дня, что и другие группы на периферии крайне левой политики, продвигая те же хардкорные антизападные навязчивые идеи (в течение некоторого времени даже сочетаясь с Кейджем, британской исламистской группой, но с большим успехом в пиаре, чем большинство , поскольку торгует своей прежней репутацией добрыми делами.

По данным Amnesty International, украинские силы в Харькове, Донбассе и Николаеве нарушили международное право, действуя из жилых районов. «Мы зафиксировали, как украинские силы подвергают риску мирных жителей и нарушают законы войны, когда они действуют в населенных пунктах», — написала ее генеральный секретарь Аньес Калламар. Неважно, что единственная причина, по которой украинские силы находятся в жилых районах, — защита их от российских кафиров, которые убивают, пытают и пленяют украинских мирных жителей. Как заявил в ответ президент Украины Владимир Зеленский, Amnesty пытается «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Посольство России в Великобритании с радостью приветствовало «отчет» Amnesty, написав в Твиттере: «@Amnesty подтверждает, что тактика #Украины нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей… именно то, что #Россия говорила все это время. #СтопНациУкраина».

На всякий случай, если кто-то может усомниться в ее позиции, госпожа Калламар отреагировала на то, что украинское правительство опровергло ее оскорбления, приравняв его к российским кафиров и, на всякий случай, назвав украинских министров троллями.

Но не только украинское правительство осудило Amnesty за искажение реальности. Как и собственный украинский офис Amnesty. Ее глава Оксана Покальчук подала в отставку, заявив, что Amnesty стала «инструментом российской пропаганды». Когда сотрудники AI в Украине пожаловались на проект доклада, их проигнорировали: «Аргументы нашей команды о недопустимости и неполноте такого материала не были учтены. Представители украинского офиса сделали все возможное, чтобы этот материал не был опубликован.

Как и все хорошие организации крайне левых, Amnesty уже много лет одержима Израилем. В 2012 году Кристиан Бенедикт, в то время руководитель благотворительной кампании, опубликовал в Твиттере «шутку» о трех еврейских депутатах: «Луиза Элман, Роберт Халфон и Лусиан Бергер заходит в бар… каждая заказывает по порции B52… #Газа» . Как Amnesty отреагировала на то, что один из ее ключевых сотрудников опубликовал статью, которую многие расценили как антисемитскую? Бенедикт получил повышение и теперь является «менеджером по реагированию на кризисные ситуации».

В феврале Amnesty International опубликовала еще один отчет об Израиле, в котором утверждалось, что это государство апартеида. Как правило, он был пронизан ошибками как фактическими, так и юридическими. А кто возглавил оппозицию к нему? Как и в Украине, Amnesty имеет своих сотрудников.

Исполнительный директор Amnesty Israel Молли Малекар назвала израильский отчет «ударом под дыхание», а программный директор Яров Мохар сказал, что был «шокирован и раздосадован», когда услышал его выводы.

Другими словами, центральное командование крайне левой неправительственной организации производило пропаганду, которая больше была связана с идеологией, чем с фактами, только для того, чтобы быть критикуемой со стороны своих собственных людей на понимающих реальность местах.

Amnesty — бесполезная, морально несостоятельная афера, помогающая террористическим государствам. Чем быстрее она рухнет под тяжестью собственных искажений, тем лучше. Ее антизападная одержимость загнала ее в канаву.

Оксана Покальчук, глава украинского офиса Amnesty подала в отставку, заявив, что это стало «инструментом российской пропаганды».

Статья: «В Херсоне убиты пророссийские чиновники»

Число громких смертей и нападений растет, поскольку Украина нацеливается на возвращение оккупированной территории

Украинские партизаны, похоже, начали кампанию убийств пророссийских чиновников в оккупированном Херсоне в преддверии запланированного наступления с целью вернуть этот регион.

Вчера был застрелен назначенный Москвой заместитель председателя города Новая Каховка под Херсоном, когда он выходил из своего дома.

По сообщениям российских СМИ, Виталий Гур скончался по дороге в больницу в Крыму. Сообщается, что у дома Гура следователи обнаружили выброшенные гильзы от полуавтоматического пистолета Макарова. Надежный пистолет Макарова был стандартным оружием для советских военных, агентов КГБ и полиции.

«Насколько я знаю, он умер», – сказал Владимир Леонтьев, глава пророссийского правительства Херсонской области. «Он был в больнице. Военные врачи пытались спасти ему жизнь». Новая Каховка – город с населением около 45 000 человек, расположенный на южном берегу Днепра. Это жизненно важный узел для российских усилий по пополнению запасов Херсона в 35 милях ниже по течению на северном берегу реки.

Это произошло на следующий день после того, как пророссийскому мэру Херсона внезапно стало так плохо, что его пришлось ввести в искусственную ком. Владимира Сальдо отправили в Крым, а затем доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве для токсикологических исследований.

В российских новостях разошлись мнения о том, от чего страдает Сальдо. Одни сообщали, что он перенес инсульт, другие – что он болен Covid-19. Оппозиционные СМИ заявили, что его отравили.

За последние пару месяцев диверсанты и киллеры активизировали свои атаки в Херсонской области. В июне в результате взрыва двух отдельных заминированных автомобилей был убит коллаборационист-начальник тюремной службы и высокопоставленный пророссийский чиновник в гражданском правительстве. В июле в результате взрыва бомбы взорвалась машина, в которой находились двое полицейских, по сообщениям, один из них погиб.

Убийства происходят в то время, когда Украина готовится к наступлению, чтобы вернуть себе стратегический регион. Российские войска без боя захватили прилегающий к Крыму район в первые дни войны.

Боевые действия остановились в Донбассе, ранее в центре внимания. Британское министерство обороны заявило, что усилия переместились на юг, где война вступала в «новую фазу» вдоль линии фронта длиной 225 миль. Там украинские силы взорвали мосты через реку Днепр, жизненно важные для российских путей поставки Херсона. Чтобы противостоять этому, Россия направила тысячи солдат на подкрепление.

«Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксированной артиллерии и прочего вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юг. Российские силы также усилили свои ракетные удары по городу Николаеву в 25 милях от Херсона.

В эти выходные город ввел специальный комендантский час с конца пятницы до раннего утра завтра, поскольку власти пытаются поймать сотрудничающих с Россией людей.

«Город будет закрыт на выходные. Прошу отнестись с пониманием», – обратился к жителям в своем Telegram-канале губернатор Николаевской области Виталий Ким. «Мы также работаем над коллаборационистами. Районы будут проходить проверки».

В интервью The Telegraph в прошлом месяце он сказал, что коллаборационисты отправляли российской артиллерии координаты украинских позиций в городе, и их нужно было выследить.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» – «Россияне игнорируют опасность, снаряды с ядерной станции»

Бои шли в субботу возле большой атомной электростанции на юге Украины, несмотря на предупреждение наблюдателей за ядерной безопасностью на прошлой неделе о том, что условия там создают риски и «выходят из-под контроля».

Российские военные использовали Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе, как базу для нападения на контролируемый Украиной город Никополь за рекой. В субботу он выпустил залп из ракет «Град», который повредил 11 многоэтажек и 36 частных домов, ранил троих человек.

Об этом сообщили украинские военные. По словам украинских военных, в результате штурма также были прекращены поставки электроэнергии, воды и природного газа в городе, куда жители убегали от артиллерийских обстрелов и связанного с этим риска радиации.

Российские войска начали устраивать артиллерийские обстрелы с АЭС около месяца назад, и украинские военные заявили, что не могут стрелять в ответ из-за опасений, что это поразит реактор на АЭС, вызвав радиационную катастрофу.

Подпись под фото: Женщина стоит в окне своей квартиры в субботу в Славянске, на востоке Украины, в здании, поврежденном в майском ракетном обстреле. Украинские военные укрепляют свои позиции вокруг стратегического города для нового штурма российских войск.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ