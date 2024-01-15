Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 16-18 января 2024: выставка, поэтические чтения, разговорные клубы

Афиша Одессы на 16-18 января 2024: выставка, поэтические чтения, разговорные клубы

Афиша событий на этой неделе как пазл, в котором интересен и важен каждый фрагмент, здесь нет повторов и неважных деталей. Обратите внимание, что после рождественско-новогодних каникул снова вернулись к работе American House Odesa, где работает разговорный английский клуб и проходят встречи украинского разговорного клуба.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 января, 13:30

розмовний клуб

Что: Стусовские чтения
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 16 января, 15:00

стусівські читання

Что: Встреча психоклуба с Полиной Березюк
Где: Преображенская, 11, «Гилель»
Когда: 16 января, 19:00
Регистрация по ссылке

психоклуб

Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1а, читальный зал ОННБ
Когда: 17 января, 11:00

дивослово

Что: Лекция Александра Галяса «Украинские деятели Одесского коммерческого училища»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 17 января, 14:00

лекція

Что: American English Club/Martin Luther King Jr. and the Civil Rights movement
Где: Online
Когда: 17 января, 17:00
Регистрация по ссылке

англійський розмовний клуб

Что: Открытие выставки Интуиция – сокровище женской души
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 18 января, 16:00

виставка

Что: Свободный разговор “Составляем гороскоп”
Где: Греческий, 1-а, American House
Когда: 18 января, 18:30
Регистрация по ссылке

розмовний клуб

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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