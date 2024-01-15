Афиша Одессы на 16-18 января 2024: выставка, поэтические чтения, разговорные клубы

Афиша Одессы: топ-5 событий выходных 13 – 14 января Начинаем год с хороших традиций, потому что в этом и есть наша сила и несокрушимость! А хорошие традиции – это проводить выходные на спектаклях, выставках, лекциях и концертах. Именно концертов будет очень много в эти выходные, поэтому мы отобрали пятерку самых интересных. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы на 12-15 января: бесплатные концерты, выставки и презентации Афиша в эти выходные охватит и понедельник. Мы ведь не можем пропустить открытие выставки современной скульптуры. На днях вообще будет много событий посвященных современному искусству: выставки фотографов, видео-арта, презентация книги Марины Гримич. Не упустите их, ведь это хорошая возможность для расширения представления о современном искусстве и художниках Украины. ПОДРОБНЕЕ

Афиша на 5-7 января: топ-5 культурных событий Одессы на выходные Поздравляем вас с первыми выходными в 2024 году! Не огорчайтесь, если вы не успели отметить Новый год, как вы это делали раньше. На днях вы сможете немного продолжить новогоднее настроение и посетить ледовое шоу, концерт современного органного шоу или сходить на спектакль. ПОДРОБНЕЕ