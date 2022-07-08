Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 8 – 10 июля

Эти выходные будут жаркими. И это не только о погоде и температуре воздуха. Посмотрите, какое количество бесплатных событий запланировано. Обратите внимание, что все они, кроме утренней йоги и концерт на балконе, проходят в закрытых помещениях, а это значит, что вам будет комфортно даже в самые жаркие часы дня!

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: 8 – 10 июля, 7:00

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 июля, 11:00

Что: Презентация книги “Звездное время” нашей юности”

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 июля, 12:00

https://fb.me/e/1EIU5zRMO

Что: Показ короткометражных фильмов

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 июля, 14:45

https://fb.me/e/1yUIWaL93

Что: Модульное оригами

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 8 июля, 15:00

https://fb.me/e/6kTxEGtjm

Что: Открытие выставки Анны Белой.

Где: Греческая, 16, Музей Западного и Восточного искусства

Когда: 8 июля, 17:00

https://fb.me/e/1x9jnps5a

Что: Презентация скаутского движения Одессы

Где: Разумовская, 31

Регистрация https://forms.gle/JMVKMkUTyt2CSKMm9

Когда: 8 июля, 18:00

https://fb.me/e/4RrORP0B6

Что: Благотворительный концерт

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub

Когда: 8 июля, 19:00

https://fb.me/e/24zcUgzjf

Что: Концерт на балконе

Где: Александровский проспект Перон N7, Книга

Когда: 9 июля, 14:00

Что: Немецкий язык для детей и взрослых

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 9 июля, 15:00

https://fb.me/e/2BInJsU2P

Что: Благотворительный концерт солистов Одесской филармонии

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 9 июля, 17:00

https://fb.me/e/fK0SoNatA

Что: Диалоги о войне (англ)

Где: Онлайн

Когда: 9 июля, 18:00

https://fb.me/e/2zxu9zdVY

Что: Литературный ланч с Принцессой Молдаванки

Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского

Когда: 10 июня, 14:00

https://fb.me/e/1ZHkwbeVY