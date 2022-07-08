Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 8 – 10 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 8 – 10 июля

Эти выходные будут жаркими. И это не только о погоде и температуре воздуха. Посмотрите, какое количество бесплатных событий запланировано. Обратите внимание, что все они, кроме утренней йоги и концерт на балконе, проходят в закрытых помещениях, а это значит, что вам будет комфортно даже в самые жаркие часы дня!

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: 8 – 10 июля, 7:00

йога

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 июля, 11:00

Что: Презентация книги “Звездное время” нашей юности”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 июля, 12:00
https://fb.me/e/1EIU5zRMO

Звездный путь

Что: Показ короткометражных фильмов
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 июля, 14:45
https://fb.me/e/1yUIWaL93

кино

Что: Модульное оригами
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 8 июля, 15:00
https://fb.me/e/6kTxEGtjm

Оригами

Что: Открытие выставки Анны Белой.
Где: Греческая, 16, Музей Западного и Восточного искусства
Когда: 8 июля, 17:00
https://fb.me/e/1x9jnps5a

Анна Белая

Что: Презентация скаутского движения Одессы
Где: Разумовская, 31
Регистрация https://forms.gle/JMVKMkUTyt2CSKMm9
Когда: 8 июля, 18:00
https://fb.me/e/4RrORP0B6

Скауты

Что: Благотворительный концерт
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 8 июля, 19:00
https://fb.me/e/24zcUgzjf

Что: Концерт на балконе
Где: Александровский проспект Перон N7, Книга
Когда: 9 июля, 14:00

Концерт на балконе

Что: Немецкий язык для детей и взрослых
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 9 июля, 15:00
https://fb.me/e/2BInJsU2P

Немецкий

Что: Благотворительный концерт солистов Одесской филармонии
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 9 июля, 17:00
https://fb.me/e/fK0SoNatA

Филармония

Что: Диалоги о войне (англ)
Где: Онлайн
Когда: 9 июля, 18:00
https://fb.me/e/2zxu9zdVY

Диалоги о войне

Что: Литературный ланч с Принцессой Молдаванки
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского
Когда: 10 июня, 14:00
https://fb.me/e/1ZHkwbeVY

Литературный ланч

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Редакция ПРОФИЛЬ

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