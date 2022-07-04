Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля

Наступила очередная рабочая неделя, когда один день сменяет другой. Чтобы немного разбавить рутину предлагаем вам не забывать о культурной жизни, спорте и самообразовании. Тем более что события, которые мы предлагаем — бесплатные, от вас нужны только желание и правильное распределение своего времени.

 

Что: Йога

Где: пер. Азарова. Budda Beach

Когда: 5 – 7 июля, 7:00

йога

Что: Лекция «Конотопская битва во время Руины»

Где: Онлайн

Когда: 5 июля, 12:00

https://fb.me/e/3xDrbXOno

Контопская битва

Что: Диалоги о войне. София Андрухович и Орхан Пумак (на английском)

Где: Онлайн

Когда: 5 июля, 18:00

https://fb.me/e/2zxu9zdVY

Диалоги

Что: Вячеслав Лихачев. Лекция «Украино-еврейские отношения: без ретуши и кликушества»

Где: Онлайн

Когда: 5 июля, 20:00

https://fb.me/e/2BInJsU2P

В Лихачев

Что: “Три юбилея одесского КВН”, часть вторая

Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского

Когда: 6 июля, 14:00

Что: Лекция Тараса Гончарука «Имперские маркеры в памятниках и топонимах Одессы»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Онлайн https://us04web. zoom.us/j/74832131677…

Когда: 6 июля, 15:00

https://fb.me/e/23uGB1jWy

лекция Тараса Гончарука

Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова 

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 6 июля, 16:00

https://fb.me/e/3q6dRQ4DN

Что: Литературный дискуссионный клуб на английском

Где: Онлайн https://www.facebook.ru. com/groups/WOA.Odesa.Literature.Discussion.Club

Когда: 6 июля, 19:00

Что: Презентация книги «Звездное время нашей юности»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 7 июля, 12:00

Презентация книги

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр. :

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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