Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля

Наступила очередная рабочая неделя, когда один день сменяет другой. Чтобы немного разбавить рутину предлагаем вам не забывать о культурной жизни, спорте и самообразовании. Тем более что события, которые мы предлагаем — бесплатные, от вас нужны только желание и правильное распределение своего времени.
Что: Йога
Где: пер. Азарова. Budda Beach
Когда: 5 – 7 июля, 7:00
Что: Лекция «Конотопская битва во время Руины»
Где: Онлайн
Когда: 5 июля, 12:00
Что: Диалоги о войне. София Андрухович и Орхан Пумак (на английском)
Где: Онлайн
Когда: 5 июля, 18:00
Что: Вячеслав Лихачев. Лекция «Украино-еврейские отношения: без ретуши и кликушества»
Где: Онлайн
Когда: 5 июля, 20:00
Что: “Три юбилея одесского КВН”, часть вторая
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского
Когда: 6 июля, 14:00
Что: Лекция Тараса Гончарука «Имперские маркеры в памятниках и топонимах Одессы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web. zoom.us/j/74832131677…
Когда: 6 июля, 15:00
Что: Благотворительный концерт Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 6 июля, 16:00
Что: Литературный дискуссионный клуб на английском
Где: Онлайн https://www.facebook.ru. com/groups/WOA.Odesa.Literature.Discussion.Club
Когда: 6 июля, 19:00
Что: Презентация книги «Звездное время нашей юности»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 7 июля, 12:00
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр. :
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).