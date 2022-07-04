Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля Наши бойцы героически отстаивают наше право на жизнь, работу и отдых. Они сражаются, мы поддерживаем. И так будет до нашей полной Победы. Давайте настроимся на плодотворный июль, но не будем забывать о культурных событиях, которые можно посещать бесплатно. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 28-30 июня Вот и июнь промелькнул. 28 июня мы отмечаем День Конституции, но обратите внимание, что в этом году он станет обычным рабочим днем. Несмотря на это, в Одессе произойдут интересные события к этому празднику. Не менее активны будут и другие дни недели. Следовательно, следите за событиями и не пропустите интересного. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 24-26 июня Подходит к концу первый месяц лета – пасмурно-дождливый, грозовой июнь. Мы радуемся победам и плачем о наших друзьях. В то же время в городе открылись все театры, презентуются новые книги и проходят выставки. Мы продолжаем жить. А значит, эта подборка бесплатных культурных событий вам пригодится. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня Еще одна неделя войны. Под взрывы ракет и работу ПВО, одесситов призывают не падать духом, не терять надежды на лучшее и верить в ВСУ. Подборка бесплатных событий на этой неделе выглядит оптимистично – лекции, мероприятия и ивент по поиску работы. Не упустите то, что будет полезным именно вам. ПОДРОБНЕЕ