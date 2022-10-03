Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 4-6 октября

Какая бы ни была сложная ситуация в стране – хорошие книги и новые знания, никогда не будут лишними. К сожалению, уже традиционный одесский литературный фестиваль в этом году физически состоится в Батуми, но все мы имеем возможность присутствовать на нем онлайн.

Что: Одесский международный литературный фестиваль

Где: Онлайн

Когда: 5-8 октября

http://litfestodessa.com/программа



Что: Творческий ланч с Александром Галясом

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 5 октября, 16:00

https://fb.me/e/2Pnop8h63



Что: Выставка графики Анастасии Беспятчук

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 5 октября, 17:00

https://fb.me/e/27rEEcH7T





Что: Лекция «Нет рыба ни мясо»

Где: онлайн

Когда: 6 октября, 19:00

https://fb.me/e/3Fa4YOQLN

Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, если: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

