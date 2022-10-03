Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 4-6 октября

Какая бы ни была сложная ситуация в стране – хорошие книги и новые знания, никогда не будут лишними. К сожалению, уже традиционный одесский литературный фестиваль в этом году физически состоится в Батуми, но все мы имеем возможность присутствовать на нем онлайн.
Что: Одесский международный литературный фестиваль
Где: Онлайн
Когда: 5-8 октября
http://litfestodessa.com/программа
Что: Творческий ланч с Александром Галясом
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 5 октября, 16:00
https://fb.me/e/2Pnop8h63
Что: Выставка графики Анастасии Беспятчук
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 октября, 17:00
https://fb.me/e/27rEEcH7T
Что: Лекция «Нет рыба ни мясо»
Где: онлайн
Когда: 6 октября, 19:00
https://fb.me/e/3Fa4YOQLN
Каждую вторник и пятницу
-грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Что, если: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00