Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 29 – 31 июля

Проводим июль. Он казался тревожным и немного жарким. Но жизнь продолжается. Дверь открывают музеи, галереи, библиотеки и театры. Итак, продолжаем подбирать для вас культурные и бесплатные события города.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Читки современных пьес

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 29 июля, 14:00

Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 29 июля, 15:00

https://fb.me/e/1wNq06lPS



Что: Концерт группы “Мамины дети”

Где: Торговая, 2, Выставочный зал союза художников

Когда: 29 июля, 18:00



Что: Благотворительная акция для детей

Где: Городской сад

Когда: 30-31 июля, 11:00-18:00



Что: Концерт «Планета — опера»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 30 июля, 14:00

https://fb.me/e/1wNq06lPS



Что: Джаз на балконе

Где: Александровский, 14, Перон N7

Когда: 30 июля, 14:00



Что: Немецкий для взрослых

Где: Филатова 1, Читательный зал ОННБ

Когда: 30 июля, 15:00



Что: Английский для детей

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 31 июля, 15:00



Что: Английский для взрослых

Где: Филатова,1, Читательный зал ОННБ

Когда: 31 июля, 16:00

