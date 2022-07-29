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Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 29 – 31 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 29 – 31 июля

Проводим июль. Он казался тревожным и немного жарким. Но жизнь продолжается. Дверь открывают музеи, галереи, библиотеки и театры. Итак, продолжаем подбирать для вас культурные и бесплатные события города.

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Йога

Что: Читки современных пьес
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 29 июля, 14:00

Что: Интерактивная экскурсия для детей «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 29 июля, 15:00
https://fb.me/e/1wNq06lPS
мероприятия в литературный музей

Что: Концерт группы “Мамины дети”
Где: Торговая, 2, Выставочный зал союза художников
Когда: 29 июля, 18:00

Что: Благотворительная акция для детей
Где: Городской сад
Когда: 30-31 июля, 11:00-18:00
мероприятия в летнем театре

Что: Концерт «Планета — опера»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 30 июля, 14:00
https://fb.me/e/1wNq06lPS
мероприятия в литературный музей

Что: Джаз на балконе
Где: Александровский, 14, Перон N7
Когда: 30 июля, 14:00
Концерт на балконе

Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова 1, Читательный зал ОННБ
Когда: 30 июля, 15:00
Немецкий

Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 31 июля, 15:00
Английский для детей

Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1, Читательный зал ОННБ
Когда: 31 июля, 16:00
Английский для взрослых

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Редакция ПРОФИЛЬ

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