Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 28-30 июня

Вот и июнь промелькнул. 28 июня мы отмечаем День Конституции, но обратите внимание, что в этом году он станет обычным рабочим днем. Несмотря на это, в Одессе произойдут интересные события к этому празднику. Не менее активны будут и другие дни недели. Следовательно, следите за событиями и не пропустите интересного.
Что: Йога
Где: пер. Азарова. Budda Beach
Когда: 28 – 30 июня, 7:00
Что: Лекция История Конституции
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 июня, 15:00
https://us04web.zoom.us/j/79532707173…
Что: Благотворительный концерт ко Дню Конституции
Где: www.youtube.com/More
Когда: 28 июня, 19:00
Что: Артем Федорчук ”Войны Израиля”
Где: Онлайн
Когда: 28 июня, 20:00
Что: Открытие выставки Аллы Крикун
Где:Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 июня, 14:00
Что: Презентация проекта «Три юбилея одесского КВН»
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского
Когда: 29 июня, 14:00
Что: Литературно-поэтическая встреча «Времена»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 июня, 17:00
Что: Открытие выставки «Среди миров»
Где: Галерея ArtOdessa, Городской сад, Летний театр
Когда: 29 июня, 13:00
Что: Диана Клочко об изменениях взглядов на музейные ценности
Где: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8831081108
Когда: 29 июня, 20:00