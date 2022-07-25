Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 26 – 28 июля

Бесплатные события Одессы 26 – 28 июля. В этот раз нас ждет встреча с поваром и телезвездой Евгением Клопотенко, экскурсия по украинской Одессе и еще много интересного.
Несмотря на все проблемы мы снова готовим для вас подборку бесплатных событий города. А еще хотим напомнить о праздниках. Да, им тоже есть место в нашей нынешней жизни. 28 июля Украина впервые отметит День украинской государственности. Мы обязательно расскажем вам, что это за праздник на страницах нашего издания. А 27 июля пятнадцать лет назад вышел первый номер газеты «Одесская жизнь». Поздравляем вас и принимаем поздравления от наших любимых читателей и подписчиков. Мы продолжаем работать для вас!
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 июля, 11:00
Что: Разговоры о книгах с Верой Агеевой «Мастер корабля»
Где: онлайн
Когда: 26 июля, 19:00
https://fb.me/e/1TP4HFbAF
Что: Лекция «Правовые проблемы захваченных территорий на примере Иудеи и Самарии»
Где: Онлайн
Когда: 26 июля, 20:00
https://fb.me/e/2RlwmWmml
Что: Хакатон «Украинская государственность: точка отсчета»
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 27 июля, 11:00
https://fb.me/e/1R6QSH8uX
Экскурсия в лаборатории факультет технологий вина и туристического бизнеса для абитуриентов
Где: Канатная, 112
Когда: 27 июля, 12:00
https://fb.me/e/1S8LtZSci
Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 27 июля, 15:00
Что: Встреча с Евгением Клопотенко
Где: Онлайн
Когда: 27 июля, 16:00
https://fb.me/e/sIuulQSj5
Что: Книжный клуб LITOSVITA. Обсуждение сборника Екатерины Калитко «Земля потерянных или Маленькие страшные сказки».
Где: Онлайн
Когда: 27 июля, 19:00
https://fb.me/e/28oPpnKSg
Что: Пешеходная экскурсия «Одесса – украинский город».
Где: Старт – Соборная площадь
Когда: 28 июля, 11:00
Регистрация обязательна https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIb72ReNb5V7…/viewform
https://www.facebook.com/OdessaCT/posts/pfbid02xhrek8wrsexbKAAu5xUd3JNCxQL2UdZ61GH6th53yqBuPQGnTKDEugoNSGspYToml
Что: Встреча с журналисткой Марией Гудымой
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского
Когда: 28 июля, 14:00
Что: Книжный клуб Pro-читай
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 28 июля, 16:00
Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 28 июля, 15:00
Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ
Когда: 28 июля, 16:00