Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 26 – 28 июля

Бесплатные события Одессы 26 – 28 июля. В этот раз нас ждет встреча с поваром и телезвездой Евгением Клопотенко, экскурсия по украинской Одессе и еще много интересного.

Несмотря на все проблемы мы снова готовим для вас подборку бесплатных событий города. А еще хотим напомнить о праздниках. Да, им тоже есть место в нашей нынешней жизни. 28 июля Украина впервые отметит День украинской государственности. Мы обязательно расскажем вам, что это за праздник на страницах нашего издания. А 27 июля пятнадцать лет назад вышел первый номер газеты «Одесская жизнь». Поздравляем вас и принимаем поздравления от наших любимых читателей и подписчиков. Мы продолжаем работать для вас!

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 июля, 11:00



Что: Разговоры о книгах с Верой Агеевой «Мастер корабля»

Где: онлайн

Когда: 26 июля, 19:00

https://fb.me/e/1TP4HFbAF

Что: Лекция «Правовые проблемы захваченных территорий на примере Иудеи и Самарии»

Где: Онлайн

Когда: 26 июля, 20:00

https://fb.me/e/2RlwmWmml

Что: Хакатон «Украинская государственность: точка отсчета»

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 27 июля, 11:00

https://fb.me/e/1R6QSH8uX

Экскурсия в лаборатории факультет технологий вина и туристического бизнеса для абитуриентов

Где: Канатная, 112

Когда: 27 июля, 12:00

https://fb.me/e/1S8LtZSci

Что: Немецкий для взрослых

Где: Филатова 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 27 июля, 15:00



Что: Встреча с Евгением Клопотенко

Где: Онлайн

Когда: 27 июля, 16:00

https://fb.me/e/sIuulQSj5



Что: Книжный клуб LITOSVITA. Обсуждение сборника Екатерины Калитко «Земля потерянных или Маленькие страшные сказки».

Где: Онлайн

Когда: 27 июля, 19:00

https://fb.me/e/28oPpnKSg



Что: Пешеходная экскурсия «Одесса – украинский город».

Где: Старт – Соборная площадь

Когда: 28 июля, 11:00

Регистрация обязательна https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIb72ReNb5V7…/viewform

https://www.facebook.com/OdessaCT/posts/pfbid02xhrek8wrsexbKAAu5xUd3JNCxQL2UdZ61GH6th53yqBuPQGnTKDEugoNSGspYToml



Что: Встреча с журналисткой Марией Гудымой

Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского

Когда: 28 июля, 14:00



Что: Книжный клуб Pro-читай

Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей

Когда: 28 июля, 16:00



Что: Английский для детей

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 28 июля, 15:00



Что: Английский для взрослых

Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ

Когда: 28 июля, 16:00

