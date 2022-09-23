Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 23-25 ​​сентября

Именно в эти дни столетия отмечает наш Одесский зоопарк. За последние годы это место сильно изменилось в хорошую сторону. Итак, если вы там давно не были, то есть хороший повод сходить туда в эти выходные. Ну а если у вас другие интересы, то предлагаем вам выбирать среди множество бесплатных событий, которые мы подобрали для вас.
Что: День рождения зоопарка
Где: Одесский зоопарк
Когда: 23 сентября, 9:00-12:00
Что: Концерт “Сорочинская ярмарка”
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 23 сентября, 14:00
https:// fb.me/e/2aN6HskLS
Что: Дискуссия: Между морем и степью — не институциональная деколонизация Одессы
Где: ул. Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 сентября, 15:00
https:// fb.me/e/2Opbt0XDx
Что: Демонстрация робот по бисероплетению
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 23 сентября, 16:00
https:// fb.me/e/2ZU3NkOLA
Что: Семейная встреча “Моя Луганщина”
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 23 сентября, 16:30
Что: Творческая встреча с фотографом Дмитрием Шаматажи
Где: ул Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 сентября, 17:00
https:// fb.me/e/4G9MXilfp
Что: Эволюция 2021 — самые интересные исследования прошлого года
Где: Онлайн
Когда: 23 сентября, 19:00
https:// fb.me/e/5OeO2pS4S
Что: Фестиваль “Плетем победу вместе”
Где: Парк Горького
Когда: 24-25 сентября, 11:00 -11:18:00
https:// fb.me/e/2XdWDBUiz
Что: Мастер-класс для детей «Волшебные цветы Рондо»
Где: Екатерининская, 2, Книжный магазин — кафе Старого Льва
Когда: 24 сентября, 12:00
Регистрация https://bit.ly/3RhjKx
Что: Презентация книги Ивана Черненко “Смех в конце тоннеля. Заметки украинского анестезиолога
Где: Королева, 46, Областная библиотека для юношества
Когда: 24 сентября, 13:00
https:// fb.me/e/2iYscIjHt
Что: Джаз на балконе
Где: Александровский проспект. Перрон N7. Книга
Когда: 24 сентября, 16:00
Что: Спектакль “Скрипка и немного нервно”
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 25 сентября, 16:00
https ://fb.me/e/3GcXOHSUe