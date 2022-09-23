Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 23-25 ​​сентября

Именно в эти дни столетия отмечает наш Одесский зоопарк. За последние годы это место сильно изменилось в хорошую сторону. Итак, если вы там давно не были, то есть хороший повод сходить туда в эти выходные. Ну а если у вас другие интересы, то предлагаем вам выбирать среди множество бесплатных событий, которые мы подобрали для вас.

Что: День рождения зоопарка

Где: Одесский зоопарк

Когда: 23 сентября, 9:00-12:00





Что: Концерт “Сорочинская ярмарка”

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 23 сентября, 14:00

https:// fb.me/e/2aN6HskLS





Что: Дискуссия: Между морем и степью — не институциональная деколонизация Одессы

Где: ул. Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 сентября, 15:00

https:// fb.me/e/2Opbt0XDx

Что: Демонстрация робот по бисероплетению

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 23 сентября, 16:00

https:// fb.me/e/2ZU3NkOLA





Что: Семейная встреча “Моя Луганщина”

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 23 сентября, 16:30





Что: Творческая встреча с фотографом Дмитрием Шаматажи

Где: ул Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 сентября, 17:00

https:// fb.me/e/4G9MXilfp



Что: Эволюция 2021 — самые интересные исследования прошлого года

Где: Онлайн

Когда: 23 сентября, 19:00

https:// fb.me/e/5OeO2pS4S





Что: Фестиваль “Плетем победу вместе”

Где: Парк Горького

Когда: 24-25 сентября, 11:00 -11:18:00

https:// fb.me/e/2XdWDBUiz





Что: Мастер-класс для детей «Волшебные цветы Рондо»

Где: Екатерининская, 2, Книжный магазин — кафе Старого Льва

Когда: 24 сентября, 12:00

Регистрация https://bit.ly/3RhjKx





Что: Презентация книги Ивана Черненко “Смех в конце тоннеля. Заметки украинского анестезиолога

Где: Королева, 46, Областная библиотека для юношества

Когда: 24 сентября, 13:00

https:// fb.me/e/2iYscIjHt





Что: Джаз на балконе

Где: Александровский проспект. Перрон N7. Книга

Когда: 24 сентября, 16:00





Что: Спектакль “Скрипка и немного нервно”

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 25 сентября, 16:00

https ://fb.me/e/3GcXOHSUe

