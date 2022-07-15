Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 15 – 17 июля

Середина лета и года. Необычайно тяжелого для всех нас. Тем не менее, мы живем и искусство, спорт, новые знания – это то, что нас оставляет людьми и держит на плаву. Так что не пренебрегайте этими событиями, тем более что они бесплатны. Но не забывайте о правилах безопасности в военное время.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: каждое утро, 7:00
Что: Детская интерактивная экскурсия «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей
Когда: 15 июля, 15:00
Что: Женские голоса шестидесятничества: Галина Могильницкая
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75996552298…
Что: Спектакль «Скрипка и немного нервов»
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 15 июля, 17:00
Что: Лекция: Окаменелости-2021: удивительные находки в прошлом году
Где: Онлайн
Регистрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6LTaciSAAIW…/viewform
Когда: 15 июля, 19:00
Что: Лекция: Утраченный мир динозавров
Где: Онлайн
Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdjm0AeoaN_L…/viewform
Когда: 16 юля, 10:00
Что: Концерты классической музыки «Дыхание лета»
Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей
Когда: 16 июля, 14:00
Что: Концерт на балконе
Где: Александровский пр-т, рынок «Книга»
Когда: 16 июля, 14:00
Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ
Когда: 16 июля, 15:00
Благотворительный концерт с участием учеников школы Столярского
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 16 июля, 18:00
Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 17 июля, 15:00
Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ
Когда: 17 июля, 16:00