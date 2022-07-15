Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 15 – 17 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 15 – 17 июля

Середина лета и года. Необычайно тяжелого для всех нас. Тем не менее, мы живем и искусство, спорт, новые знания – это то, что нас оставляет людьми и держит на плаву. Так что не пренебрегайте этими событиями, тем более что они бесплатны. Но не забывайте о правилах безопасности в военное время.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: каждое утро, 7:00

Йога

Что: Детская интерактивная экскурсия «Литературно-исторический вояж»

Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей

Когда: 15 июля, 15:00

​​https://fb.me/e/3JxMTJNOj 

Літмузей

Что: Женские голоса шестидесятничества: Галина Могильницкая

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75996552298… 

https://fb.me/e/23TqUNeKK 

Жіночі голоси

Что: Спектакль «Скрипка и немного нервов»

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 15 июля, 17:00

https://fb.me/e/2qKGVfUtk 

Скрипка

Что: Лекция: Окаменелости-2021: удивительные находки в прошлом году

Где: Онлайн

Регистрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6LTaciSAAIW…/viewform 

Когда: 15 июля, 19:00

https://fb.me/e/2gn2nU9BX 

Скамянілості

Что: Лекция: Утраченный мир динозавров

Где: Онлайн

Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdjm0AeoaN_L…/viewform 

Когда: 16 юля, 10:00

https://fb.me/e/52Ah0vTAp 

Динозавры

Что: Концерты классической музыки «Дыхание лета»

Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей

Когда: 16 июля, 14:00

https://fb.me/e/3JxMTJNOj 

 

Что: Концерт на балконе

Где: Александровский пр-т, рынок «Книга»

Когда: 16 июля, 14:00

Концерт на балконе

Что: Немецкий для взрослых

Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ

Когда: 16 июля, 15:00

Благотворительный концерт с участием учеников школы Столярского

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 16 июля, 18:00

https://fb.me/e/1SrS5AI0I 

Концерт

Что: Английский для детей

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 17 июля, 15:00

Английский для детей

Что: Английский для взрослых

Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ

Когда: 17 июля, 16:00

Английский для взрослых

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