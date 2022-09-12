Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 сентября

Вы тоже не заметили, как пронеслась первая половина сентября? Итак, спешите наполнять жизнь событиями, чтобы она была насыщенной, и каждый день не походил на другой. А с афишей бесплатных событий культурных и образовательных событий, которую мы собираем для вас, делать это значительно легче.

Что: Лекция «Военный учет женщин»

Где: Онлайн

Когда: 13 сентября, 15:00

https://fb.me/e/24dD5Zp96



Что: Лекция «Питание во время войны: разговор с нутрициологией»

Где: https://bit.ly/3zaqx4o

Когда: 13 сентября, 18:00

https://fb.me/e/27MXdHOMP



Что: Открытие новых имен на Аллее звезд

Где: Ланжероновская

Когда: 14 сентября, 10:30



Что: Презентация «Рыбацкого альбома»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 сентября, 17:00

https://fb.me/e/3t3ggd7a2



Что: Шеренгу. История рода

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 сентября, 15:00

https://fb.me/e/2yeMGUlWU



Что: Творческая встреча с Анатолием Дроздовским

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 15 сентября, 15:00

https://fb.me/e/2N4cX3mFa



Что: Лекция «Шестидневная война Израиля»

Где: Онлайн

Когда: 15 сентября, 20:00

https://fb.me/e/3y8QE7zAD



Каждые вторник и пятница

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

— лексика

— игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: вторник — 14:00, пятница 13:30



Каждые четверг и воскресенье

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

