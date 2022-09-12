Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 сентября

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 сентября

Вы тоже не заметили, как пронеслась первая половина сентября? Итак, спешите наполнять жизнь событиями, чтобы она была насыщенной, и каждый день не походил на другой. А с афишей бесплатных событий культурных и образовательных событий, которую мы собираем для вас, делать это значительно легче.

Что: Лекция «Военный учет женщин»
Где: Онлайн
Когда: 13 сентября, 15:00
https://fb.me/e/24dD5Zp96
воинский учет женщин

Что: Лекция «Питание во время войны: разговор с нутрициологией»
Где: https://bit.ly/3zaqx4o
Когда: 13 сентября, 18:00
https://fb.me/e/27MXdHOMP
питание во время войны

Что: Открытие новых имен на Аллее звезд
Где: Ланжероновская
Когда: 14 сентября, 10:30

Что: Презентация «Рыбацкого альбома»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 сентября, 17:00
https://fb.me/e/3t3ggd7a2

Что: Шеренгу. История рода
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 сентября, 15:00
https://fb.me/e/2yeMGUlWU

Что: Творческая встреча с Анатолием Дроздовским
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 15 сентября, 15:00
https://fb.me/e/2N4cX3mFa

Что: Лекция «Шестидневная война Израиля»
Где: Онлайн
Когда: 15 сентября, 20:00
https://fb.me/e/3y8QE7zAD

Каждые вторник и пятница

Что: Украинский разговорный клуб
-грамматика
— лексика
— игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: вторник — 14:00, пятница 13:30

Каждые четверг и воскресенье

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Афиша, английский язык

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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