Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта

Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом.
Что: Лекция «Улица Старопортофранковская»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 3 марта, 16:00
https://fb.me/e/43YGn5iKO
Что: Благотворительный фестиваль «MoreFest»
Где: Парк Шевченко, Главный вход, 2 этаж
Когда: 4-5 марта, 11:00-18:00
https://www.facebook.com/bftrumaj
Что: «Джаз-клуб для детей и взрослых»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4-5 марта, 12:00
https://fb.me/e/2I4Ih07l3
Что: Разговор с Павлом Шереметом. «Победить в войне и не проиграть миру»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 марта, 15:00
https://fb.me/e/AQHshQRd
Что: Студия Модульного оригами
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 4 марта, 16:00
https://www.facebook.com/bagritskogo
Что: Просмотр фильма «Явных проявлений нет». Беседа с психологами
Где: Ришельевская, 33, 4 этаж, Гуманитарный координационный штаб
Когда: 4 марта, 16:00
Обязательная регистрация по ссылке: https://forms.gle/Pk7GsAHHgR6zfQt77
https://fb.me/e/PUH6WDwr