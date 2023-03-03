Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта

Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом.

Что: Лекция «Улица Старопортофранковская»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 3 марта, 16:00

https://fb.me/e/43YGn5iKO



Что: Благотворительный фестиваль «MoreFest»

Где: Парк Шевченко, Главный вход, 2 этаж

Когда: 4-5 марта, 11:00-18:00

https://www.facebook.com/bftrumaj



Что: «Джаз-клуб для детей и взрослых»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4-5 марта, 12:00

https://fb.me/e/2I4Ih07l3



Что: Разговор с Павлом Шереметом. «Победить в войне и не проиграть миру»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 4 марта, 15:00

https://fb.me/e/AQHshQRd



Что: Студия Модульного оригами

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 4 марта, 16:00

https://www.facebook.com/bagritskogo



Что: Просмотр фильма «Явных проявлений нет». Беседа с психологами

Где: Ришельевская, 33, 4 этаж, Гуманитарный координационный штаб

Когда: 4 марта, 16:00

Обязательная регистрация по ссылке: https://forms.gle/Pk7GsAHHgR6zfQt77

https://fb.me/e/PUH6WDwr