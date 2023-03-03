Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта

Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом.

Что: Лекция «Улица Старопортофранковская»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 3 марта, 16:00
https://fb.me/e/43YGn5iKO
анонс лекции о улицу старопортофранковскую

Что: Благотворительный фестиваль «MoreFest»
Где: Парк Шевченко, Главный вход, 2 этаж
Когда: 4-5 марта, 11:00-18:00
https://www.facebook.com/bftrumaj
анонс благотворительного фестиваля

Что: «Джаз-клуб для детей и взрослых»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4-5 марта, 12:00
https://fb.me/e/2I4Ih07l3
анонс джаз-клуба

Что: Разговор с Павлом Шереметом. «Победить в войне и не проиграть миру»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 марта, 15:00
https://fb.me/e/AQHshQRd
анонс Разговор с Павлом Шереметом

Что: Студия Модульного оригами
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 4 марта, 16:00
https://www.facebook.com/bagritskogo
библиотека багрицкого в марте

Что: Просмотр фильма «Явных проявлений нет». Беседа с психологами
Где: Ришельевская, 33, 4 этаж, Гуманитарный координационный штаб
Когда: 4 марта, 16:00
Обязательная регистрация по ссылке: https://forms.gle/Pk7GsAHHgR6zfQt77
https://fb.me/e/PUH6WDwr

анонс просмотра фильма Явных проявлений нет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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