Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 января

Последние выходные января, первого месяца года. Мы продолжаем держать строй, живя без света. Но свет внутри нас и о нем не нужно забывать. Пусть вам будет тепло и уютно, но если все же не хватает электричества, идите в театр или библиотеку – сейчас это настоящие арт-пункты несокрушимости. А еще там проводят интересные события!
Что: Премьера фильма «Куяльник больше чем лиман»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 января, 13:00
https://fb.me/e/3fMPK4vef
Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 28 января, 14:00
https://fb.me/e/5Wd8sTHre
Что: Разговор о книге Евгении Сеник «Болит»
Где: Онлайн
Когда: 27 января, 15:00
https://fb.me/e/5oR3M4iwp
Что: Лекция “Динозавры-2022”
Где: Онлайн
Когда: 28 января, 17:00
Регистрация: https://docs.google.com/…/1rEnRhrrXn5pX1KDE5lPElLg…/edit
https://fb.me/e/3Ry6ehnUK
Что: Андрей Алехин представит в Одессе свой двухтомник «Снегопад в раю»
Где: Онлайн
Когда: 28 января, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/xUEwkTRdEzWqQSyJ8
https://fb.me/e/3lzhZiAkF
Что: Встреча с Сергеем Жаданом в Одессе
Где: пер. Вице-Адмирала Жукова, 3/7, Кофейни Salute
Когда: 29 января, 15:00
https://fb.me/e/2emid17Yj
Что: Благотворительный концерт «Когда я вернусь» по произведениям Александра Галича
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 января, 16:00
https://fb.me/e/2nXxPr9Db
Каждый вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
грамматика
лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.
начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00