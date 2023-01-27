Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 января

Последние выходные января, первого месяца года. Мы продолжаем держать строй, живя без света. Но свет внутри нас и о нем не нужно забывать. Пусть вам будет тепло и уютно, но если все же не хватает электричества, идите в театр или библиотеку – сейчас это настоящие арт-пункты несокрушимости. А еще там проводят интересные события!

Что: Премьера фильма «Куяльник больше чем лиман»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 27 января, 13:00

https://fb.me/e/3fMPK4vef



Что: Сказкотерапия

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 28 января, 14:00

https://fb.me/e/5Wd8sTHre



Что: Разговор о книге Евгении Сеник «Болит»

Где: Онлайн

Когда: 27 января, 15:00

https://fb.me/e/5oR3M4iwp



Что: Лекция “Динозавры-2022”

Где: Онлайн

Когда: 28 января, 17:00

Регистрация: https://docs.google.com/…/1rEnRhrrXn5pX1KDE5lPElLg…/edit

https://fb.me/e/3Ry6ehnUK



Что: Андрей Алехин представит в Одессе свой двухтомник «Снегопад в раю»

Где: Онлайн

Когда: 28 января, 17:00

Регистрация: https://forms.gle/xUEwkTRdEzWqQSyJ8

https://fb.me/e/3lzhZiAkF



Что: Встреча с Сергеем Жаданом в Одессе

Где: пер. Вице-Адмирала Жукова, 3/7, Кофейни Salute

Когда: 29 января, 15:00

https://fb.me/e/2emid17Yj



Что: Благотворительный концерт «Когда я вернусь» по произведениям Александра Галича

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 января, 16:00

https://fb.me/e/2nXxPr9Db

Каждый вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)



Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр.

начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9



Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00