Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс

Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер Эта неделя будет эмоционально непростой: годовщина трагических событий на Майдане и расстрела Небесной сотни, год с начала полномасштабного вторжения… Но в то же время – Масленица, праздник победы света над тьмой и прощание с зимой. Именно поэтому все события посвящены этим датам. Да, наша жизнь уже никогда не будет тем, какой была, но это не значит, что она остановилась. Мы дышим, мы боремся, мы живем! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым День Святого Валентина, милый праздник. Но давайте признаваться в любви не только в этот день. Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой и теплом. А еще это хороший повод задонатить на нужды ВСУ, ведь наши ребята – это сплошная любовь! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев Чем занять выходные дни, особенно если дома нет света? Мы нашли массу вариантов – интересных и бесплатных. Не закрывайтесь дома наедине. Именно сейчас прекрасное время, чтобы сходить в театр, музей, библиотеку или концерт. Почувствуйте, что город живет и вы вместе с ним. И обратите внимание, день становится длиннее, а значит, солнце и вселенная нас поддерживают! ПОДРОБНЕЕ