Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс

Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс

Прошел год с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Поэтому большинство событий посвящены этой печальной дате, которую мы теперь будем помнить столько, сколько будем жить. Приходите поддержать всех, кто сейчас на фронте, волонтеров, всех работающих на Победу, всех тех, кто сейчас далеко от дома. Вход на все события свободный.

  • Что: Зажги свечу памяти
  • Где: ул. Пастера, 5, Кафедральный собор Рождества Христова ПЦУ
  • Когда: 24 февраля, 10:00

Год с начала войны в Украине

Афиша выставки Бориса Бухмана

  • Что: Лесины чтения
  • Где: ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 24 февраля, 15:00

Лесины Чтения

Благотворительная ярмарка

  • Что: Масленица
  • Где: Парк Горького
  • Когда: 25-26 февраля 11:00-19:00

Праздник Масленицы, афиша

Клуб анонимных авторов

  • Что: Мастер-класс для детей «Основы вокального искусства»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 25 февраля, 12:00

Мастер-класс для детей по вокалу

  • Что: Презентация книги «Хребет дракона»
  • Где: Пастера, 13, Одесская Национальная Научная библиотека
  • Когда: 25 февраля, 14:00

Презентация книги

Военный эксперт Александр Коваленко

Концерт Юлиана Милкиса

  • Что: Встреча: Поговорим о триатлоне. С чего начать?
  • Где: Разумовская, 31
  • Когда: 25 февраля, 19:00
  • Регистрация здесь

Встреча в Одессе

Дискуссия с политологом

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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