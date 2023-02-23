Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс

Прошел год с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Поэтому большинство событий посвящены этой печальной дате, которую мы теперь будем помнить столько, сколько будем жить. Приходите поддержать всех, кто сейчас на фронте, волонтеров, всех работающих на Победу, всех тех, кто сейчас далеко от дома. Вход на все события свободный.
- Что: Зажги свечу памяти
- Где: ул. Пастера, 5, Кафедральный собор Рождества Христова ПЦУ
- Когда: 24 февраля, 10:00
- Что: Открытие выставки Бориса Бухмана «Шляхами до Перемоги»
- Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
- Когда: 24 февраля, 15:00
- Что: Лесины чтения
- Где: ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 24 февраля, 15:00
- Что: Благотворительная ярмарка-выставка «Масленица»
- Где: Пушкинская, 18, Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса
- Когда: 25-26 февраля, 11:00-16:00
- Что: Масленица
- Где: Парк Горького
- Когда: 25-26 февраля 11:00-19:00
- Что: Встреча клуба анонимных авторов
- Где: ул. Старопортофранковская, 26, Veterans HUB Odesa
- Когда: 25 февраля, 11:00
- Что: Мастер-класс для детей «Основы вокального искусства»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 25 февраля, 12:00
- Что: Презентация книги «Хребет дракона»
- Где: Пастера, 13, Одесская Национальная Научная библиотека
- Когда: 25 февраля, 14:00
- Что: Приднестровье – риски и угрозы для Украины и Молдовы. Разговор с Александром Коваленко в Одессе
- Где: ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 25 февраля, 15:00
- Регистрация обязательна по ссылке
- Что: Концерт Юлиана Милкиса с оркестром
- Где: Одесская филармония
- Когда: 25 февраля, 18:00
- Что: Встреча: Поговорим о триатлоне. С чего начать?
- Где: Разумовская, 31
- Когда: 25 февраля, 19:00
- Регистрация здесь
- Что: Дискуссия с политологом Юрием Христензеном «Война. Причины, последствия и как быть дальше»
- Где: ул. Ришельевская, 33, 4 этаж, Гуманитарный координационный штаб
- Когда: 26 февраля, 14:00
- Обязательная регистрация по ссылке