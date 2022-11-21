Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Осень умерла. Потому и на улицу лишний раз не хочется выходить. Поэтому онлайн события – это выход из ситуации, ну если у вас есть свет, конечно. Кстати, расскажите, как вы проводите время, когда нет света, чем занимаетесь? Возможно, прочли новую книгу, стали ли больше уделять внимание детям и играете с ними в игры? В любом случае, призываем вас провести это время в любви и уюте. А уже в четверг вас будет ждать новая подборка интересных событий, которые можно посетить бесплатно и всей семьей.
Что: Творческая мастерская для детей «Крылатые мечтатели»
Где: Марсельская, 14, библиотека, 37
Когда: 22 ноября, 15:00
https://fb.me/e/28GhE8JKi
Что: Творческое занятие для детей «Волшебная радуга осени»
Где: Черноморского казачества, 45, Библиотека 23
Когда: 22 ноября, 14:00
https://fb.me/e/3299mtRK4
Что: Открытие выставки Константина Либерова и Виктории Темновой
Где: Укрытие на Маразлиевской 1-я
Когда: 23 ноября, 12:00
https://t.me/afficherodessa/2766
Что: Встреча с писательницей Татьяной Костиной
Где: Укрытие на Маразлиевской 1-я
Когда: 23 ноября, 15:00
https://t.me/afficherodessa/2766
Что: Показ ленты «Вулкан»
Где: Укрытие на Маразлиевской 1-я
Когда: 23 ноября, 18:00
https://t.me/afficherodessa/2766
Что: Лекция по истории Азовских войн
Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/75567070113…
Когда: 24 ноября, 17:00
https://fb.me/e/2bcLiB4eq
Что: Встреча с писателями Владиславом Ивченко и Дмитрием Безверхним
Где: https://www.youtube.com/@BookStoreYe/streams
Когда: 24 ноября, 18:30