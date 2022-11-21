Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты Одессе блекаут. Но это не повод отчаиваться. Скорее всего, это повод познакомиться со своими соседями, спросить, нужна ли ваша помощь, или, наоборот, попросить помощи у ближнего. Отключение света – это не повод отказаться от культурной жизни. Именно поэтому небольшие и уютные простанства подготовили множество концертов, встреч, выставок, которые пройдут даже при свечах. Но главный свет – он все равно находится внутри нас. Берегите его и подзаряжайтесь во время культурных и интересных событий, которые мы для вас подобрали. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 15-17 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты Очень важные события произойдут на этой неделе. Они носят не совсем развлекательный характер, но не менее интересны. Внимательно посмотрите, возможно, эти мероприятия мы нашли именно для вас! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 11-13 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты Последние новости не просто вдохновляют, они придают нам сил и энергии. Но нам еще продолжать работать ради нашей Победы. Так что собираем в кулак нашу силу воли, набираемся позитива и не расслабляемся. А наша подборка открытых событий поможет сделать это интересно и бесплатно. ПОДРОБНЕЕ