Афиша Одессы 20-22 сентября: бесплатные лекции, встречи, презентации

Конец сентября радует нас умеренным теплом, богатым урожаем винограда, сливами, помидорами. Наслаждаемся последними лучами теплого солнца и потроха настраиваемся на прохладную осень. А мы продолжаем следить за интересными и полезными событиями города и подготовили очередную подборку бесплатных мероприятий.

Что: Фортификации Львова. ч.2. Низкий замок

Где: https://youtu.be/3cvJgmfWU_8

Когда: 20 сентября, 18:30

https:// fb.me/e/1Gv1FtPvi





Что: “Сказка о калиновой свирели” Оксаны Забужко

Где: Онлайн

Когда: 20 сентября, 19:00

https:// fb.me/e/2WyKMr8pV





Что: Лекция «Андрей Разумовский – батуринские страницы жизни»

Де: https://us06web.zoom.us/j/81439977001…

Когда: 21 сентября, 11:00

https:// fb.me/e/aPlvw7ehs





Что: Открытие памятной доски Борису Эдвардсу

Где: Ляпунова, 3

Когда: 21 сентября, 14:00

Что: Встреча с журналисткой Марией Гудымой

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 21 сентября, 16:00

https:// fb.me/e/3xkfjKAH5





Что: Презентация книги «Парфюмерный дневник Зои»

Где: Онлайн https://www.facebook.com/starlev

Когда: 21 сентября, 19:00

https:// fb.me/e/3FfK2eQv1





Что: Презентация выставки “Золотой голос Украины” к юбилею Соломии Крушельницкой

Где: Ак.Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 22 сентября, 14:00

https:// fb.me/e/3COLNDZKC





Что: Михаил Бронштейн. Шестидневная война как критическая точка истории

Где: Онлайн

Когда: 22 сентября, 20:00

https:// fb.me/e/2cHAIqBYl



Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Что, если: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

