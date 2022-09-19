Афиша Одессы 20-22 сентября: бесплатные лекции, встречи, презентации

Конец сентября радует нас умеренным теплом, богатым урожаем винограда, сливами, помидорами. Наслаждаемся последними лучами теплого солнца и потроха настраиваемся на прохладную осень. А мы продолжаем следить за интересными и полезными событиями города и подготовили очередную подборку бесплатных мероприятий.
Что: Фортификации Львова. ч.2. Низкий замок
Где: https://youtu.be/3cvJgmfWU_8
Когда: 20 сентября, 18:30
https:// fb.me/e/1Gv1FtPvi
Что: “Сказка о калиновой свирели” Оксаны Забужко
Где: Онлайн
Когда: 20 сентября, 19:00
https:// fb.me/e/2WyKMr8pV
Что: Лекция «Андрей Разумовский – батуринские страницы жизни»
Де: https://us06web.zoom.us/j/81439977001…
Когда: 21 сентября, 11:00
https:// fb.me/e/aPlvw7ehs
Что: Открытие памятной доски Борису Эдвардсу
Где: Ляпунова, 3
Когда: 21 сентября, 14:00
Что: Встреча с журналисткой Марией Гудымой
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 21 сентября, 16:00
https:// fb.me/e/3xkfjKAH5
Что: Презентация книги «Парфюмерный дневник Зои»
Где: Онлайн https://www.facebook.com/starlev
Когда: 21 сентября, 19:00
https:// fb.me/e/3FfK2eQv1
Что: Презентация выставки “Золотой голос Украины” к юбилею Соломии Крушельницкой
Где: Ак.Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 22 сентября, 14:00
https:// fb.me/e/3COLNDZKC
Что: Михаил Бронштейн. Шестидневная война как критическая точка истории
Где: Онлайн
Когда: 22 сентября, 20:00
https:// fb.me/e/2cHAIqBYl
Каждую вторник и пятницу
Что: Украинский разговорный клуб
-грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Что, если: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00