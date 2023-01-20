Афиша Одессы 20-22 января: бесплатные мероприятия в День Крыма и День Соборности

В эти выходные мы будем праздновать один из важных украинских праздников – День Соборности. По этому поводу музеи города объявили Дни открытых дверей. Вы можете свободно посетить любой из нашего списка. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью!
- Что: Лекция для детей «Губки: невероятные и простые существа»
- Где: Онлайн
- Когда: 20 января, 10:00
- Регистрация здесь
- Что: Еврейские страницы истории Одессы
- Где: Преображенская, 35а, библиотека Багрицкого
- Когда: 20 января, 15:00
- Что: Мы вместе. День Автономной республики Крым
- Где: Троицкая, 49/51, библиотека Грушевского
- Когда: 20 января, 15:00
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- Что: Премьера аудиокниги «Путешествие в свет океана»
- Где: Онлайн
- Когда: 20 января, 18:00
- Что: Благотворительный MoreFest
- Где: Стадион «Черноморец» в парке Шевченко. Главный вход, 2 этаж
- Когда: 21-22 января, 11:00-18:00
- Что: Экскурсия в музей КП «Горэлектротранс»
- Где: Алексеевская площадь, 21а, конечная остановка 11 и 12 трамваев
- Когда: 21 января, 12:00
- Запись: 048-717-54-54, 048-717-54-77
- Что: День открытых дверей в Одесском краеведческом музее
- Где: Гаванная, 4
- Когда: 22 января, 10:00-16:00
- Что: День открытых дверей в музее Западного и Восточного искусства
- Где: Пушкинская, 9
- Когда: 22 января, 12:00-17:00
- Что: Открытие выставки Дмитрия Евсеева
- Где: Софиевская, 5, Национальный художественный музей
- Когда: 22 января, 12:00-17:00
- Что: День открытых дверей в Литературном музее
- Где: Ланжероновская, 2
- Когда: 22 января, 11:00-16:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб: грамматика, лексика, игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
- Вторник 14:00
- Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу:
- Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
- Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Что: Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»
- Первая группа с 16:00 до 17:30;
- Вторая группа с 18:00 до 19:30
Регистрация здесь
Что: Заседание английского разговорного клуба «Pickwick club»
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.