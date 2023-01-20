Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 20-22 января: бесплатные мероприятия в День Крыма и День Соборности

Афиша Одессы 20-22 января: бесплатные мероприятия в День Крыма и День Соборности

В эти выходные мы будем праздновать один из важных украинских праздников – День Соборности. По этому поводу музеи города объявили Дни открытых дверей. Вы можете свободно посетить любой из нашего списка. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью!

Лекция, губки

Лекция, еврейские страницы

День АРКрым

Читайте также: День АР Крым в Одессе: как попасть на интересные выставку, встречу и лекцию

Аудиокнига

Благотворительный фестиваль

  • Что: Экскурсия в музей КП «Горэлектротранс»
  • Где: Алексеевская площадь, 21а, конечная остановка 11 и 12 трамваев
  • Когда: 21 января, 12:00
  • Запись: 048-717-54-54, 048-717-54-77

Экскурсия

День открытых дверей

  • Что: День открытых дверей в музее Западного и Восточного искусства
  • Где: Пушкинская, 9
  • Когда: 22 января, 12:00-17:00

Арт-музей

Выставка Дмитрия Евсеева

Литературный музей

Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб: грамматика, лексика, игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

  • Вторник 14:00
  • Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье:

Что: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждую среду и субботу:

  • Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
  • Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу:

Что: Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»

  • Первая группа с 16:00 до 17:30;
  • Вторая группа с 18:00 до 19:30

Регистрация здесь

Что: Заседание английского разговорного клуба «Pickwick club»

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить