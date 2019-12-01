Афиша месяца в Одессе: декабрьское крещендо в предвкушении праздника

Традиционно в декабре в Одессу приезжают многие знаменитые артисты и музыканты, и этот год не станет исключением. Зрелищные концерты и веселые спектакли будут создавать у жителей города хорошее настроение, которое так важно в преддверии самого волшебного и радостного праздника года.

ТЕАТРЫ: и смех, и грех

3 декабря в театре музкомедии одесситы смогут увидеть комедийный спектакль «Большой переполох в маленьком городе». Мэр некоего крошечного городка под названием Крюшон пытается получить грант от Евросоюза, в этом ему помогают деятельная секретарша Клотильда и родственник Андре. Вся компания готовится к приезду инспектора из Брюсселя, который будет принимать у них экзамен. От его результата зависит, получат ли они вожделенные деньги.

В ролях: Владимир Горянский, Руслана Писанка, Юрий Фелипенко, Макс Максимюк.

Стоимость билетов — от 150 до 680 грн.

7 декабря в Еврейском культурном центре состоится спектакль театра «Черный квадрат» «Никогда не звони мне любимая». Зрителей ожидает откровенный разговор о любви без купюр и возможность поразмышлять о том, почему не складываются близкие отношения, что нужно сделать, чтобы удержать партнера, и чего делать никогда не стоит.

В главных ролях: Анатолий Неелов и Ксения Хижняк.

Стоимость билетов — от 180 до 500 грн.

26 декабря в украинском театре можно будет посмотреть необычный юмористический спектакль «Спасибо, John, мы все помним». Спектакль — это своеобразная авторская программа. Зрители услышат разные истории — от детских воспоминаний до размышлений зрелости, которые заставят плакать и смеяться. А музыкальным сопровождением спектакля, который с успехом прошел в США, Израиле и Латвии, станут хиты «Бон Джови» — музыка нашей юности.

В ролях: Александр Гутин и Михаил Полицеймако.

Стоимость билетов — от 170 до 890 грн.

КОНЦЕРТЫ: джаз, импровизация и ностальгия

3 декабря в филармонии состоится авторский концерт знаменитого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. Впервые в Украине прозвучит Симфония № 7 «Семь ворот Иерусалима» в исполнении самого композитора. Произведение было написано по заказу мэрии Иерусалима к 3000-летию города.

Стоимость билетов — от 50 до 400 грн.

6 декабря в Urban Music Hall выступит известная джазовая певица из Берлина Эстер Кайзер с программой «Песни мужества». Цель программы — объединить людей и преодолеть барьеры. Стиль музыки — нечто среднее между джазом, поп-музыкой, импровизацией и восточными мотивами.

Стоимость билетов — от 499 до 998 грн.

7 декабря в кирхе свое искусство одесситам представит Мэтт Эллиотт. Музыкант выступает в стиле нуарный неофолк и имеет в своем активе 11 альбомов. В Украину Эллиотт приехал впервые.

Стоимость билетов — от 150 до 450 грн.

7 декабря в Urban Music Hall пройдет концерт Селин Рудольф — вокалистки и композитора из Берлина, которую называют жемчужиной европейского джазового вокала. Певица представит свой новый альбом, в котором соединились бразильские ритмы и классические джазовые традиции.

Стоимость билетов — от 500 до 1000 грн.

11 декабря в филармонии состоится ностальгический концерт ВИА «Лейся, песня!». Новое полное название проекта: «Золотая коллекция лучших песен ВИА «Лейся, песня!» – сделано в Украине». В программе гала-концерта зрители услышат песни: «Прощай», «Обручальное кольцо», «Клен», «Где же ты была», «Верба», «Мій рідний край», «Червона рута» и многие другие.

Стоимость билетов — от 150 до 500 грн.

13 декабря в Urban Music Hall с сольным акустическим концертом выступит основатель группы «Мэри» Виктор Винник с программой «Я Z Украины». Музыкант пишет песни не только для своей группы, но и для многих известных украинских исполнителей. В концерте прозвучат свежие композиции, хиты, тексты под гитару, а также состоится автограф-сессия.

Стоимость билетов — от 80 до 160 грн.

14 декабря в филармонии одесситы смогут услышать игру пианиста-виртуоза, обладателя Голливудской премии импровизаторов Евгения Хмары. Украинский композитор создает уникальные музыкальные шоу, в которых соединяется инструментальная музыка, рок и танцевальные ритмы.

Стоимость билетов — от 180 до 550 грн.

25 декабря в театре музкомедии состоится концерт «Студии «Квартал-95». В программе выступят лучшие юмористы Украины с самыми смешными и актуальными номерами. Визитной карточкой студии стал политический юмор, и этот концерт не станет исключением. Кто будет играть Владимира Зеленского и как шутят над ним бывшие коллеги, зрители узнают во время представления.

Стоимость билетов — от 600 до 3700 грн.

Начало всех спектаклей и концертов — в 19.00.

Концерт в кирхе начнется в 20.00.

Кино

ДЕТЕКТИВ

5 декабря в одесских кинотеатрах пройдет премьера фильма, созданного американскими кинематографистами, «Ножи наголо».

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Дон Джонсон, Джейми Ли Кертис.

СЮЖЕТ. Семейную идиллию большой дружной семьи нарушает загадочная смерть писателя детективов Морриса Робинсона. Жена покойного и его сын нанимают частных детективов, чтобы они разобрались в том, каким образом на самом деле глава семейства ушел из жизни. В процессе расследования выясняется, что идиллия в семье была только кажущейся.

БОЕВИК

12 декабря одесситы смогут увидеть новую ленту производства Франции «Проксима».

В главных ролях: Ева Грин, Мэтт Диллон, Ларс Айдингер, Нэнси Тейт.

СЮЖЕТ. Сара — единственная женщина среди европейских астронавтов. Она живет одна со своей семилетней дочерью Стеллой, которую очень любит и чувствует себя виноватой, что не может уделять ей больше времени. Когда Сару выбирают для выполнения важной космической миссии под названием «Проксима», ее жизнь и жизнь Стеллы переворачиваются с ног на голову.

МЮЗИКЛ

26 декабря в кинотеатрах города пройдет показ знаменитого американского мюзикла «Кошки».

В главных ролях: Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн Маккеллен,Тейлор Свифт, Джуди Денч.

СЮЖЕТ. Мюзикл рассказывает о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает свою историю.

Фото: artkvadrat.com

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