«А то скварчала ваша папироска»: на сцене одесской Музкомедии возродят украинскую классику

9 и 10 февраля, когда в сердцах многих одесситов уже «заскварчит» весна, на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного произойдет возвращение к украинской классике: состоится премьера спектакля В. Ильина, В. Лукашова «За двумя зайцами» по пьесе М.Старицкого (либретто — Д. Шевцов).

Ох, и трудно же ставить музыкальный спектакль, сюжет которого так хорошо знаком по знаменитому фильму и мюзиклам, по спектаклям в других театрах!..

В репетиционном зале — настоящий накал страстей. Любопытнейшее это дело: наблюдать за репетицией, за тем, как ведет актеров режиссер-постановщик, главный режиссер театра Владимир Подгородинский, как оттачивается каждая фраза, движения (балетмейстер-постановщик — Ольга Навроцкая), музыкальные партии, как артисты вживаются в действо.

Будет вам и карусель на сцене, и качели — и не просто как атрибут спектакля, а как образ самой нашей с вами жизни, где все крутится-качается, и так хочется то ухватить, то раскачаться, а то и остановиться.

В 1955 году этот спектакль был уже поставлен на сцене нашей Музкомедии (постановка И. Гриншпуна). Роль Прони исполняла недавно ушедшая из жизни Евгения Дембская. Ее партнером был Эммануил Либерро. Спектакль имел оглушительный успех.

Идут годы, а знаменитое Пронино «говорили, сердце скварчит, а то скварчала ваша папироска» не просто знает уже не одно поколение зрителей, фразочка сделалась крылатой, как, собственно, и сам искрометный сюжет, ничуть, кстати, не потерявший того, что мы называем актуальностью. Равно как и известное Голохвастовское (только ли?) решение всех проблем сразу: «Женюсь — и крышка! И заведу себе интрижку…».

О, как же заполучить завидного жениха или завидную невесту?! Как угнаться одному за двумя зайцами, если там — сердце велит, а там — пустой карман? Такая вот карусель ожидает зрителя в театре, такой вот искрометный перелив чувств, явлений, событий — с яркими декорациями и не менее яркими находками в этой вечной теме. А еще — звездный актерский состав. Премьеру ждут с нетерпением, ее уже обсуждают в соцсетях.

Ну, а пока — репетиции, репетиции. Проходят они на фоне расписных декораций, созданных в украинских народных мотивах, от которых трудно отвести взгляд (художник-постановщик — главный художник театра Станислав Зайцев). Ну, а легкость известной музыкальной комедии, как мы не раз уже обращали внимание, достигается огромным трудом.

Что ж, пусть закружится долгожданная карусель, вовлекая нас в искрометное действо, где мы, попав в другую эпоху, по-новому услышим и увидим приключения таких знакомых героев, которые, словно чуть устав от ожидания, снова напомнят нам о себе. А, по сути, напомнят нам же о самих нас на все той же карусели жизни, на тех же качелях судьбы. Кстати, накануне весны!..

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