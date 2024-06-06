Защищал несправедливо обиженных: кем был одесский журналист с псевдонимом Барон Икс

Одесса подарила миру много талантливых журналистов, но имена некоторых из них современные одесситы уже не помнят. Например, имя Семена Герцо-Виноградского, который писал под псевдонимом Барон Икс. Его называли «королем одесских журналистов», сравнивая с легендарным Власом Дорошевичем.

За то, чтобы разместить на страницах своих изданий фельетоны Барона Икс (который себя считал «Дон-Кихотом журналистики») воевали редакторы всех городских газет. Читатели вырезали его статьи и хранили их у себя дома, перечитывали и цитировали. Все, кто считал себя несправедливо обиженным, писали Барону Икс письма, считая его единственным защитником. «Придворные» журналисты, которые защищали интересы власть имущих, Барона Икс ненавидели. В конце концов, журналиста обвинили в связях с революционерами и выслали в Сибирь. Но он все равно вернулся в Одессу.

Барон Икс проработал в разных одесских изданиях более четверти века. Все, о чем писал, пропускал через себя — он не умел иначе. Это сказалось на здоровье журналиста, и к концу жизни он превратился в немощного парализованного старика. Чтобы хоть как-то успокоить истерзанные нервы, он стал употреблять морфий. А когда не смог больше работать, один из его знакомых, с которым он много лет воевал на страницах одесской прессы, выхлопотал ему почетную пенсию от Академии наук. Принимать ее Барон Икс отказался, считая подачкой, и друзьям с большим трудом удалось убедить его, что он заслужил эти деньги.

Талантливым журналистом был и младший брат Барона Икс — Петр Герцо-Виноградский, писавший под псевдонимом Лоэнгрин и работавший в «Одесском вестнике».