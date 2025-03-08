Счастливая семья ― Борис Гофман и Светлана Непомнящая… Мы встретились на выставке, посвященной морю. Там Светлана представляла свои фотографии, где море как живое. А еще читала свои стихи, тоже о море.

У них сын и двое внуков. Тоже счастье. Вообще слушать о радости и счастье во время войны ― это редкость. Или не такая уж редкость?..

Они действительно счастливы. И, похоже, не могут друг без друга. Улыбаются и держатся за руки. Их поздравляли от всей души все, кто пришел на выставку. Даже те, кто их не знал по сей день. А как не поздравить, если какая-то особая аура или энергетика ощущается рядом с ними. К этим людям хочется прикоснуться душой.

Светлана Непомнящая

Да и сама судьба, кажется, сделала все возможное, чтобы они были вместе:

― Мы вообще знаем друг друга с семи лет, с первого класса. Встречались мы с восьмого класса, с пятнадцати лет. Поженились, когда нам было по двадцать, ― рассказывает Светлана.

Спрашиваю о наболевшем: как супруги встретили эту страшную войну? Они оба рассказывают о том дне. Говорят, что хотя «в воздухе что-то такое чувствовалось» до 24 февраля 2022 года, но все же весть о начале войны стала страшной.

― Было очень трудно воспринять это… К тому же война началась в день рождения Светланы. Был страх и ужас… Многие знакомые уехали из Одессы. У нас многие родственники живут в разных странах. Они уверяли нас, что и нам надо ехать. Даже кричали нам об этом. А мы решили: из Одессы никуда не уедем.

Они оба ― пенсионеры. Конечно, спрашиваю о секретах их семейного счастья. Вот они ― «секреты»:

― Поскольку мы любим друг друга, мы всегда уступаем друг другу. Муж у меня ловит рыбу. А я пишу стихи, фотографирую и занимаюсь бальными танцами. Да, танцую до сих пор. Мы позволяем друг другу заниматься тем, что любим.

Светлана признается: стихи начала писать благодаря мужу:

― Он был на рыбалке. Я пошла гулять. Смотрю, какая красота вокруг. И захотелось выразить это на бумаге…

Вот, думаю, как же они искренне улыбаются, как смотрят друг на друга! Действительно, счастливая семья.

― Если бы не вместе, даже не знаю, как переживать весь тот ужас, что творится, эти обстрелы, прилеты… Особенно страшно было, когда все это впервые слышишь… Такой холод на душе! Вначале это был ужас. А теперь… Теперь привыкли. Ко всему человек привыкает… Мы рядом друг с другом ― это очень, очень помогает.

И снова вместе признаются: «Мой муж меня всегда поддерживает», «Моя жена меня всегда поддерживает»…

А как иначе?.. Иначе – никак!

Такое оно – их счастье!..