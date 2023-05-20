Новости Одессы и Одесской области

Роман Карцев: 84 года со дня рождения знаменитого одессита

Роман Карцев: 84 года со дня рождения знаменитого одессита

В этот день в 1939 году в Одессе родился знаменитый артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. карцев выступал на сцене более полвека, но в последние годы стал появляться на все реже. Вспоминаем его интервью за 2014 год.

Роман Андреевич считал себя баловнем судьбы. Его пригласил в Ленинград (сейчас — Санкт-Петербург) Аркадий Райкин, под руководством которого работал несколько лет. Дуэт с Виктором Ильченко (он ушел из жизни в 1992 году) сделал артистов популярными сразу, как только их показали по телевизору. С автором текстов одесситом Михаилом Жванецким он имел дружеские отношения до последних дней. Все эти имена то и дело мелькают в интервью, которые Карцев давал журналистам.

Об Одессе

— Как вы думаете, почему очень известны шутки об Одессе, но нет шуток о других городах?

— Понимаете, одесситы так настроены, это состояние. Это Жванецкий сказал, что юмор — состояние, и я с ним согласен. На одесситов, наверное, влияет солнце, море. Такого, как в Одессе, больше нигде не бывает.

— Кем вы себя ощущаете: ленинградцем, москвичом или одесситом?

— Конечно, одесситом. В Москве я — как в изгнании, как в ссылке. Хотя Москву знаю очень хорошо. А вообще, каждый год я бываю обязательно в Одессе. Мне этот город подарил шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море, почти в центре, на мое 70-летие! На Дерибасовской я должен «отметиться» так же, как в Ленинграде должен пройтись по Невскому проспекту.

О юморе

— Как вы оцениваете уровень современных юмористов? Что думаете о Comedy Club и других подобных телепередачах?

— Пытаюсь об этом не думать. У них все наружу — думать не надо, надо ржать.

— Зато они хорошо зарабатывают.

— Да разве дело в этом? Хотя и в этом тоже… Мы когда работали у Райкина, получали 88 рублей. Восемь я платил за бездетность, 25 за угол отдавал, а на остальные мы кормили Жванецкого… Но мы ведь были артистами великого театра Райкина — это такой колоссальный опыт, что ни за какие деньги не купишь! А то, что сейчас юмористы делают… Ну, время, значит, такое.

Я во многих интервью пытаюсь сказать, но меня не слышат: я считаю, что в школе с первого класса надо преподавать уроки юмора. Надо детям читать стихи Хармса, чтобы они их разыгрывали. Чтобы они постепенно втягивались. Потом к четвертому-пятому классу они уже будут постепенно вырастать, импровизировать. Без чувства юмора у нас жить очень трудно…

Знаменитые шутки Карцева

  • «Одесса — город уникальный, поэтому столько хороших людей вышло и… выехало. Там никогда не знаешь, чем закончится разговор. Будут стоять два человека, третий подойдет незнакомый, будет слушать часа два. Потом скажет: «Ну, не морочьте мне голову!». И уйдет».
  • «Как-то я сказал девушке в Одессе: «Наташа, давай встретимся завтра». Она говорит: «Ты с ума сошел. Я замужем… Давай сегодня!».
  • «Если мы посчитаем, кто и как у нас говорит, то мы будем… осуждены и возбуждены…».
  • «Я хочу предложить вам гениальный тост: давайте выпьем за мое здоровье!».

Роман Карцев ушел из жизни 2 октября 2018 года на 79 году жизни.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Уманец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Аноним
Аноним
8 лет назад

в социальных сетях есть ролик , где одессит роман Карцев, не очень лестно отзывается об украинцах, очень жаль, что так легко открещиваются о своих же корней, ради спокойной старости(

0
Ответить
СВИДЕТЕЛЬ
СВИДЕТЕЛЬ
8 лет назад

Откройте ютуб и Карцев будет по другому говорить про Одесситов и дом Профсоюзов. Бысто приспасабливатся черта каждого Одессита. Себя не исключаю.

0
Ответить
Еще по теме
  • Культура овцеводства в Одесской области стала нематериальным наследием Украины
    Культура овцеводства в Одесской области стала нематериальным наследием Украины

    Особую культуры разведения овец в украинской Бессарабии занесли в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Настя Каменских: про критику, силу воли и совет как выглядеть красиво
    Настя Каменских: про критику, силу воли и совет как выглядеть красиво

    4 мая свой День рождения отмечает украинская певица, актриса и телеведущая Настя Каменских. О том, какие драгоценности она любит, как относится к ботоксу, как питается и что советует, читайте в этой статье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Petrik sisters» об Украине и Европе
    «Petrik sisters» об Украине и Европе

    Победительница «Детского Евровидения-2012» Анастасия Петрик 4 мая празднует свой 21 день рождения. Ее сестра Виктория, финалистка конкурса «Новая волна-2014», вот-вот отпразднует 26-летие. Несмотря на громкие победы и признание, девочки не перестают заниматься с педагогами и мечтают записать украинский альбом. «Одесская жизнь» пообщалась с юными талантами и узнала об их планах и мечтах. Это обновленная статья за 2015 год.

    ПОДРОБНЕЕ
  • От Лузановки до Люстдорфа: откуда появились названия исторических районов Одессы
    От Лузановки до Люстдорфа: откуда появились названия исторических районов Одессы

    «Одесская жизнь» ранее уже писала, что означают исторические названия районов Одессы, откуда они взялись и когда районы были основаны. Собрать и структурировать информацию оказалось интересной и непростой задачей, поскольку сведения разрозненны и иногда противоречивы. Тогда наш журналист Сергей Марин, с помощью специалистов мобилизовав имеющиеся данные, проделал эту нелегкую работу. Представляем вашему вниманию обновленный и расширенный материал по истории названий районов Одессы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе писатель Макс Кидрук презентовал свою новую книгу (фоторепортаж)
    В Одессе писатель Макс Кидрук презентовал свою новую книгу (фоторепортаж)

    Известный украинский писатель Максим Кидрук приехал в Одессу представить свою 10-ю книгу — первый роман из научно-фантастического цикла «Новые Темные Века» — «Колония». Книга рассказывает о жизни на Марсе в недалеком будущем и с момента выхода в свет уже насчитывает более 30 тысяч экземпляров! С момента полномасштабного вторжения россии в Украину, это первый тур писателя. На встрече побывали и журналисты издания «ОЖ».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить