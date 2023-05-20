Роман Карцев: 84 года со дня рождения знаменитого одессита

В этот день в 1939 году в Одессе родился знаменитый артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. карцев выступал на сцене более полвека, но в последние годы стал появляться на все реже. Вспоминаем его интервью за 2014 год.

Роман Андреевич считал себя баловнем судьбы. Его пригласил в Ленинград (сейчас — Санкт-Петербург) Аркадий Райкин, под руководством которого работал несколько лет. Дуэт с Виктором Ильченко (он ушел из жизни в 1992 году) сделал артистов популярными сразу, как только их показали по телевизору. С автором текстов одесситом Михаилом Жванецким он имел дружеские отношения до последних дней. Все эти имена то и дело мелькают в интервью, которые Карцев давал журналистам.

Об Одессе

— Как вы думаете, почему очень известны шутки об Одессе, но нет шуток о других городах?

— Понимаете, одесситы так настроены, это состояние. Это Жванецкий сказал, что юмор — состояние, и я с ним согласен. На одесситов, наверное, влияет солнце, море. Такого, как в Одессе, больше нигде не бывает.

— Кем вы себя ощущаете: ленинградцем, москвичом или одесситом?

— Конечно, одесситом. В Москве я — как в изгнании, как в ссылке. Хотя Москву знаю очень хорошо. А вообще, каждый год я бываю обязательно в Одессе. Мне этот город подарил шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море, почти в центре, на мое 70-летие! На Дерибасовской я должен «отметиться» так же, как в Ленинграде должен пройтись по Невскому проспекту.

О юморе

— Как вы оцениваете уровень современных юмористов? Что думаете о Comedy Club и других подобных телепередачах?

— Пытаюсь об этом не думать. У них все наружу — думать не надо, надо ржать.

— Зато они хорошо зарабатывают.

— Да разве дело в этом? Хотя и в этом тоже… Мы когда работали у Райкина, получали 88 рублей. Восемь я платил за бездетность, 25 за угол отдавал, а на остальные мы кормили Жванецкого… Но мы ведь были артистами великого театра Райкина — это такой колоссальный опыт, что ни за какие деньги не купишь! А то, что сейчас юмористы делают… Ну, время, значит, такое.

Я во многих интервью пытаюсь сказать, но меня не слышат: я считаю, что в школе с первого класса надо преподавать уроки юмора. Надо детям читать стихи Хармса, чтобы они их разыгрывали. Чтобы они постепенно втягивались. Потом к четвертому-пятому классу они уже будут постепенно вырастать, импровизировать. Без чувства юмора у нас жить очень трудно…

Знаменитые шутки Карцева

«Одесса — город уникальный, поэтому столько хороших людей вышло и… выехало. Там никогда не знаешь, чем закончится разговор. Будут стоять два человека, третий подойдет незнакомый, будет слушать часа два. Потом скажет: «Ну, не морочьте мне голову!». И уйдет».

«Как-то я сказал девушке в Одессе: «Наташа, давай встретимся завтра». Она говорит: «Ты с ума сошел. Я замужем… Давай сегодня!».

«Если мы посчитаем, кто и как у нас говорит, то мы будем… осуждены и возбуждены…».

«Я хочу предложить вам гениальный тост: давайте выпьем за мое здоровье!».

Роман Карцев ушел из жизни 2 октября 2018 года на 79 году жизни.