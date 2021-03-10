Как складывалась «судьба» пенсионных выплат в нашей стране во времена Советов? Какую пенсию получали рядовые работники? Сколько платили колхозникам? Что такое «персональная пенсия и кто её получал?
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«Одесская жизнь» разбиралась, какими были пенсии в СССР в разные периоды его истории и какие были особенности этих социальных выплат. Кроме того, мы сделали небольшое видео о советских пенсиях, которое можно посмотреть внизу этого текста.
Пенсии в СССР с 1917 года по 1953 год
После прихода к власти большевики сразу упразднили царские пенсии. Большинство советских трудящихся длительное время не получали пенсий по старости – они были положены лишь для небольшой части населения. Так, в августе 1918 года были введены пенсии для инвалидов Красной армии, в 1923 году — для «старых большевиков», в 1928 году — для работников горнорудной и текстильной промышленности, а в 1937 году — для всех городских рабочих и служащих.
При этом максимальная пенсия при Сталине была 300 «старых» рублей в месяц, что составляло примерно четверть средней зарплаты. Несмотря на рост цен и зарплат, этот максимум оставался неизменным. Учитывая, что большинство пенсионеров получали 40-60 рублей, прожить на такие деньги без поддержки родных было абсолютно невозможно.
К примеру, инвалид 1-й группы получал 65 руб., 2-й группы — 45 руб., а 3-й группы — 25 руб. Для сравнения: студенческая стипендия в 1937 году равнялась 130 руб. в месяц.
После окончания Второй мировой войны был установлен возраст выхода на пенсию: для мужчин — 60 лет, для женщин—55. Одновременно власти улучшили пенсионное обеспечение инвалидов и семей, лишившихся кормильца.
Пенсии в СССР после 1953 года
В 1956 году под руководством Никиты Хрущева была проведена пенсионная реформа — средний размер пенсий по возрасту был увеличен больше чем в два раза, по инвалидности — в полтора раза.
Никите Хрущеву часто ставят в заслугу то, что он «дал пенсии колхозникам». На самом деле, всем колхозникам была установлена одинаковая пенсия по 12 рублей в месяц, что примерно равнялось стоимости четырех килограммов «докторской колбасы».
В 1973 году выплаты по пенсиям для колхозников повысили до «заоблачной» суммы – 20 рублей, а в 1987 году до 50 рублей. Колхозам разрешалось выплачивать своим пенсионерам надбавки к пенсии.
Пенсионный возраст остался прежним:
- 60 лет – для мужчин
- 55 лет — для женщин.
Стаж, необходимый для назначения пенсии:
- 25 лет – для мужчин
- 20 лет – для женщин.
Размер пенсии: половина средней зарплаты работника за последние два или любые пять лет трудовой жизни. «Потолок» пенсии: 120 рублей в месяц.
Рабочим разрешалось трудиться и после выхода на заслуженный отдых, при этом пенсия сохранялась. Но занимать кресло специалиста и сохранять пенсию можно было лишь в сферах, где существовал кадровый голод, например, в медицине.
Каста привилегированных
Две категории советских пенсионеров находились в привилегированном положении: отставные военные и обладатели «персональных пенсий».
Для бывших офицеров «потолок» был вдвое выше, чем для гражданских: 250 рублей в месяц в армии и КГБ, 220 рублей — в МВД. Работать при этом разрешалось без всяких ограничений, и военные пенсионеры являлись, по меркам того времени, весьма обеспеченными людьми.
Персональные пенсии ввели в 1923 году. Их получали крупные ученые, старые большевики, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, но прежде всего — начальники разного ранга.
Персональная пенсия союзного значения равнялась 250 рублям в месяц, республиканского — 160 рублям, местного — 140 рублям. Кроме того, таким пенсионерам ежегодно выплачивались одна или две месячные пенсии «на оздоровление».
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Пенсии в СССР для высшего звена партийной номенклатуры
300 рублей – составляла персональная пенсия секретаря ЦК КПСС
400 рублей – получал на пенсии кандидат в члены Политбюро
500 рублей – выплачивали персональному пенсионеру – члену Политбюро.
А вот и обещанное видео
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Про пенсии колхозникам при Хрущеве(Перлмуттере) это называется художественный свист.
Моя бабушка колхозница на Урале получала 3р.60коп., через несколько лет ей повысили до 5 рублей и спустя еще несколько лет повысили до 8 рублей.
Родители в то время работали сельскими учителями. Мать получала 70р. зарплаты, отец 80р.
Несмотря на весь пафос закона, минимальная пенсия рядового колхозника была в 3,5 раза меньше, чем у рабочего или служащего: 12 руб против 40. Дискриминация на этом не заканчивалась: закон предусматривал выход на пенсию для мужчин-крестьян с 65 лет, женщин — с 60. Так было до 1968-го, когда возраст уравняли. Разница в деньгах держалась дольше. С 1980-го минимальную пенсию колхозникам подняли до 28 руб.
лучше напишите, когда примут пенсионную еврореформу, которая должна повысить качество жизни пенсионеров до того уровня, когда они не будут иждевенцами и когда им не придется работать?
например инвалидов не берут в армию. Я считаю, что аналогично их должны не брать и на работу. При том на низкооплачиваемую и физически тяжелую, такую как дворник, грузчик и т.п. Ведь такая работа равнозначна армии.
еврореформу приняли сучары!!!! Рева своей мамке и её подругам повысил выше 3200 грн! А обычные инвалиды как получали ~1400, то так и получают!
По поду советских пенсий: должен сказать, что в них не было нужды вообще! Потому что все были трудящимися и никто не голодал!!!!! А у меня блять 50 грн осталось, которые я должен растянуть аж до 14 января, тогда в приват банк придет пенсия. Вопрос Реве или параше, или даже трухану: Господа, вы могли бы прожить на 50 грвен 7 дней? И ЭТО НЕ ВОПРОС, потому что ответчиков (преступников) все равно НЕТ.
Смотрю на зарплату в 1200 и думаю: чтооо? там же 700-800 было! Читаю дальше: Но, наконец, ушли в прошлое сталинские времена… и вообще в шоке! Где не предвзятость автора? Смотрю выше, а, это же сайт Одесса лайв, в Украине же пропаганда против Сталина и промывка мозга… ещё и в топе поисковика сайт, обидно.