Как складывалась «судьба» пенсионных выплат в нашей стране во времена Советов? Какую пенсию получали рядовые работники? Сколько платили колхозникам? Что такое «персональная пенсия и кто её получал?

«Одесская жизнь» разбиралась, какими были пенсии в СССР в разные периоды его истории и какие были особенности этих социальных выплат. Кроме того, мы сделали небольшое видео о советских пенсиях, которое можно посмотреть внизу этого текста.

Пенсии в СССР с 1917 года по 1953 год

После прихода к власти большевики сразу упразднили царские пенсии. Большинство советских трудящихся длительное время не получали пенсий по старости – они были положены лишь для небольшой части населения. Так, в августе 1918 года были введены пенсии для инвалидов Красной армии, в 1923 году — для «старых большевиков», в 1928 году — для работников горнорудной и текстильной промышленности, а в 1937 году — для всех городских рабочих и служащих.

При этом максимальная пенсия при Сталине была 300 «старых» рублей в месяц, что составляло примерно четверть средней зарплаты. Несмотря на рост цен и зарплат, этот максимум оставался неизменным. Учитывая, что большинство пенсионеров получали 40-60 рублей, прожить на такие деньги без поддержки родных было абсолютно невозможно.

К примеру, инвалид 1-й группы получал 65 руб., 2-й группы — 45 руб., а 3-й группы — 25 руб. Для сравнения: студенческая стипендия в 1937 году равнялась 130 руб. в месяц.

После окончания Второй мировой войны был установлен возраст выхода на пенсию: для мужчин — 60 лет, для женщин—55. Одновременно власти улучшили пенсионное обеспечение инвалидов и семей, лишившихся кормильца.

Пенсии в СССР после 1953 года

В 1956 году под руководством Никиты Хрущева была проведена пенсионная реформа — средний размер пенсий по возрасту был увеличен больше чем в два раза, по инвалидности — в полтора раза.

Никите Хрущеву часто ставят в заслугу то, что он «дал пенсии колхозникам». На самом деле, всем колхозникам была установлена одинаковая пенсия по 12 рублей в месяц, что примерно равнялось стоимости четырех килограммов «докторской колбасы».

В 1973 году выплаты по пенсиям для колхозников повысили до «заоблачной» суммы – 20 рублей, а в 1987 году до 50 рублей. Колхозам разрешалось выплачивать своим пенсионерам надбавки к пенсии.

Пенсионный возраст остался прежним:

60 лет – для мужчин

55 лет — для женщин.

Стаж, необходимый для назначения пенсии:

25 лет – для мужчин

20 лет – для женщин.

Размер пенсии: половина средней зарплаты работника за последние два или любые пять лет трудовой жизни. «Потолок» пенсии: 120 рублей в месяц.

Рабочим разрешалось трудиться и после выхода на заслуженный отдых, при этом пенсия сохранялась. Но занимать кресло специалиста и сохранять пенсию можно было лишь в сферах, где существовал кадровый голод, например, в медицине.

Каста привилегированных

Две категории советских пенсионеров находились в привилегированном положении: отставные военные и обладатели «персональных пенсий».

Для бывших офицеров «потолок» был вдвое выше, чем для гражданских: 250 рублей в месяц в армии и КГБ, 220 рублей — в МВД. Работать при этом разрешалось без всяких ограничений, и военные пенсионеры являлись, по меркам того времени, весьма обеспеченными людьми.

Персональные пенсии ввели в 1923 году. Их получали крупные ученые, старые большевики, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, но прежде всего — начальники разного ранга.

Персональная пенсия союзного значения равнялась 250 рублям в месяц, республиканского — 160 рублям, местного — 140 рублям. Кроме того, таким пенсионерам ежегодно выплачивались одна или две месячные пенсии «на оздоровление».

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Пенсии в СССР для высшего звена партийной номенклатуры

300 рублей – составляла персональная пенсия секретаря ЦК КПСС

400 рублей – получал на пенсии кандидат в члены Политбюро

500 рублей – выплачивали персональному пенсионеру – члену Политбюро.

А вот и обещанное видео

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