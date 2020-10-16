Что нужно для назначения пенсии: пошаговые рекомендации

Перед сотнями тысяч украинцев ежегодно встает вопрос: что делать, когда пришла пора выходить на заслуженный отдых? Куда обращаться, какие специалисты подскажут, как действовать. Специалисты управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области рассказали, как действовать в такой ситуации.

Шаг первый

Для назначения пенсии у гражданина есть возможность обратиться в любое управление Пенсионного фонда Украины. Туда он должен предоставить следующие документы:

заявление о назначении пенсии;

заявление, куда именно должна поступать пенсионная выплата («Укрпочта» или на банковский счет);

личные документы (трудовая книжка, паспорт, идентификационный код, в случае необходимости — копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке, диплома об образовании, военный билет и т.п.).

Обратите внимание: паспорт должен быть действительным, то есть с обновленными по возрасту фотографиями.

Шаг второй

Следующий обязательный документ — тот, который подтверждает стаж человека, до января 2004 года — это трудовая книжка (обязательно оригинал).

Данные о подтверждении стажа после 1 января 2004 года работники Фонда получают из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Шаг третий

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант для исчисления пенсии, гражданин может по собственному желанию предоставить справку о заработной плате за 60 месяцев в период до 1 июля 2000 года. Кроме того, законом предусмотрено: справки о зарплате учитываются, если на предприятии, которое их выдало, есть первичные документы, подтверждающие записи в трудовой книжке.

Справки о зарплате проверяют работники Фонда, которые выезжают на предприятие и сверяют их с первичными документами — лицевыми счетами, личностно-платежным ведомостям и другими документами.

Помните! Согласно ст. 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» заработная плата с 1 июля 2000 года до момента оформления пенсии будет учтена в обязательном порядке.

Современные технологии

Многие услуги Пенсионного фонда доступны на веб-портале portal.pfu.gov.ua, где можно:

получить справки с подтверждающим QR-кодом о размере пенсий, страхового стажа, заработной платы и об уплаченных взносах;

подать заявление на назначение пенсий по принципу «одно посещение» или «автоназначение»: документы для назначения пенсий предоставляются исключительно в электронном виде;

подать анкету застрахованного лица для внесения / изменения / уточнения данных в Реестр застрахованных лиц (например, данные паспорта, адреса проживания);

подать обращение (заявление, жалобу, предложение);

активировать услугу бесплатного смс-информирования (о назначении, перерасчете пенсии, уплате страховых взносов работодателем и страховом стаже).

Подготовлено управлением обслуживания Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области

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