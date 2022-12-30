40 тысяч военных преступлений совершила россия в Украине (обзор мировых СМИ)

Первые полосы мировой прессы о войне в Украине за последние в конце 2022 года.

Испания. «ARA» — «Рождество военного времени в России»

В Рязани, подмосковном городе, известном в России своим элитным десантным отрядом, можно увидеть эту новогоднюю елку из противогазов. Рязанские матери оплакивают своих погибших детей, но не критикуют Путина

Австрия. «Vorarlberger Nachrichten» — «Нападения России на Украину продолжаются»

По данным Службы безопасности Украины, с начала года со стороны России было совершено около 4,5 тысяч. кибератак. Москва нацелена, прежде всего, на энергетический сектор, логистику, военные объекты и правительственные базы данных. Между тем, российские атаки на гражданскую инфраструктуру и на линии фронта продолжались во время рождественских праздников. Миллионы украинцев продолжают страдать от отключения электроэнергии.

Бельгия. «De Morgen» — «Мирный диалог кажется безнадежным, несмотря на хорошие слова»

И Россия, и Украина в последние дни заявляли о готовности говорить о мире, но выстрелов звучит не меньше.

Тогда почему обе страны говорят о переговорах?

Украина и Россия сейчас говорят о мире? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что хочет проведения «мирного саммита» при посредничестве ООН через два месяца. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что будет стремиться к «прекращению войны». В Рождество он заявил, что готов вести переговоры с Украиной.

Но международное сообщество безразлично отреагировало на намеки со стороны Киева и Москвы. После десяти месяцев войны мировые лидеры не доверяют краткосрочному соглашению.

Антониу Гутеррш, генеральный секретарь ООН, осторожно относится к приглашению Украины стать посредником.

Его пресс-секретарь сказал, что Гутерреш «много раз говорил, что он может стать посредником, только если этого хотят все стороны».

Украина и Россия говорят, что хотят договориться друг с другом о мире, но их условия делают это сейчас совершенно нереальным. Условия Украины для участия России в мирном саммите: Россию сначала должны судить за военные преступления. Условие России: Украина должна отдать четыре области (одну пятую территорию).

Осторожная попытка президента США Джо Байдена на прошлой неделе дала лишь понять, что мирных переговоров нет. Байден заявил, что готов говорить с Путиным, «если он найдет способ покончить с войной», но его советники говорят, что Россия соблюдает неприемлемые условия.

Для переговоров, по словам советников в американских СМИ, сначала должны смениться «факты на месте».

Эти факты свидетельствуют о том, что обе армии способны бороться дальше. Украина надеется на военную поддержку Запада и пытается продолжать успешные контратаки. Российская армия усилилась сотнями тысяч мобилизованных резервистов и производит небольшие территориальные завоевания на Донбассе, в частности в районе города Бахмут.

Тем временем Россия продолжает систематические бомбардировки гражданской инфраструктуры. Вчера по всей Украине раздались сирены воздушной тревоги после взлета российских военных самолетов в Белоруссии. В минувшие выходные более десяти украинцев погибли в результате обстрела Россией рынка в недавно освободившемся городе Херсон.

Западные правительства говорят, что не давят на президента Владимира Зеленского, чтобы он шел на переговоры. По его словам, российские атаки на гражданские цели делают «невозможными какие-либо формы диалога».

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии. Президент Франции Эммануэль Макрон: «Мы никогда не будем призывать украинцев идти на неприемлемый для них компромисс».

«Люди спрашивают: чем это закончится», — сказал американский военный аналитик Майкл Кофман в отчете по итогам года. «Честный ответ: это зависит от того, что произойдет на поле боя.

Дания. «Politiken» — Российский город Рязань. «Наталья оплакивает погибшего сына, но в Украине «надо было что-то делать».

25-летний сын Наталии был российским военным в Украине, где и погиб. По крайней мере, раз в неделю она посещает его могилу в городе Рязани, где также расположены две российские военные базы.

Германия. «Augsburger Allgemeine» — «Военные преступления: 40 000 случаев»

Новый Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в шоке от вероятных военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине. В некоторых случаях гражданские лица просто казнили во временных лагерях для пленных – описывает австриец в интервью нашей редакции.

В настоящее время украинские правоохранительные органы расследуют около 40 тысяч дел. Однако Тюрк не верит, что многие виновные могут быть привлечены к ответственности в суде. Также нереалистично, что хозяину Кремля Владимиру Путину придется отвечать перед трибуналом.

«Neue Westfälische» — « Украина предлагает мирный саммит»

Министр иностранных дел Кулеба предлагает посредничество ООН – Кремль отклоняет условия. Главным виновником Лавров видит США.

Берлин/Москва. Украина хочет обсудить завершение войны на международном мирном саммите до конца февраля. По предложению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы конференция может состояться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Однако Кулеба дал понять, что Россия может принять участие в саммите только в том случае, если российское руководство примет ответственность за военные преступления в Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался. Россия никогда не выполняет условия, выдвигаемые другими, цитирует его российское государственное агентство РИА Новости. Организация Объединенных Наций также выразила оговорку. Гутерриш может быть посредником, только если этого хотят обе стороны, сказала представитель ООН.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров видит США главным виновником и одновременно крупнейшим бенефициаром войны в Украине. Стратегической целью США и их союзников по НАТО является победа над Россией на поле боя, чтобы ослабить или даже уничтожить Россию. По собственным заявлениям, российские войска нанесли значительные потери украинским защитникам в боях и артиллерийских дуэлях на разных участках фронта По данным ФСБ РФ, на российско-украинской границе погибли четверо диверсантов. Украинцев «ликвидировали», когда они пытались пересечь границу. Они перевозили взрывчатку, иностранное оружие и боеприпасы, а также средства связи для совершения терактов на территории России.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» — «Путин запретил экспорт нефти в страны с предельными ценами»

Президент России Владимир Путин издал указ о запрете продажи нефти странам, принявшим решение об ограничении цены на сырье. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в это время поставил условия для прекращения вторжения в Украину. Называется «денацификация и демилитаризация» подконтрольных Киеву территорий и гарантии безопасности России и ее «новых территорий» на юге и востоке Украины.

«Количество беженцев будет увеличиваться»

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев: Миграционное давление в Германии растет / Гиффи предупреждает о сложной ситуации

Берлин. Количество беженцев, прибывающих в Германию и ЕС, будет продолжать увеличиваться. Не только в Германии, но и на внешних границах ЕС можно наблюдать, что «миграционное давление значительно растет», – заявил редакционной сети Германии представитель Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Правящий мэр Берлина Франциска Гиффи (СДПГ) во вторник указала на сложную ситуацию.

«Вы должны быть готовы к тому, что люди бегут к нам, и их количество продолжает увеличиваться», — сказала она Германскому прессагентству. Теперь Берлин изучает, как можно создать больше приютов для чрезвычайных ситуаций. Гиффи предложила использовать свободный конференц-центр ICC, а город также мог построить легкие залы.

Недавно Берлин открыл приют для экстренной помощи в бывшем аэропорту Темпельхоф. По словам Гиффи, ежедневно в Берлин прибывает в среднем 230 беженцев войны с Украиной, а также около 100 искателей убежища. Не все остаются в Берлине, но многие зависят от помощи.

«Passauer Neue Presse» — «Немецкое оружие более восьми миллиардов евро»

Берлин. Федеральное правительство экспортирует оружие на 2022 год стоимостью 8,35 млрд. евро. Это второе высшее значение за всю историю, как видно из ответа федерального правительства на запрос фракции Левой партии, которая была объявлена вчера. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2021 году на уровне 9,4 миллиарда евро.

Около четверти лицензий, выданных в 2022 году, касались экспорта оружия в Украину на 2,24 млрд евро по состоянию на 22 декабря из-за войны России против страны.

«Deutsche Welle Russian Edition» — «Быстрого конца войны ждать не стоит: эксперты о «мирном саммите»»

Глава Института безопасности Университета Киля, профессор Йоахим Краузе (Joachim Krause), комментируя для DW предложение Дмитрия Кулебы, дал понять, что не возлагает на этот план больших надежд. «О мирных инициативах Украины у меня на данный момент — сплошные знаки вопроса. Не знаю, чего Украина надеется этим достичь, если не принимать во внимание очередное осуждение российской агрессии», — отмечает он.

По словам эксперта, то же касается и попытки Киева лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН и добиться ее исключения из организации в целом. «С позиции Устава ООН это понятный и последовательный шаг, однако, я думаю, что политически он невозможен», — констатирует эксперт по безопасности из Университета Киля.

« Объем военного экспорта ФРГ в 2022 году стал вторым в истории»

Шольца критикуют за нерешительность поставок оружия Украине

В декабрьском интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркивал, что с начала войны Германия стала одним из са.

мы решительных поклонников Украины». «Мы поставляем современное вооружение, такое как САУ PzH 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки «Гепард» или ультрасовременную систему ПВО Iris-T», — перечислил канцлер.

При этом Шольц не раз критиковался за нерешительность в поставках вооружения Киеву, в том числе танков западного образца. «Во-первых, мы поддерживаем Украину, насколько это возможно. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку. Это критерии нашей решительной и одновременно взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — отвечал на критику канцлер.

Ирландия, Irish Times – «Авторитаризм проигрывает: Иранские женщины и украинское сопротивление»

Италия. «La Stampa» – «Переговоры Мелони и Зеленского: «Новое оружие для Киева и до встречи в Риме» »

Путинская Россия снова гремит угрозами в адрес Украины, а президент Украины Зеленский общается с приглашающей его в Рим премьер-министром Мелони.

В интервью ТАСС глава российской дипломатии выступал во фразах, приправленных риторикой, отмечая самые любимые для кремлевской военной пропаганды темы. И прежде всего он заявил, что киевские власти должны «полюбовно» выполнять просьбы Москвы: «Иначе – суровое предупреждение Лаврова – российская армия займется делом»

El País: «Они не дают нам передышки, но и мы не даем им»: Поездка с киевской армией на Донбасский фронт

Украинское контрнаступление борется за ключевой участок на Донбассе, который определит следующий этап войны России в Украине

Сосновые леса, граничащие с рекой Северский Донец, являются ареной одной из самых решительных битв на истощение новой фазы войны России в Украине. Классическая борьба подъемов и окопов, штурмовых групп и засад среди хвороста и грязи в сердце Донбасса, где каждый метр на счету, а дни кажутся месяцами.

Швеция. «Göteborgstidningen» – «Катастрофа для Путина»

«Dagens Nyheter» – «При председательстве Швеции в ЕС в центре внимания остается война»

В конце года председательство в ЕС переходит в Швецию. На первом месте повестки дня – продолжающееся вторжение России в Украину.

— Швеция должна попытаться удержать вместе ЕС, который сталкивается с большим давлением, — говорит политолог Йонас Таллберг

Великобритания. «The Daily Telegraph» — «Россияне потерпели поражение при штурме Бахмута»

Британская военная разведка заявила, что тотальное нападение России на город Бахмут в основном провалилось после того, как она прибегла к дорогостоящей тактике в стиле Первой мировой войны.

Город и центральный регион Донбасса, где он расположен, были центром русского давления с августа, что привело к самым кровавым битвам в украинском конфликте. Источники сообщили, что Россия часто атаковала, но «небольшая территория перешла из рук в руки». Любые достижения связаны с высокой ценой больших потерь в личном составе.

«Financial Times» — «Путин ввел запрет на нефть».

Владимир Путин ударил по шагам G7 по ограничению доходов от общих доходов России, запретив продажи по контрактам, соответствующим ценовому потолку.

Канада. The Globe and Mail – «Российские военные пытаются сохранить контроль над критически важным городом-воротами на Донбассе, пока украинские силы продвигаются»

Во вторник после российских атак на окраине украинского Бахмута поднимаются клубы дыма. Прогнозируется, что в этом году экономика Украины сократится примерно на 40 процентов, поскольку Россия оккупирует около одной пятой ее территории, обстреливает ее города крылатыми ракетами и наносит ущерб критически важным отраслям, таким как металлургическое производство и сельское хозяйство.

Бои шли вокруг города Кременная на востоке Украины во вторник, когда украинские войска приближались к возвращению этого небольшого, но стратегически важного города

США. «Los Angeles Times» — «Россия утверждает, что Киев представляет угрозу»

Москва требует демилитаризации Украины и обвиняет Запад в разжигании конфликта.

«The Washington Post» – «Увлеченные российские «трофеи» погрязли в ремонтных мастерских»

Танки и снаряжение на поле боя желательны, но рабочим не хватает деталей, чтобы их починить

Фото: Боец батальона обслуживания 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ работает на двигателе боевой машины.

Танки и другую технику стало легче найти, поскольку с деревьев опали листья, что улучшило видимость. Но зимние месяцы также создают более строгие условия для танков и оборудования, приводя к большему износу.

Когда украинские силы встретили поле боя на заброшенную российскую боевую машину, они знали, что нашли редкую награду.

БМП-3, вооруженная 100-мм пушкой и 30-мм автоматической пушкой, была одной из немногих в своем роде, которую украинские военные захватили у россиян с начала вторжения. Но около месяца назад, после нескольких недель эксплуатации украинскими солдатами, его двигатель и топливная система начали давать сбои.

С этого времени российская боевая машина выведена из строя, застряла на ремонтной площадке.

С начала войны украинские войска захватили сотни, как они называются, «трофеев» — российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Они стали ценным достоянием для Киева. Но многие из этих танков и других транспортных средств застряли в ангарах, подобных этой ремонтной площадке, поскольку бригады пытаются найти запчасти, необходимые для их ремонта. Здешнее подразделение – ремонтный батальон 14-й отдельной механизированной бригады – не смогло найти необходимые запчасти для БМП-3. В отличие от предыдущих образцов этого типа БМП БМП-3 не подлежит ремонту на запчастях аналогичной украинской техники.

В Донецкой области Вадим Устименко, солдат танковой части 25-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины, рассказал, что за последние семь месяцев менял танки «шесть-семь раз», потому что они часто нуждаются в ремонте. Сейчас он воюет на танке Т-80 – одном из лучших образцов на вооружении Украины.

Хотя Украина часто может ремонтировать собственное оборудование на линии фронта или вблизи нее с помощью имеющихся запасных частей, поломка западного оборудования обычно означает, что его нужно отбуксировать обратно на объект НАТО в Польше. Это может означать удаление важного оружия с поля боя в неделю.

«Оружие, поступающее из США, оно в основном из складов, поэтому оно не новое»

«Arkansas Democrat-Gazette» — «Украина снова борется за ворота на Донбассе»

Кременная является воротами в два гораздо больших города поблизости, Северодонецкий и Лисичанский, важных промышленных центров на Донбассе, которые отошли в Россию после изнурительной и дорогой летней кампании. Президент России Владимир Путин назвал завоевание и аннексию Донбасса центром войны.

После серии отступлений русская армия укрепила свои линии вблизи Кременной рядом оборонительных барьеров, являющихся частью ее усилий, чтобы укрепить свои позиции вверх и вниз на неровном фронте, простирающемся на сотни миль. Возвращение города и других городов поблизости расширило бы позицию украинцев в регионе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

«Ситуация там сложная, острая», — заявил президент Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о Кременной и других районах на востоке Украины в своем ночном обращении в понедельник. «Оккупанты используют все имеющиеся у них ресурсы — а это значительные ресурсы — чтобы выжать хоть какой-то аванс».

Виталий Киселев, поддерживаемый Россией чиновник в оккупированном Луганске, заявил в понедельник на российском государственном телевидении, что ситуация вокруг Кременной и другого небольшого города вблизи Сватова остается «очень напряженной».

Украинская кампания по восстановлению Кременной началась осенью, когда ее войска завершили прохождение северо-восточной Харьковской области страны и вернули на юг, чтобы сосредоточиться на Луганске, почти полностью находившемся под контролем России.

С тех пор стороны провели ряд боев и артиллерийских дуэлей за шоссе и деревни вокруг Кременной и Сватового. Российские войска захватили оба места вскоре после начала полномасштабного вторжения, разорвали понтонные мосты через реку и построили ряды оборонительных рубежей, чтобы укрепить фронт.

Украина и Россия также ведут боевые действия за сотни миль юго-западнее, в Херсонской области, где украинские силы вытеснили российские войска из областного центра, но Кремль все еще контролирует значительную часть территории.

Во вторник в Херсоне во время российских артиллерийских обстрелов был поврежден детский сад, инфраструктура и станция скорой медицинской помощи, о пострадавших данных нет, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

С тех пор, как он принял всеобщее командование военными усилиями России в октябре, генерал Сергей Суровикин пытался сплотить российские силы после серии поражений этой осенью. По словам аналитиков, он организованно вывел российские войска из Херсона и приложил усилия, чтобы сохранить русскую артиллерию и восстановить войска.

Утратив город Херсон и потерпев другие неудачи в регионе, Россия перегруппировывает и укрепляет свои войска на севере Луганска для наступления, целью которого является расширение контроля над регионом, сообщает Институт изучения войны. Вашингтонская исследовательская группа.

С этой целью, по словам аналитиков института, Россия предпочитает мобилизацию войск для защиты Кременной и Сватового перед операциями в других частях восточной Украины. Институт ссылался на отчеты украинских военных об увеличении российских перемещений войск, военной техники и боеприпасов в этом районе.

Однако в нем сказано, что успех России в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным, учитывая сложный рельеф и очень ограниченные наступательные возможности московских сил после месяцев тяжелых потерь. Хотя осенний призыв обеспечил Россию сотнями тысяч необходимых войск, тяжелая артиллерийская война истощила ее лучше подготовленные части и напрягла поставки.

Украина также сталкивается с серьезными проблемами со снабжением, говорят аналитики, особенно потому, что ее западные сторонники сами начинают тратить свои запасы.

«Украинская артиллерия использует примерно 90 000 снарядов в месяц», — сказал на прошлой неделе в подкасте War on the Rocks Майкл Кофман, директор российских исследований CNA, исследовательского института штата Вирджиния. «Это гораздо больше, чем кто сейчас зарабатывает на Западе».

Франция. «L’Opinion» — «Советники Путина: Российский президент возлагается на структуру власти, призванную предоставлять ему информацию, которую он хочет услышать, что приводит к его просчетам в Украине»

Арестованный в Украине, а затем возвращенный в Россию в рамках обмена пленными, Виктор Медведчук является близким к Кремлю бизнесменом.

The Wall Street Journal несколько месяцев исследовала оцепление Владимира Путина. Из этих бессчетных интервью с русскими и американскими официальными лицами, близкими к Кремлю и представителями разведки, выступает портрет изолированного человека, параноика в окружении нескольких влиятельных ястребов. В рамках партнерства с американской ежедневной газетой Opinion публикует перевод этого эксклюзивного опроса.

РУССКИЕ ВОЕННЫЕ проигрывали битву под Лиманом, небольшим городком на востоке Украины, в конце сентября, когда командующий фронтом получил шифрованный звонок из Москвы. Это был Владимир Путин, предписывавший своим войскам не отступать.

По словам официальных лиц США и Европы, а также бывшего сотрудника российской разведки, проинформированного об обмене, российский президент, казалось, частично знал о ситуации на месте. Плохо вооруженные ее войска на фронте были окружены украинской армией, которая наступала благодаря артиллерии, предоставленной западными странами. Но, согласно этим источникам, Владимир Путин отверг приказы своих генералов и приказал своим солдатам оставаться на своих позициях.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ