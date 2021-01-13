Его отец, воспользовавшись своими знакомствами, добыл для сына рекомендации, с которыми и отправил его в Одессу. Здесь Аполлон Скальковский стал служить при канцелярии графа Воронцова. Параллельно тому, что будущий историк выполнял различные поручения графа, он смог начать изучение архивов Новороссийского края.

В Одессе Скальковский написал несколько книг, которые принесли ему известность и награды, а также стал одним из основателей «Одесского общества истории и древностей». В 1837 году в Одессе увидела свет первая книга об истории Одессы – «Первое тридцатилетие города Одессы», автором которой был Аполлон Скальковский. Кроме того, его перу принадлежат и несколько литературных произведений.

Несколько раз Скальковский получал демидовские премии – за книги «История новой Сечи, или Последнего коша Запорожского» и «Опыт статистического описания Новороссийского края». Этими трудами историки пользуются до сих пор, так как в них содержатся тексты утраченных ныне документов. Отмечали работу историка и коронованные особы – Николай I и Александр II.

За заслуги в изучении края историка стали называть «Геродотом Новороссийского края» и «Плутархом Одессы». А в 1856 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Со временем Скальковский стал известен как археолог и статистик, который внес свой вклад в развитие разных областей культуры, науки, промышленности и торговли.

Среди друзей и знакомых историка были выдающиеся люди – Мицкевич, Пушкин, Гоголь, Аксаков, Жуковский. Последние годы Аполлон Скальковский провел в нужде. Умер он 10 января 1899 года и был похоронен в фамильном склепе на одесском Первом христианском кладбище, которое было уничтожено в 1930 году.

Источник: odessa-memory.info

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