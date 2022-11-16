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16 ноября в Украине День работников радио и телевидения: когда появился этот праздник?

16 ноября в Украине День работников радио и телевидения: когда появился этот праздник?

Сегодня, в среду, 16 ноября, в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи. Именно благодаря этим людям мы можем оперативно узнавать новости со всего мира и в любой момент иметь доступ к интересующей нас информации. А в нынешние дни войны это особенно актуально.

Этот профессиональный праздник был установлен в 1994 году Указом президента Леонида Кучмы. А дата – 16 ноября – была выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году в Харькове прозвучала в эфире первая радиопередача, а также была запущена первая радиостанция «Украинское радио».

Тогда первые слова украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Дикторов в то время в штате еще не было, и поэтому открыл передачу техник, который по привычке связиста вначале трижды проговорил в микрофон: «Алло». А следом еще трижды: «Говорит Харьков».

Спустя 9 лет был создан Комитет радиовещания Украинской ССР, а еще через 20 лет республиканское Министерство культуры объявило о запуске Радиоуправления УССР. В 1953 году Радиоуправление начало и телевещание канала «Украинское телевидение».

История украинского телевидения началась в середине ХХ века. Первый прямой эфир попытались провести еще в 1939 году, когда в киевской студии состоялась сорокаминутная трансляция, на протяжении которой на экранах телевизоров можно было увидеть портрет Серго Орджоникидзе.

Из-за событий Второй мировой войны украинское ТВ появилось в эфире только в ноябре 1951 года.

В советские годы выбор каналов у украинских телезрителей был невелик: два канала Центрального ТВ СССР, и канал «Украинское телевидение», начавший полноценную работу с середины 60-х.

А после «перестройки», в конце 1989 года, в Украине появилось и коммерческое телевидение.

В наши дни в Украине работают сотни частных и муниципальных телерадиокомпаний. В этой сфере заняты 250 тысяч человек. И в нашу информационную эпоху без их ежедневной кропотливой работы просто не обойтись.

Люди этой профессии не знают привычных для многих выходных и праздников, ведь сводки радио и выпуски новостей выходят каждый день, в любое время года и при любой погоде. А во время воздушных тревог многие вынуждены вести эфиры из бомбоубежищ.

Пожелаем же доблестным работникам радио, телевидения и связи эфиров без задержек и связи без помех!

Источник: work.ua, rbc.ua и liga.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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