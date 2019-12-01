100 школ и 100 садов: в Минобразования озвучили планы на пятилетку

Глава министерства образования и науки Анна Новосад представила список первоочередны задач, которые планируются реализовать до конца 2019 года, в течение 2020 года и в течение следующих пяти лет. Мы узнали о главных изменениях, которые будут внедрять в сферах образования и науки.

– Мы своей задачей видим выстраивание целостной системы, которая на каждом из уровней может подхватить человека и дать ему те возможности и те навыки, которые необходимы для успешной профессиональной и личной жизни, – расказала Анна Новосад.

По ее словам, особое внимание уделят дошкольному образованию. Среди задач на 2020 год:

· сокращение очереди в дошкольные учреждения,

· проведение исследования качества дошкольного образования.

– Совместно с местными органами власти ставим цель или построить, или реконструировать 100 детских садов, – подчеркнула Новосад.

Причем, через 5 лет садиков должно хватать детям как в сельской местности, так и в городе.

Анна Новосад сообщила, что реформа школьного образования и имплементация Новой украинской школы продолжится. Теперь и в базовом сегменте — 5-9 классе.

– Этот сложнее чем в 1-4 классах, поскольку речь идет о большем количестве учителей-предметников, о большем количестве классов, – отметила министр.

Задачи до конца 2019-го и на 2020 год:

· внести на рассмотрение парламента законопроект «О среднем образовании»,

· ввести уже в декабре этого года профориентацию,

· внедрить электронные учебники,

· создать 250 новых STEM-лабораторий и 25 лабораторий робототехники,

· построить или восстановить 100 современных школ.

Важным является вопрос доступа к образованию для маленьких украинцев из зоны вооруженного конфликта. Министерство работает над созданием Е-материалов для дистанционного образования.

Фото: news.rambler.ru

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