﻿ Шведский стол и автоматы по продаже еды: в одесских школах внедряют пилотный проект - Одесская Жизнь

Новые технологии пока внедрят в двух учреждениях — школе и лицее.

В учебных заведениях Одессы хотят поставить автоматы с едой, а также настроить систему шведского стола. Как сообщили в пресс-службе горсовета, таким образом планируют повысить комфорт учащихся и приучить детей к культуре питания с малых лет.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что сейчас такие новшества в порядке эксперимента появились в Европейском лицее — они начнут работать со второго семестра. Следующая на очереди — школа № 125. Теперь ученики могут самостоятельно формировать меню в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Также они могут получить уже готовое, горячее блюдо через автомат — такие аппараты уже работают в одесских роддомах и больницах.

По итогам года педагоги и родительские комитеты этих двух учебных заведений решат, оправдывают ли себя эти новшества и заслуживают ли внедрения в других школах.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.